Oulun Kärpissä koronatartunta – koko joukkueen toiminta keskeytetään karanteenin ajaksi

Oulun Kärpät on asetettu karanteeniin 24. lokakuuta saakka.

Oulun Kärppien SM-liigajoukkueessa on todettu koronavirustartunta, ja koko joukkue on asetettu karanteeniin. Kärppien mukaan sairastunut joukkueen jäsen on ollut sivussa joukkueen toiminnasta keskiviikosta lähtien flunssaoireiden vuoksi.

Sairastunut henkilö on Kärppien mukaan lieväoireinen ja kotihoidossa. Sairastunut henkilö on myös altistanut muun joukkueen, joten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on asettanut joukkueen kymmenen päivän mittaiseen karanteeniin, joka päättyy 24. lokakuuta. Myös joukkueen toiminta keskeytetään karanteenin ajaksi.

Kärpät pelasi perjantaina vierasottelussa Kuopion KalPaa vastaan, mutta tartunnan saanut joukkueen jäsen ei matkannut joukkueen mukana Kuopioon. Kärppien tiedotteen mukaan SM-liiga konsultoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä KalPan joukkueen mahdollisen altistumisen osalta, mutta asiantuntijoiden mukaan altistumista ei ole tapahtunut, joten KalPa voi jatkaa toimintaansa normaalisti.

Koronakaranteenin vuoksi Kärppien lauantainen kotiottelu Turun Palloseuraa vastaan siirtyy pelattavaksi myöhempään ajankohtaan. Myös kotiottelu 20. lokakuuta HPK:ta vastaan sekä vierasottelu 23. lokakuuta JYP:iä vastaan pelataan myöhemmin.

