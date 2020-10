Katso suorana info Helsingin koronatilanteesta – urheiluväki odottaa pääkaupunkiseudulla tarkempaa tietoa lajikohtaisista suosituksista

Palloliitto toivoo, että pelit voivat jatkua muun muassa maskien turvin, vaikka tartuntariski on suuri monissa sen edustamissa lajeissa.

Urheiluväki ja harrastajat kaipaavat kuumeisesti tietoa siitä, miten hallituksen viime viikkoisia suosituksia riskilajien keskeyttämisestä sovelletaan käytännössä.

Pääkaupunkiseudulla asiaan odotetaan jonkinlaista ratkaisua torstaina kokoontuneelta koronakoordinaatioryhmältä, johon kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Tehdyistä ratkaisuista tiedotetaan Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren koronavirusinfon yhteydessä.

Hallitus kertoi viime viikolla uusista urheiluun liittyvistä suosituksista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Yksi esille noussut toimi oli tartuntariskiltään korkeiden ryhmäharrastusten keskeyttäminen, kun epidemia on alueellisesti kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Erityisesti nopeatempoiset joukkuelajit, kuten jääkiekko, salibandy ja koripallo voivat olla esimerkkejä sisätiloissa pelattavista lajeista, joissa tarttumisriski on korkea.

Kävimme kysymässä lajiliittojen ja urheilutiloja tarjoavan yrityksen ajatuksia mahdollisista rajoituksista jo ennen infotilaisuutta torstaina.

Palloliiton toive: ei lajikohtaisia kieltolistoja

Palloliiton kilpailutoiminnan johtaja Pekka Soini sanoi torstaina aamupäivällä Ylen haastattelussa toivovansa, että lajikohtaisia kieltolistoja ei tule. Mahdollisten muiden kieltojen tai lisäsuositusten suhteen Soini oli niukkasanainen.

– Tietenkin lähdemme siitä, että toteutamme mitä meille annetaan.

Tiukempiin kasvomaskisuosituksiin Soini suhtautuu ymmärtävästi. Esimerkiksi futsaltapahtumiin Palloliitto antoi maskisuosituksen jo syyskuun loppupuolella. Myös jääkiekon ja koripallon lajiliitot suosittelevat kasvomaskien käyttöä kaikissa ottelutapahtumissa joukkueiden toimihenkilöille, yleisölle ja halleilla muuten asioiville henkilöille.

– Jokainen alkaa olla jo tottunut siihen, että käydään maskit päällä kaupassa. Sitten tullaan urheilutapahtumiin maski päällä, se on ihan sama asia. Pelatessa maskin käyttö on tietysti vaikeaa, mutta toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että tauti pelitapahtumissa järin voimakkaasti leviäisi, eli voi olla että se itse ottelutapahtuma ei ole se murhe, Soini sanoo.

Urheiluhallin toimitusjohtaja toivoo pelien jatkuvan

Helsingin Myllypurossa toimivan Arena Centerin toimitusjohtaja Petteri Bergman toivoo, että urheilumaailma ja viranomaiset pystyisivät löytämään yhteisiä ratkaisuja, joilla taataan harrastustoiminnan jatkuminen koronatilanteessa.

– Esimerkiksi viime viikolla lajiliitto ja pääkaupunkiseudun salibandyhallit pitivät yhteiskokouksen, jossa sovittiin, että harjoituksissa ei päästetä ylimääräisiä ihmisiä halleihin, pidetään velvoite kasvomaskin käytöstä toimipisteissä ja pukuhuonetiloissa pitäisi viettää mahdollisimman vähän aikaa.

Bergmanin mukaan parhaat ratkaisut löytyvät tämän tyyppisistä rajoituksista: annetaan varsinaisen harrastustoiminnan jatkua, mutta karsitaan muuta kanssakäymistä.

– Täytyy ottaa liikunnan hyvät, positiiviset asiat huomioon. Annetaan ihmisten harrastaa, mutta karsitaan kaikkea muuta ylimääräistä kanssakäymistä kentän ulkopuolella ennen ja jälkeen harjoitusten, näkisin että tämä on se ratkaisu.

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta sanoo odottavansa suurella mielenkiinnolla, millaisia linjauksia tänään on luvassa.

– Kuulostaa hurjalta ajatukselta, että tehtäisiin lajikohtaisia päätöksiä toiminnan keskeyttämisestä. Itse en oikein usko, että sellaisia on tulossa.

Peli- ja harrastustoiminnan täyskielto tekisi Ilmivallan mukaan suurta haittaa lajille sekä taloudellisesti että muuten.

– Jo nyt tässä nykytilanteessa on nähty, että harrastaminen on vähentynyt. Harrastajia on vähemmän junioreissa ja niissä jotka pelaavat liikunnan ilosta. Tietysti tällainen näkyisi myös seurojen toimintaedellytyksissä ja toki myös lajiliiton toiminnassa.

