SJK:n argentiinalaistähti näki, kuinka kurjuus ja alkoholi nujersivat isän – Emmanuel Ledesma päätyi uskomattomien mutkien kautta Suomeen ja vaikuttui näystä Seinäjoen kaduilla

SJK:n argentiinalaishyökkääjä Emmanuel Ledesma, 32, on hurmannut pohjalaisen jalkapalloyhteisön taidoillaan ja elämänilollaan. Ari Hautamäki

SJK:n argentiinalaisvahvistus Emmanuel Ledesma on nähnyt värikkäällä urallaan paljon. Silti näky Seinäjoen kaduilla yllätti.

– Näin monta kertaa äitini itkevän, koska meillä ei ollut mitään syötävää. Minulta on puuttunut ruokaa, vaatteita, monia asioita.

Emmanuel Ledesma oppi lapsuudessaan, mitä köyhyys voi tarkoittaa. Buenos Airesin maakunnassa Berazateguin kaupungissa kasvaneelle Ledesmalle se merkitsi muun muassa isän alkoholiongelmaa, perheväkivaltaa ja toisinaan öitä paossa poliisiasemalla.

– Se oli rankkaa aikaa. Isäni joi ja oli väkivaltainen äitiäni kohtaan. Vanhempani erosivat ollessani kuusivuotias, ja äitini joutui huolehtimaan yksin viidestä lapsesta. En ole kuitenkaan koskaan syyttänyt isää mistään. Tiesin, että hänen sisällään oli valtava tuska, Ledesma, 32, sanoo Yle Urheilulle.

El Solin kaupunginosassa asunut Ledesman perhe ei ollut tuskansa kanssa yksin. Alueen asukkaiden elämä oli 1990-luvun alussa päivittäistä selviytymistaistelua ruuan saamiseksi pöytään. Moni turhautui ja väsyi. Pakotie löytyi alkoholista ja huumeista.

Ledesma eli kuitenkin omassa maailmassaan, jossa murehtiminen ei ollut ratkaisu.

– En halunnut vaipua epätoivoon, vaan etsin keinoja piristää äitiä. Kotimme vieressä oli parturi-kampaamo, jota siivosin ansaitakseni muutamia pesoja. Lisäksi kiersin katuja ja katsoin, antaisiko joku leipää, riisiä tai muuta ruokaa.

Ledesma piti synkkinäkin hetkinä kiinni elämänilostaan. Kyseinen luonteenpiirre on hänen tavaramerkkinsä edelleen, mikä on huomattu myös Seinäjoen Jalkapallokerhon pukukopissa.

– Siitä saakka, kun "Manu" tuli elokuun puolivälissä seuraan, hän on tuonut kentälle ja sen ulkopuolelle runsaasti tunnetta. Hän on vaikuttanut positiivisuudellaan koko joukkueeseen, SJK:n päävalmentaja Jani Honkavaara kertoo.

Elämänilon salaisuus kumpuaa osin El Solin rosoisilta kaduilta, osin siitä, että 32-vuotias hyökkääjä on sisäistänyt uransa aikana elämän arvaamattomuuden.

Ledesman matka Berazateguin vaatimattomasta barriosta (suom. lähiö) SJK:n avainpelaajaksi on ollut kiehtova. Se on sisältänyt lukemattomia käänteitä, sattumia ja hänen elämänsä toistaiseksi suurimman tragedian.

Unelma Boca Juniorsissa kaatui rahapulaan

Jalkapallo on ollut pelastus lukuisille Etelä-Amerikan ongelma-alueilla kasvaneille lapsille ja nuorille. Ledesma ei ollut poikkeus.

El Solin kasvatti alkoi pelata kuningaslajia isoveljensä innoittamana. Tie vei lähiöseura Voluntadista legendaarisen Boca Juniorsin juniorijoukkueeseen.

Rakkaus palloa kohtaan ja Ledesman lahjakkuuden huomannut lähipiiri pitivät urheilijanalun kaidalla tiellä silloinkin, kun ikätoverit antautuivat ympäristön houkutuksille.

– Vietin teini-ikäisenä lauantai-iltaa ulkona kavereideni kanssa. Kaikki joivat olutta. Nappasin pullon käteeni ottaakseni huikan, mutta sain läimäyksen kaveriltani Gustavolta. Hän sanoi "päästä irti, sinun on pelattava jalkapalloa".

Emmanuel Ledesman lapsuudenkoti El Solin kaupunginosassa Berazateguissa. Aluetta varjostivat 1990-luvun alussa köyhyys ja päihdeongelmat. Emmanuel Ledesman kuvat

Barrion lapset. Pikku-Manu kuvassa isosiskonsa kanssa. Emmanuel Ledesman kuvat

Pelaaminen Argentiinan suosituimmassa seurassa oli 13-vuotiaalle Ledesmalle unelmien täyttymys. Ledesma kannatti Bocaa intohimoisesti syntymästään saakka.

– Muistan vieläkin, kun minut nimettiin Bocan reservijoukkueeseen ystävyysotteluun Deportivo Españolia vastaan. Samana päivänä kotoamme oli katkaistu sähköt maksamattomien laskujen takia. Treenien jälkeen kehuin pimeässä kodissa äidille pääseväni pelaamaan Bocassa. Itse ottelussa tein maalin, ja vaikka pelasimme ihan tavallisella kentällä, tunsin olevani (Boca Juniorsin ikonisella stadionilla) La Bomboneralla, Ledesma muistelee.

Sinikeltainen unelma ei kestänyt kuitenkaan kauaa. Ledesmaa Bocan juniorijoukkueen harjoituksiin kyydinnyt naapuri vaihtoi työpaikkaa, eikä futaajanalun perheellä ollut varaa maksaa julkisen liikenteen lipuista.

– Bocan harjoituskentälle oli kotoani todella pitkä matka. Kun naapurimme kertoi, ettei voisi enää viedä minua treeneihin, maailmani romahti.

Rankat kuukaudet Italiassa

Ledesma päätyi pelaamaan erinäisten vaiheiden jälkeen paikallisseura Defenca y Justiciaan. 17-vuotiaana jalkapallolupaus pääsi näyttämään taitojaan Italiassa järjestetyssä turnauksessa, jossa genovalaisen Genoan seurapomot innostuivat Ledesman otteista. Hyökkääjä sai kutsun Italian pääsarjaseuran nuorisoakatemiaan.

Lähtö maailmalle ei ollut perhekeskeiselle nuorelle helppo – varsinkin, kun muuttoa edelsi raju riita Jorge-isän kanssa.

– Isä pettyi rajusti, kun isoveljestäni ei tullut ammattijalkapalloilijaa ja menetti toivonsa. Riitamme aikana hän sanoi kaikenlaista, muun muassa, etten ollut hänen poikansa. Hän halusi jopa lyödä minua, mutta tiesin, että hän oli alkoholin vaikutuksen alaisena.

Ensimmäiset kuukaudet Italiassa olivat kaukana jalkapalloilijan unelmasta. Eteläamerikkalainen keltanokka tienasi uudessa seurassaan 50 euroa viikossa ja puhelinkortin yhteydenpitoa varten.

– Äitini soitti minulle joka ilta samaan aikaan. Kaksi ensimmäistä kuukautta Italiassa kuluivat itkiessä. Istuin hotellin verannalla, katsoin merta ja itkin ikävääni. Äiti toisteli, että minun pitää kestää.

Halu pelata ja auttaa Argentiinaan jäänyttä perhettä auttoivat alkushokin yli. Ledesma oppi puhumaan italiaa sujuvasti ja huomasi, että elämä sujui Atlantin toisella puolellakin.

– Vaikeina hetkinä muistin, miten paljon olin tehnyt töitä ja mitä kaikkea oli tapahtunut, jotta pystyin pelaamaan Genoassa. Luovuttaminen olisi ollut helpoin vaihtoehto, mutta tunsin, ettei ollut sen aika.

Parikymppinen Emmanuel Ledesma viihdytti lontoolaista futisyleisöä Championship-seura Queen Park Rangersin väreissä syksyllä 2008. Jed Leicester/All Over Press

Ledesma on tarvinnut Genoassa harjaantunutta sopeutumiskykyä myöhemminkin. Argentiinalaishyökkääjä pelasi lainasopimuksilla useissa seuroissa ja maissa.

Ledesma maistoi elämää F1-mogulien Bernie Ecclestonen ja Flavio Briattoren omistamassa lontoolaisseurassa Queen Parks Rangersissa (2008–2009), kolusi Englannin ja Italian alempia sarjatasoja, imi oppia Championship-seura Middlesbrough'n espanjalaisluotsilta Aitor Karankalta (2012–2014) ja koki kreikkalaisen jalkapallon synkän puolen pääsarjaseura Panetolikosissa (2016).

Tähän saakka parhaana kokemuksena Ledesma pitää aikaa Yhdysvaltain Cincinnatissa, jossa hän pelasi kausina 2018 ja 2019. Ohiolaisseura nousi tuona aikana Pohjois-Amerikan korkeimmalle sarjatasolle MLS-liigaan, ja tulisieluisesta argentiinalaisesta tuli kannattajien lemmikki. Plussaa oli sekin, että Ledesma pääsi pelaamaan MLS:ssä suurta esikuvaansa Bastian Schweinschteigeria vastaan.

– Koin Cincinnatissa ainutlaatuista yhteyttä yleisön ja seuran kanssa. Tunsin olevani elossa niin kentällä kuin kävellessäni kadulla tai mennessäni ostoksille. Ihmiset pysäyttivät minut vain sanoakseen, että olin heidän suosikkipelaajansa. Se toi todella hyvän olon.

Vaikeimman ajanjaksonsa Ledesma koki syksyllä 2016 piskuisessa kreikkalaiskaupungissa Agríniossa, jossa hän ehti pelata yhdeksän ottelua paikallisseura Panetolikosin väreissä.

Suurseuroja suosiva järjestelmä, palkanmaksuvaikeudet ja kulttuurierot masensivat argentiinalaisen siinä määrin, että hän kieltäytyi jopa pelaamasta odotetussa ottelussa suurseura Panathinaikosia vastaan.

– Valmentaja ja seurajohto olivat aluksi raivoissaan, mutta halusin antaa mahdollisuuden jollekin, joka oli valmis ja voi henkisesti hyvin. Jalkapallo ei ole vain pallon potkimista ja juoksemista. Olen oppinut vuosien varrella, että jos pääkoppa on jumissa, kaikki muukin on jumissa. Olin Kreikassa niin masentunut, että sulkeuduin kämppääni, katsoin televisiota ja toivoin, että aika kuluisi nopeasti.

Isän kuolema pysäytti

Ledesma on selvinnyt elämässään monista takaiskuista, joista ylivoimaisesti suurin oli Jorge-isän kuolema syyskuussa 2019.

Kaksikko selvitti välinsä vuosien välirikon jälkeen vuonna 2012, kun Ledesman esikoinen Benjamin syntyi.

– Menin isän luo, istuimme pöydän ääreen ja sanoin hänelle: "Olet nyt isoisä, enkä aio viedä sitä sinulta. Pyydän vain, ettet juo alkoholia ja siistiydyt ennen kuin tulet katsomaan poikaani." Hän ojensi kätensä ja pyysi anteeksi kaikkea tekemäänsä, Ledesma muistelee.

Isän hyväksyntää janonneelle pojalle jäi vielä yksi haave. Ledesma halusi isänsä näkevän hänet ammattilaiskentillä.

– Isäni ei koskaan päässyt paikalle katsomaan peliäni. Kutsuin hänet monta kertaa, mutta hän pelkäsi poistua kotoa ja matkustaa. Mietin aina, että joku päivä tulevaisuudessa se tapahtuu. Aikaa vastaan ei voi kuitenkaan pelata. Aika voittaa aina.

Jalkapallo oli Emmanuel Ledesmalle pelastus kurjista oloista. Siksi hän antaa vieläkin pallolle suukon ennen kulma- tai vapaapotkua. Kevin Schultz/All Over Press

Jalkapalloilija halusi tehdä isälleen jotain erityistä. Cincinnati kohtasi MLS:n runkosarjaottelussa Toronton pari päivää Jorge Ledesman poismenon jälkeen. Emmanuel Ledesman ei pitänyt olla alun perin joukkueen kokoonpanossa, mutta valmentaja Ron Jans lupasi ottaa hyökkääjän vaihdosta kentälle, jotta tämä voisi viimeistellä maalin isänsä muistolle.

Ledesma onnistui rangaistuspotkusta 92. minuutilla. Cincinnati hävisi kyseisen pelin 1–5, mutta Ledesmalle "merkityksetön" osuma oli erityisen tärkeä.

– Vielä nykyäänkin, kun menen kentälle, pyydän isäni suojelusta. Hän ei nähnyt minun pelaavan eläessään, mutta tunnen, että nyt hän näkee minut aina.

Mielenrauhaa Pohjanmaalta

FC Cincinnatin kannattajien pettymykseksi argentiinalaishyökkääjä ja seura eivät päässeet yhteisymmärrykseen jatkosta kauden 2019 jälkeen. Ledesman mukaan ohiolaisseura tarjosi hänelle huomattavasti vaatimattomampaa sopimusta verrattuna kahdeen edelliseen kauteen.

Maailmaa yli vuosikymmenen kiertänyt hyökkääjä harjoitteli itsekseen kymmenen kuukautta ennen kuin hänen agenttinsa toi pöytään seinäjokisen veikkausliigaseuran tarjouksen. SJK:n espanjalainen apuvalmentaja Joaquín Gómez oli nähnyt Ledesman otteita, kun tämä kävi näytillä englantilaisseura Brightonissa talvella 2011. Reilu yhdeksän vuotta myöhemmin Gómez arveli Ledesman olevan juuri sitä, mitä vaisusti kuluvan kauden aloittanut SJK tarvitsi.

– Tiesimme saavamme hyvän erikoistilannepelaajan ja takuuvarman vasurin. Meillä oli Manulle rooli valmiina, ja loppu onkin historiaa, SJK:n päävalmentaja Honkavaara sanoo.

Tilastot kertonevat kaiken oleellisen. Kun argentiinalainen, brittihyökkääjä Jake Jervis ja portugalilaispuolustaja Murilo tulivat elokuussa seuraan, SJK oli voittanut kymmenestä edellisestä pelistään yhden. Kolmikon saapumisen jälkeen joukkue on pelannut kymmenen ottelua, joista se on voittanut kuusi.

– Joukkueen ajattelutapa on muuttunut. Nyt jokainen uskoo itseensä. Harjoitusten intensiteetti on kasvanut selvästi. Olemme 200% parempia kuin sinä päivänä, kun aloitin täällä, Ledesma sanoo.

Joukkueen löytäminen yksinäisen jakson jälkeen, vastuullinen rooli ja hyvät otteet kentällä ovat olleet Ledesmalle helpotus ja onni. Sen lisäksi hän on nauttinut silminnähden Etelä-Pohjanmaan tarjoamasta leppoisasta elämästä – vaikka se tulikin alkuun yllätyksenä.

– Olen ihastunut paikalliseen elämänmenoon. Kun menin karanteenijakson jälkeen ensimmäistä kertaa ulos asunnostani, näin kadulla pienen lapsen pyöräilemässä kaikessa rauhassa itsekseen. Katselin ympärilleni paikantaakseni hänen vanhempansa. Mietin jo hetken, pitäisikö lasta auttaa. Sittemmin maalivahtivalmentajamme "Luffe" (Luis Fernando) ja Joaquín kertoivat, että tämä on täällä ihan normaalia.

Kilpailuhenkinen ja temperamenttinen Ledesma on tuonut SJK:n harjoituksiin runsaasti tunnetta. Ari Hautamäki

Ledesma toivoisi samanlaista turvallisuudentunnetta Argentiinaan, missä hänen puolisonsa ja kaksi kouluikäistä poikaansa asuvat tällä hetkellä.

– Lapset voivat leikkiä rauhassa kotipihassa, mutta jos he haluavat esimerkiksi puistoon, jonkun aikuisen on oltava aina mukana katsomassa, ettei heille tapahdu mitään. Se on surullista, mutta todellisuutta.

Hyökkääjä ei ole kuitenkaan vieraantunut juuristaan. Hän kertoo ikävöivänsä perheensä lisäksi juuri sitä kuuluisaa eteläamerikkalaista kaaosta.

– Kun on kaukana kotoa, kaipaa ihan kaikkea. Kaipaan naapurin rouvaa, joka käskee pitää pienempää ääntä, kadulta yöllä kantautuvaa melua, loukkauksia, ihmisten temperamenttia. Välillä avaan täällä parvekkeen oven, eikä mitään kuulu. Kuudelta illalla on täysin hiljaista, edes linnut eivät lennä. Se tuntuu hullulta.

Menestyksekäs syyskausi on herättänyt kysymyksiä Ledesman ensi kauden osoitteesta. SJK ei ole salaillut halukkuuttaan pitää pallovarma taituri riveissään. Ledesma ei halua suunnitella sanojensa mukaan vielä tulevaa.

– Unelmani on saada kolme pistettä seuraavasta ottelusta. Pandemian vuoksi treenasin pitkään yksin, joten yritän nauttia nyt jokaisesta treenistä ja pelistä. Koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu seuraavana päivänä.

Maisema voi vaihtua, mutta yksi asia pysyy. Suositun sananlaskun mukaan ihminen voi lähteä barriosta, mutta barrio ei lähde koskaan ihmisestä.

– Sanotaan, että barriojalkapallo opettaa kaiken myöhempiä pelivuosia varten, mutta El Sol muovasi minua myös ihmisenä. En juo alkoholia, en ole koskaan polttanut enkä viihdy yöelämässä. Tykkään hengailla perheen ja ystävien kanssa, illallistaa ja kokoontua porukalla kotona. Kaikki se tulee El Solista.

