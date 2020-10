Pormestari Jan Vapaavuori lähtee puheenjohtajakisaan palloilulajien tukemana – "Olympiakomitea on profiililtaan kapea ja identiteetiltään sekava"

Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on toiminut Helsingin pormestarina vuodesta 2017 lähtien.

Jan Vapaavuori on päättänyt lähteä tavoittelemaan Suomen olympiakomitean puheenjohtajuutta. Helsingin kokoomuslaista pormestaria vaalissa tukevat muun muassa Palloliitto ja Salibandyliitto.

Suomalaisen urheilun ja liikunnan huippupestiin riittää tunkua. Olympiakomitean puheenjohtajakisaan ilmoittautui maanantaina viides ehdokas, kun viisi isoa lajiliittoa asettui pitkään puheenjohtajaspekulaatioissa pyörineen Jan Vapaavuoren taakse.

Helsingin pormestari vahvisti Yle Urheilulle tavoittelevansa pestiä seuraavalle nelivuotiskaudelle.

– Minulla on tähän tehtävään valtava intohimo ja palo. On hyvä lähteä tähän kisaan, kun on useamman lajiliiton tuki takana, Vapaavuori sanoo.

Tukea löytyy erityisesti isoista palloilulajeista. Vapaavuorta esittävät tehtävään salibandyn, koripallon, lentopallon, jalkapallon ja tenniksen lajiliitot.

Vapaavuoren mukaan olympiakomitean seuraavan nelivuotiskauden tärkeimpiä tehtäviä olisi nostaa profiiliaan ja ottaa liikunnan puolestapuhujan rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Vapaavuoren mielestä urheilulle ja liikunnalle on epävarmassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa suuri tarve. Siihen nähden olympiakomitea on jäänyt hänen mielestään liian pieneksi.

– Se on profiililtaan kapea ja identiteetiltään sekava. Paljon on aikaansaatavissa, jotta olympiakomitean ja sitä kautta koko suomalaisen sporttiyhteisön yhteiskunnallinen asema kasvaisi, Vapaavuori toteaa.

Vapaavuoren mukaan se edellyttää laaja-alaista ymmärrystä liikunnasta myös huippu-urheilun takana, aina lasten ja nuorten urheilusta aikuisten harrastuksiin, erityisryhmien liikkumisesta jokaisen arkiliikuntaan.

– Kysymys on myös koko sportin ekosysteemistä. Valtiovallasta ja kunnista, joiden liikuntabudjetti on viisinkertainen valtioon nähden. Kansalaisjärjestökentästä, olympiakomiteasta jäsenjärjestöineen ja yksityisestä kentästä, Vapaavuori luettelee.

Hän uskoo, että kokonaisuudesta voitaisiin luoda jotain paljon nykyistä suurempaa.

Keskustelu olympiakomitean suunnasta

Kokoomuslainen Vapaavuori on ollut Helsingin pormestarina vuodesta 2017 lähtien. Hän on entinen kansanedustaja sekä elinkeino- ja asuntoministeri. Kuntavaalit käydään käydään keväällä, mutta sitä ennen istuvalla pormestarilla on edessään olympiakomitean puheenjohtajavaali marraskuun lopussa.

– Toivon, että vaalin aikana käydään syvällinen keskustelu olympiakomitean roolista tulevaisuudessa. Sen jälkeen vasta arvioidaan, kuka ehdokkaista täyttää ne mitat, Vapaavuori sanoo.

Pormestarin mukaan hänellä riittäisi aikaa hoitaa myös urheilun ja liikunnan ykköspestiä.

– Olen elämäni aikana oppinut, että jos johonkin on intohimoa, siihen riittää myös aikaa. Se on organisointikysymys.

2010-luvun alussa Vapaavuori toimi Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajana. Hän ollut Helsingin liikuntakunnan puheenjohtaja.

Uusi puheenjohtaja väistyvän Timo Ritakallion tilalle valitaan olympiakomitean syyskokouksessa 21. marraskuuta. Valinnan tekevät olympiakomitean jäsenjärjestestöt eli lajiliitot.

Jukka Rauhalan vetämä ehdollepanotoimikunta esittelee kaikki puheenjohtajaehdokkaat keskiviikkona. Puheenjohtajuutta ovat Vapaavuoren lisäksi kertoneet tavoittelevansa myös energiayhtiö St1:n pääomistaja Mika Anttonen, olympiakomitean nykyinen varapuheenjohtaja Susanna Rahkamo sekä kokoomuspoliitikot Sari Multala ja Ilkka Kanerva.

