Asiantuntijat pohtivat, voiko Huuhkajat voittaa Kansojen liigan lohkonsa – "Varmasti jokaisen pelaajan haave on päästä näyttämään taitonsa maailman parhaita vastaan"

Urheiluasiantuntijat Bror-Erik Wallenius, Juha Valvio ja Tero Tiitu keskustelivat Ylen aamun Jälkihiessä miesten jalkapallomaajoukkueen hienoista otteista. Huuhkajat taistelee Kansojen liigassa oman B-liigan lohkonsa voitosta yhdessä Walesin kanssa. Viime keskiviikkona Irlannin 1–0 Olympiastadionilla voittanut Huuhkajat on B-liigan neloslohkon toisena, pisteen päässä Walesista.

Viime kauden päätteeksi Suomi nousi Kansojen liigan C-liigasta B-liigaan ja nyt Huuhkajat voi nousta lohkovoitolla A-liigaan. Asiantuntijaraadin mukaan Suomella on hyvät mahdollisuudet voittaa neloslohko, kun Kansojen liigaa on jäljellä vielä kaksi kierrosta.

– On hienoa, että optio lohkovoitosta on olemassa. Pitää myös muistaa, että Suomi varmisti viime viikon Irlanti-voitolla paikan B-liigassa. On siis varmaa, että saamme jatkossakin laadukkaita vastustajia, Tiitu totesi.

– On herkulliset asetelmat marraskuun tuleviin peleihin Walesia ja Bulgariaa vastaan, Tiitu jatkoi.

Wallenius näki, että monen suomalaispelaajan unelma on varmasti pelata kovassa A-liigassa.

– Ruotsi pelaa tänä vuonna A-liigan lohkossa, jossa pelaa hallitseva maailmanmestari Ranska, MM-hopeamitalisti Kroatia ja hallitseva Euroopan mestari Portugali. Tällaisessa lohkossa pelaaminen on varmasti monen suomalaispelaajan unelma. Varmasti jokaisen pelaajan haave on päästä näyttämään taitonsa maailman parhaita vastaan. On aivan mahtavaa, että optio noususta on olemassa, Wallenius hehkutti.

Kansojen liiga, B-liiga, lohko 4:

Wales 4 3 1 0 3–0 10

Suomi 4 3 0 1 4–1 9

Irlanti 4 0 2 2 1–3 2

Bulgaria 4 0 1 3 1–5 1

Seuraavat ottelut:

15.11. klo 19 Bulgaria–Suomi

15.11. klo 19 Wales–Irlanti

18.11. klo 21.45 Irlanti–Bulgaria

18.11. klo 21.45 Wales–Suomi

Jälkihien aiheita olivat myös Jyväskylän MM-ralli, keihäänheittäjä Antti Ruuskasen uran jatko ja Helsinki garden -areenahanke.

Klikkaa jutun kuvaa ja katso koko Jälkihiki.

