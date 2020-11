Sulkapalloilija Airi Mikkelä luopui unelmastaan, kun rakkaus lajiin muuttui raskaaksi – onko ovi Tokioon sittenkään lopullisesti lukittu?

Sulkapalloilija Airi Mikkelä uupui sulkapallosta vain hetki ennen olympiaunelmansa toteutumista. Kisapaikka Tokioon on edelleen tulossa, mutta Mikkelä ei halua enää treenata olympialaisiin.

Elokuu 2004. 11-vuotias Airi Mikkelä seuraa silmä tarkkana televisiosta Ateenan kesäolympiakisoja. Suomea kisoissa edustaa peräti kolme sulkapalloilijaa: Anu Weckström, Antti Viitikko ja Kasperi Salo.

Nuori vantaalainen sulkapalloilijan alku on jo aiemmin sinä kesänä osallistunut seuran kesäleireille. Pitkin kesää hänet on nähty usein urheilukentällä juoksemassa yksin intervalliharjoituksia. Takana on jo muutama oma sulkapallokilpailukin. Ateenan kisoja katsoessaan Mikkelä päättää itsekseen, että jonain päivänä hänkin haluaa päästä olympialaisiin.

Siitä alkaa vuosien tie kohti unelman toteutumista. Mikkelästä huokuu alusta asti päättäväisyyttä, kunnianhimoa ja tarmokkuutta. Maajoukkueleireillä hän pääsee tapaamaan suomalaisia huippuja, joiden olympiatarinat ja -kokemukset antavat lisää uskoa olympiaunelmaan.

Parikymppisenä Mikkelä päättää lähteä kehittämään itseään pelaajana Tanskaan. Vaikka lajin parhaat tulevat pääsääntöisesti Aasiasta, on piskuinen Tanskakin onnistunut saavuttamaan muutaman olympiamitalin. Nuorena syttynyt olympiaunelma kirkastuu kirkastumistaan ja on lähellä toteutua jo 2016 Rion olympiakisoissa. Mutta kotimaisen karsinnan jälkeen Rioon lähti Nanna Vainio.

– Vuonna 2016 tavoitteenani oli vain kisoihin pääseminen ja paikan saaminen. Kesällä 2020 olisi sitten saanut jo tulla tulostakin. Niin minä silloin ajattelin. Mutta ei tässä nyt mennyt ihan niin, Mikkelä toteaa nyt.

Rion sijaan 27-vuotiaalle Mikkelälle olisi ollut paikka tarjolla Tokioon. Rankingin mukaan hän olisi kisoihin päässyt, mikäli ne olisi käyty tänä vuonna. Ja paikka on toki hänelle edelleen tässä vaiheessa tulossa, jos vain kisat ensi vuonna pystytään viemään läpi.

Silti puolitoista kuukautta sitten hän päätti luopua unelmastaan. Mikkelä kertoi Sulkapalloliiton tiedotteessa lopettavansa uransa.

Vuonna 2016 tavoitteenani oli vain kisoihin pääseminen ja paikan saaminen. 2020 olisi sitten saanut jo tuoda tulostakin.

Airi Mikkelä istuu kotisohvallaan ja neuloo. Ilme on keskittynyt. Hänestä näkee, että Vantaalta kotoisin oleva Mikkelä nauttii siitä mitä tekee.

Ilme kirkastuu entisestään, kun hän esittelee upeita käsitöitään. Itselle virkatut kesäshortsit, ystävän 1,5-vuotiaalle tytölle tehty lammasvillapaita ja oma lempineule, jossa komeilee tiikerin pää.

– Tämä on minun lempipaitani, Mikkelä esittelee selvästi ylpeänä.

Samanlaista nautintoa ja iloa Mikkelä sai vuosien ajan myös sulkapallosta. Viime vuoden aikana kipinä alkoi kuitenkin sammua ja rakkaasta lajista tuli liian raskasta.

Päätös kypsyi parin vuoden ajan

Monelle ulkopuoliselle Mikkelän päätös tuntui yllättävältä, ehkä jopa oudolta. Mahdollisuudet unelman toteuttamiseen kun eivät olleet edes vielä lopullisesti kariutuneet.

– En ole tiennyt viimeiseen vuoteen tai kahteen, onko olympialaiset enää unelma. Se ei ole tuntunut samalta. Olen kokenut jopa kriisiä siitä, miksi tuntuu tältä. Miksi en enää haluakaan olympialaisiin, Mikkelä pohtii tuntojaan.

– Tällä hetkellä kun ajattelen pelaavani ensi vuonna Tokiossa, ei se herätä mitään vau-tunteita. Se unelma on himmentynyt aika paljon.

Lopettamispäätöksensä jälkeen Mikkelästä on ehditty tehdä jo monta juttua. Hän on toistamiseen saanut vastailla samoihin kysymyksiin. Samalla hän on joutunut itsekin miettimään tuntojaan menneiden vuosien ajoilta. Viimeiset pari vuotta ovat olleet jo melkoista taistelua.

Etenkin kilpailumatkat tuntuivat raskailta. Monelle saattaisi kisareissu Barbadokselle tai Australiaan olla mieluisa, mutta Mikkelälle matkat ovat olleet epämukavia, joissa pahin tunne on ollut yksinäisyys.

– Pitkät reissut olivat raskaimpia. Piti lähteä viettämään paljon aikaa yksin jonnekin toiselle puolelle maailmaa, ja aikaeron takia saattoi olla vaikeaa edes soittaa kotiin. Se oli aina sellaista yksinäistä puurtamista, Mikkelä pohdiskelee pahimpia hetkiään viimeisten vuosien aikana.

Vaikka neljä kaksinpelin Suomen mestaruutta voittanut Airi Mikkelä ilmoitti elokuussa lopettavansa kilpaurheilun, ei hän ole jättänyt sulkapalloa täysin. Yle

Pitkään Mikkelä raahautui kerta toisensa jälkeen lentokentälle, vaikka tunne oli jo kaikkea muuta kuin innostunut. Kiltisti ja vastuuntuntoisesti hän lähti aina matkaan päässään ajatus, että tämä on työtä, joka pitää tehdä. Vastuuntuntoa ja kuuliaisuutta kestikin parin vuoden ajan, kunnes hän pysähtyi ja totesi, että nyt saa riittää.

– Se oli sellaista taistelua. Nyt päällimmäisin tunne on helpotus. Voin sanoa, että ei minun tarvitse tehdä sellaista, mitä en halua, Mikkelä huokaisee.

Tuntemuksistaan hän ei ollut puhunut kuin vain lähimmäisilleen. Heille päätös ei luonnollisestikaan tullut yllätyksenä.

– Poikaystäväni sanoi juuri taannoin, että olen ollut nyt niin paljon positiivisempi, energisempi ja iloisempi lopettamisen jälkeen. Se oli niin raskassoutuista. Olin sitoutunut menemään olympialaisiin, mutta palo ja halu puuttui.

– Se oli raskasta minulle ja sitä on varmasti ollut raskasta seurata vierestäkin, Mikkelä kertoo ja viittaa poikaystäväänsä, tubettaja Roni Bäckiin, jonka kanssa he ovat olleet yhdessä puolisentoista vuotta.

Nyt urheileminen nautintoa

Urheilua Airi Mikkelä ei kuitenkaan ole lopettanut. Hän käy yhä 1–2 kertaa päivässä treenaamassa. Mikkelä kertoo innostuneensa voimatreeneistä punttisalilla, kuten myös sisäsoudusta. Oleellisinta on se, että saa tehdä sitä, mitä haluaa.

– Nyt voin tehdä mitä mieli tekee, ilman että pitää ajatella, tukeeko se sulkapallon pelaamista. Jos pumppaan hauista salilla, niin ei se kovin lajinomaista ole. Ei tarvitse koko ajan miettiä, onko tästä haittaa vai hyötyä sulkapallolleni. Ja jos tuntuu, ettei jaksa lähteä urheilemaan, en lähde, Mikkelä naurahtaa.

Eikä Mikkelä kokonaan ole sulkapalloakaan unohtanut. Haastattelupäivänä ensimmäiset treffit ovat aivan kodin naapurissa olevan Talihallin sulkapallokentällä ja jo aamulla kello 7.30. Mikkelä käy pari kertaa viikossa pelaamassa nuoren lupauksen, 14-vuotiaan Nella Nyqvistin kanssa. Sparrauspelit pitävät hänet kiinni vielä lajissa.

Ovea Tokioonkaan hän ei ole kokonaan lukinnut.

– Uskon, että pysyn kunnossa. Jos tunne muuttuisi, olisi vielä mahdollista treenata toisin. Mutta en usko, että henkisesti haluan sitä enää.

– Mutta jos pääsen olympialaisiin, niin ei se riitä, että sinne turistina menen. Totta kai silloin haluaisin olla elämäni parhaassa kunnossa. Tällä hetkellä käyn pelaamassa pari kertaa viikossa. Se ei kyllä riitä, Mikkelä jatkaa.

Tiikeripäinen neulepusero on Airi Mikkelän lempipaita. Nina Vanhatalo / Yle

Itse tehty häämekko suunnitelmissa

Mikkelä keskittyy nyt omaehtoisen urheilun lisäksi opiskeluihin. Hän aloitti kolme vuotta sitten Tanskassa ollessaan kauppatieteiden opinnot ja on tällä hetkellä Tanskasta vaihto-oppilaana Suomessa, Hankenilla.

Keväällä hänen on tarkoitus saada kandin työ valmiiksi. Selkeää konkreettista olympiaunelman korvannutta uutta unelmaa ei opiskeluista kuitenkaan ole tullut.

– Minulla on tietynlainen uupumus henkisesti, vaikka energiaa onkin treenata ja mennä. On vaikeaa tarttua johonkin isoon tavoitteeseen. Yli kymmenen vuotta on ollut joku tavoite ja elänyt hirveän kurinalaista elämää. Nyt ei heti jaksaisikaan.

Niinpä Mikkelä tarttuu puikkoihin ja alkaa neuloa tekeillä olevaan paitaan hihoja. Jo urheilu-uran aikana Mikkelä on kisapaikoilla, lentokentillä ja hotelleissa käyttänyt aikaansa neulomiseen ja virkkaamiseen. Mallit hän suunnittelee pääsääntöisesti itse.

Netistä löytyy monia sivustoja, joissa myydään valmiita malli-ideoita, mutta Mikkelä tiedostaa, että ainakaan tällä hetkellä hän ei pysty elättää itseään käsitöillä. Mielessä silti raksuttaa jo myynti-ideoita.

– Jonain päivänä, jos pääsen naimisiin, niin virkkaan kyllä oman häämekkoni.

Kaapista löytyy jo ensimmäinen versio virkatusta häämekosta. Vielä ei kuitenkaan kuulemma ole häiden aika, joten kehittelyaikaa sen täydellisen häämekon tekemiseenkin riittää.

Lue myös:

Tokion olympialaisiin tähdännyt Airi Mikkelä lopettaa pelaajauransa – "En ajatellut jättää sulkapalloa kokonaan"

13-vuotias sulkapallon superlupaus leikittelee aikuisten miespelaajien kustannuksella – “Tuntuu vähän kivalta, kun he vaan juoksevat siellä"

Suomen sulkapallohuiput kehittyvät Anu Niemisen koulussa – kärkipelaajan elämäntaparemontti vaati pitkiä keskusteluja: "Olen nyt paljon ammattimaisempi"