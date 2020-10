Mika Anttonen lähtee olympiakomitean puheenjohtajakisaan

Mika Anttonen kertoo Yle Urheilulle, että on päättänyt asettua ehdolle Suomen olympiakomitean puheenjohtajakisassa.

– Olen vastannut myöntävästi lajiliittojen pyyntöön, Anttonen sanoo.

– Pyytäjien joukko oli iso. Heidän perustelunsa olivat hyvät ja ymmärsin niitä hyvin.

Energiayhtiö St1:n pääomistaja kertoi syyskuun lopussa Ilta-Sanomille, että on saanut paljon kyselyitä puheenjohtajakisaan lähtemisestä. Hän halusi kuitenkin ennen päätöstään tietää, että hänellä olisi vahva kannatus tehtävään.

Jääkiekkoliitto tiedusteli olympiakomitean jäsenjärjestöjen halukkuutta tukea Anttosen valintaa. Liiton puheenjohtaja Harri Nummelan mukaan Anttosen sai laajaa kannatusta.

Torstaina Anttonen sanoi Yle Urheilulle, että tekee päätöksen tämän viikon aikana. Perjantaina hän oli tehnyt päätöksensä. Anttosen mukaan häntä pyysi mukaan "riittävän suuri joukko suomalaisen liikunnan ja urheilun tekijöitä".

– Viime kädessä jäsenjärjestöt päättävät, kuka valitaan. En osaa ennakoida sitä, miten vaali tulee menemään, hän sanoo.

Miljonäärin tärkeimpiä teemoja puheenjohtajakisassa on talous. Urheilu on riippuvainen Veikkauksen tuotoista jaettavista valtionavustuksista. Tänä vuonna peliyhtiön tulos putoaa noin 300 miljoonaa euroa. Valtio on luvannut kuitata pudotuksen ensi vuonna, mutta sen jälkeen tilanne on auki.

– Urheilu ja liikunta ovat ison paikan edessä resurssien osalta. Se on varmasti sellainen asia, joka nousee seuraavalla kaudella olympiakomiteassakin esiin. Pitää varmistua siitä, että urheilu saa ansaitsemansa resurssit ja aseman yhteiskunnassa seuraavalla kaudella, Anttonen sanoo.

Anttosen omistama St1 on tukenut suomalaista urheilua miljoonilla euroilla, lajeista muun muassa hiihtoa ja jääkiekkoa. Anttonen asettui ehdolle Jääkiekkoliiton puheenjohtajaksi vuonna 2014, mutta hävisi äänestyksen Kalervo Kummolalle yhdellä äänellä.

St1 on myös Olympiakomitean yhteistyökumppani.

