Kuopiossa seurattiin ison maailman mallia, kun Pallokissat yhdistyi KuPSiin – kaksi vuotta myöhemmin joukkue taistelee jopa mestaruudesta: "Pystymme tarjoamaan muutakin kuin nappulakengät"

Mitä yhteistä on Juventuksella, Manchester Unitedilla ja Kuopion Palloseuralla?

Ainakin kaikissa seuroissa naisten edustusjoukkue pelaa miesten joukkueen yhteydessä saman organisaation alla.

Euroopan suurseurat ovat viime vuosina panostaneet voimakkaasti myös naisten jalkapalloon. Juventus osti kaksi vuotta Italian pääsarjassa pelanneen Cuneo Calcion lisenssin vuonna 2017 ja pelasi ensimmäisen ottelunsa Serie A:ssa saman vuoden syyskuussa.

Manchester United oli pitkään ainoa joukkue maan jalkapallon pääsarjassa, jolla ei ollut naisten ammattilaisjoukkuetta. Se taipui kuitenkin perustamaan sellaisen keväällä 2018, ja jo keväällä 2019 joukkue nousi korkeimmalle sarjatasolle Englannin Superliigaan.

Kuopiossa Pallokissojen edustusjoukkueen toiminta siirtyi KuPSin alle loppuvuodesta 2018. KuPSin toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen paljastaa, että keskusteluita yhdistymisestä oli käyty jo aiemmin.

–Vuonna 2009 Pallokissat tunnusteli ensimmäistä kertaa, että löytyisikö meillä yhteistä säveltä. Muutama vuosi sitten tuli uudelleen mieleen, että ehkä olisimme vahvempia yhdessä ja voisimme hyödyntää resurssejamme sekä miehissä että naisissa, Heiskanen kertoo.

Neea Berg on pelannut pääsarjatasolla vuodesta 2003. SM-sarja on kehittynyt hurjasti Bergin ensimmäisistä vuosista. Tomi Hänninen

Kuopiossa naiset pääsivät miesten osakeyhtiön alle ensimmäisenä Suomessa. Sittemmin vastaavanlaista kehitystä on nähnyt Espoossa, missä Hongan naisten joukkue pääsi miesten Veikkausliigajoukkueen kanssa saman liikuntapalveluyrityksen operoimaksi täksi kaudeksi.

KuPSin päävalmentaja Ollipekka Ojala uskoo, että toimintamalli yleistyy myös muissa seuroissa.

– He ehkä ovat nähneet sen yhteyden, mitä hyötyä siitä on koko yhteisölle. Osassa se on myös taloudellinen kysymys, raha on varmaan se isoin asia, Ojala pohtii.

Hiekkakentällä paini on vaihtunut aamutreeneihin

Kuopion Palloseuran ja Pallokissojen fuusiosta on nyt kaksi vuotta aikaa. KuPS-kapteeni Neea Bergin mukaan joukkue on ollut tyytyväinen muutoksiin.

– Yhteisöllisyys, näkyvyys ja kiinnostavuus ovat lisääntyneet. Pelaajien ja valmentajien arki on ammattimaisempaa. Olosuhteet ja päätoimiset työntekijät toiminnan taustalla näkyvät, Berg vakuuttaa.

Hän on seurannut kuopiolaista naisten liigapalloilua läheltä jo 17 vuoden ajan. Berg debytoi naisten liigassa vain 15-vuotiaana vuonna 2003. Toiminta on kehittynyt vuosien aikana valtavasti.

– Enää ei tarvitse painia hiekkakentällä. Monella tasolla on menty eteenpäin.

Nykyään joukkue saa nauttia miesten joukkueen kanssa yhteisistä valmennusresursseista, hierojasta sekä fysioterapeutista. Harjoituksia voi pitää iltojen sijasta myös aamulla ja päivisin, mikä lisää palautumisaikaa.

Berg itse työskentelee pelaamisen ohella liikunnan opettajana – tai pelaa jalkapalloa työnsä ohella, kuten hän itse asian muotoilee.

– Välillä mietin, että olisinpa 20-vuotias ja saisin miettiä sen toisinpäin. Ura voisi olla aika erinäköinen. Nykyään nuorilla on malleja, miten miettiä ensin jalkapalloa ja katsoa, mitä siihen yhdistäisi. Minulla opiskelu ja työura ovat menneet edellä, Berg, 33, huokaa.

Kun haluamme houkutella pelaajan tänne, pystymme tarjoamaan muutakin kuin nappulakengät. Pystymme tarjoamaan sellaiset olosuhteet, mihin kukaan muu ei tässä maassa pysty. Ollipekka Ojala, KuPSin päävalmentaja

Hän on kuitenkin iloinen nuorten mahdollisuuksista ja naisten jalkapallon kehittymisestä. Osa joukkueen pelaajista pystyy keskittymään täysipäiväisesti jalkapalloon. Se on Kansallisessa liigassa toistaiseksi harvinaista: päävalmentaja Ojala arvelee, että vastaavanlaisen ympäristön rakentamisessa on onnistunut heidän lisäkseen vain tuplamestaruutta jahtaava Åland United. Se auttaa houkuttelemaan myös pelaajia.

– Meillä on yhteisiä resursseja miesten kanssa myös pelaajahankintoja ajatellen. Kun haluamme houkutella pelaajan tänne, pystymme tarjoamaan muutakin kuin nappulakengät. Pystymme tarjoamaan sellaiset olosuhteet, mihin kukaan muu ei tässä maassa pysty, Ojala lupaa.

Gentjana Rochi johtaa sarjan maalipörssiä ylivoimaisesti 16 osumalla. Hän pelaa toista kauttaan Kuopiossa. Kansallinen liiga/ Kalevi Hämäläinen

Tulevaisuudessa KuPSin naisten joukkueen riveissä saattaa debytoida myös KuPSin pelaajapolun käyneitä junioreita. Vaikka edustusjoukkue yhdistyi KuPSiin kaksi vuotta sitten, sopimus KuPSin ja Pallokissojen junioritoiminnan yhdistymisestä allekirjoitettiin vasta tänä syksynä. Yhdistyminen tuo KuPSiin 350 tyttö- ja naispelaajaa ensi vuodesta alkaen.

–Olemme todella paljon jäljessä junioripuolella esimerkiksi Etelä-Suomea. Fuusio oli ainoa oikea väylä viedä kuopiolaista tyttöjen ja naisten jalkapalloa eteenpäin, Ojala linjaa.

Myös miehille hyötyä

Ojala ei suoralta kädeltä osaa sanoa, mitä negatiivisia vaikutuksia yhdistymisellä on ollut. Toisaalta hän myöntää, että välillä naisten joukkue saattaa olla pitkiäkin aikoja ilman maalivahtivalmentajaa, jos miesten joukkue pelaa esimerkiksi europelejä. Tällöin maalivahvivalmentaja on miesten edustusjoukkueen mukana maailmalla.

– Mietimme siihen tällä hetkellä ratkaisua ensi kaudelle, Ojala sanoo.

Toimitusjohtaja Heiskanen muistuttaa, että yhdistymisestä on ollut hyötyä naisten lisäksi myös miesten edustusjoukkueelle. Esimerkiksi kokopäiväinen fysioterapeutti hankittiin yhdistymisen jälkeen.

Joissakin kuluissa on voitu säästää, kun esimerkiksi hierontoja ei ole tarvinnut ostaa ulkopuolelta. Heiskanen myöntää kuitenkin, että naisten toiminta on tuonut seuralle lisää kuluja.

– Se on tietysti suoraan verrannollinen siihen, että haluamme voittaa ja tehdä asioita hyvin. Se maksaa.

Alunperin KuPSin piti pelata kaudella 2019 Ykköstä, mutta PK-35 Vantaan jäätyä ilman lisenssiä seura sai jatkaa korkeimmalla sarjatasolla. Viime kaudella KuPS sijoittui viidenneksi, ja tällä kaudella joukkue on vielä mukana jopa mestaruustaistossa. Kuopiolaiset ovat sarjassa neljäntenä, mutta heillä on mahdollisuus mennä kolmantena olevan HJK:n ohi jo lauantain kierroksella. Klubi hävisi perjantai-iltana kierroksen oman ottelunsa Hongalle 0–2.

Kuopiolaisten ero sarjan kärjessä liiteleviin Åland Unitediin ja TiPSiin on viisi pistettä.

KuPSin toimitusjohtaja Jarmo Heiskasen mukaan Pallokissojen ja KuPSin fuusiosta on ollut hyötyä myös miesten edustusjoukkueelle. Lehtikuva

Heiskasen mukaan fuusio on onnistunut hyvin, vaikka kehitettävää riittää aina. Taloustilannekin on toimitusjohtajan mukaan koronasta huolimatta parempi kuin viime vuonna, jolloin seura teki miesten mestaruudesta huolimatta yli miljoonan euron tappiot. Tänä vuonna KuPS saa Uefalta merkittäviä korvauksia edettyään eurokentillä Eurooppa-liigan viimeiselle karsintakierrokselle.

Siitä huolimatta Heiskanen toivoo lisää tukea myös naisten toimintaan.

– Tarvitsemme lisää katsojia ja kumppaneita taustalle. Tällä hetkellä emme pysty naisten puolella kilpailemaan samoista euroista kuin miehissä. Siellä muutoksen olisi tapahduttava ja uskon, että se pikku hiljaa tapahtuu.

Kansallisen liigan ottelua KuPS–PK-35 Helsinki voi seurata TV2:ssa ja Areenassa kello 15.15 lähtien.

