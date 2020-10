Jatkuuko ilotulitus kauden toisessa Stadin derbyssä? HIFK ei ole voittanut kuukauden takaisen maalijuhlan jälkeen kertaakaan – "Derbypäivänä kaikilta on pakko odottaa parasta"

HJK ja HIFK lähtevät jalkapallon Veikkausliigassa kauden toiseen Stadin derbyyn täysin päinvastaisista asetelmista. HJK kaatoi torstaina SJK:n ja nousi sarjakärkeen, kun KuPS hävisi samaan aikaan oman ottelunsa Interille.

HIFK on puolestaan voittanut liigassa edellisen kerran yli kuukausi sitten. Voitoton putki venyi torstaina jo kuuden ottelun mittaiseksi. HIFK oli pitkään kiinni täydessä pistepotissa Sakari Tukiaisen maalilla, mutta Ilves nousi viimeisen vartin aikana 2–1-voittoon.

– Siinä meni tärkeät pisteet, mutta peli-ilmeemme oli jo parempi. Viime viikon KuPS-peli oli katastrofi, ja sen jälkeen puhuimme ja sovimme, että kaikkien pitää skarpata, Tukiainen sanoo.

HIFK:n edellinen voitto on tullut juuri HJK:sta, jolle tappioita ei ole sittemmin tullut yhtäkään. Stadin derbyt ovat vuodesta toiseen Veikkausliigan puhtuimpia kamppailuita, mutta kentällä ottelut ovat olleet usein tapahtumaköyhiä. Syyskuun derbyssä HIFK karkasi ensimmäisellä jaksolla 3–1-johtoon. HJK nousi tasoihin, mutta HIFK otti täyden pistepotin Eero-Matti Auvisen viime hetken maalilla.

HJK:n hyökkääjä Tim Väyrynen odottaa revanssimielellä sunnuntain uusintaa.

– Upea fiilis päästä pelaamaan derbyä. Katsomot ovat rajoitetusten mukaisesti täynnä ja fiilis on varmasti huikea niin kuin viimeksi. Lopputulos ei ollut meille paras, mutta yleisö tykkäsi. Futis on derbypeleissä parhaimmillaan, Väyrynen toteaa.

Tim Väyrynen kurotti pääpalloon edellisessä Stadin derbyssä syyskuussa. AOP / Matti Raivio

"Fiilis on sähköisempi"

HJK on paikallispeliin jättimäinen ennakkosuosikki, sillä kehnovireinen HIFK joutuu kaiken lisäksi tekemään runsaasti muutoksia kokoonpanoonsa. Torstain Ilves-ottelussa peräti neljän pelaajan varoitustili täyttyi. Hannu Patronen, Sakari Mattila, Joel Mero ja Adama Fofana ovat pelikiellon takia sivussa.

Kauteen lähdettäessä HIFK:lla oli yksi sarjan nimekkäimmistä hyökkäyksistä. Brasilialaiset Luis Henrique ja Tiquinho osoittivat jo viime kaudella kuuluvansa liigan eliittiin. Henrique palasi kuitenkin nopeasti lainalta tanskalaiseen Vejleen ja Tiquinho loukkasi polvensa. Viime aikoina ykköshyökkääjän paikka on kuulunut viisi liigamaalia iskeneelle Tukiaiselle.

– Kausi on ollut ihan ok. Olen saanut peliaikaa hyvin, mutta totta kai haluan tehdä lisää maaleja ja antaa enemmän näyttöjä, Tukiainen pohtii.

Tukiainen osui myös edellisessä derbyssä, kun hän puski HIFK:n 1–0-maalin HJK:n kannattajapäädyn edessä. Paikallisottelut ovat erityislaatuisia paitsi kannattajille myös pelaajille.

– Monta päivää oli hyvä fiilis edellisen derbyn jäljiltä ja on edelleen, kun sitä miettii. Fiilis stadionilla on sähköisempi, kun fanit laulavat koko ajan. Derbypäivänä kaikilta on pakko odottaa parasta, Tukiainen kertoo.

– Kyllä sen huomaa kentällä, kun intensiteetti on vielä kovempi ja kaksinkamppailuihin mennään vielä kovempaa. Tietenkin joka pelissä pitää mennä täysillä, mutta ekstratunnelman katsomossa huomaa myös kentällä.

Sakari Tukiainen pelaa HIFK:ssa toista kauttaan. AOP / Matti Raivio

HJK:n hyökkäyksessä Väyrynen ja Roope Riski ovat vastanneet lähes puolesta joukkueen maaleista. Riski on viimeistellyt 13 ja Väyrynen seitsemän osumaa.

Päävalmentaja Toni Koskela on vaihdellut HJK:n pelisysteemiä eri otteluissa, ja kaksikko on pelannut ajoittain myös yhdessä. Erityisen hyvin Väyrysen ja Riskin yhteistyö pelitti elokuun kärkikamppailussa Kuopiossa, kun HJK nuiji KuPSin puhtaasti 3–0. Viime peleissä vastuuta on saanut enemmän maalipörssin kärkinimi Riski.

– Kilpailutilanne on kova, mutta toisaalta olemme pelanneen hyvin yhteen. Valmentajalle on hyvä vaihtoehto, että pystymme pelaamaan kahdellakin kärjellä ja hän tietää, että olemme molemmat iskussa. Tilanne on erittäin hyvä joukkueelle ja seuralle, Väyrynen sanoo.

Tasapelit leimanneet derbyjä

Tukiainen ja Väyrynen ovat molemmat espoolaislähtöisiä hyökkääjiä. Tukiainen on Espoon Palloseuran kasvatti, ja HJK onkin kuulunut kentällä päävastustajiin jo pienestä pitäen.

– HJK ja Honka olivat tärkeimmät, Honka ehkä vähän enemmän paikallisvastustajana. HJK piti aina kaataa, jos halusi olla kärkisijoilla ja pärjätä, vuonna 1991 syntynyt Tukiainen muistelee junioriaikoja.

Väyrynen pelasi puolestaan FC Hongan 1993 syntyneiden ikäluokassa, joka niitti kansainvälistäkin menestystä. Joukkue pääsi muun muassa arvostetun, maailmanlaajuisen Manchester United Premier Cupin lopputurnaukseen ensimmäisenä suomalaisjoukkueena vuonna 2008. Kotimaassa HJK oli päävastustaja numero yksi. Junioripelejä muistellaan yhä pukukopissa.

– Nikolai Alho oli meitä vastassa, ja olemme jutelleet paljon juniorivuosista. HJK:ta vastaan oli kovia matseja, mutta Hongalla oli silloin todella hyvä ikäluokka eikä heillä ollut meitä vastaan jakoja, Väyrynen naurahtaa.

Tim Väyrynen on osunut HJK:lle kuluvalla kaudella seitsemän kertaa. AOP / Emil Hansson

HJK:n ja HIFK:n pelit palasivat pääsarjatasolle 40 vuoden tauon jälkeen, kun HIFK nousi Veikkausliigaan kaudeksi 2015. HJK on voittanut sittemmin pelatuista derbyistä neljä ja HIFK kaksi. Peräti seitsemän kertaa on pelattu tasan. Ennen koronapandemiaa ottelut ovat keränneet Töölön jalkapallostadionille lähes poikkeuksetta yli 10 000 katsojaa.

– Vastakkainasetteluhan on parasta urheilussa. Se on juttu, joka sytyttää ihmisiä ja luo tunteita, että vau, juuri tuota joukkuetta vastaan haluan tehdä maalin ja juuri nuo haluamme voittaa, Väyrynen tiivistää.

HJK ja HIFK kohtaavat Stadin derbyssä tänään kello 16. Veikkausliigan kierrosta voi seurata suorana lähetyksenä Yle Puheessa kello 15.30 alkaen.

