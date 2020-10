Asiantuntija huolestui ehdokkaiden puheista kasvattaa Olympiakomitean puheenjohtajan valtaa: "Jo tähän mennessä on esitetty kovaa kritiikkiä"

Olympiakomitean puheenjohtajakilpa alkoi keskiviikkona todenteolla, kun ehdolle lähteneet Ilkka Kanerva, Sari Multala, Susanna Rahkamo ja Jan Vapaavuori esittäytyivät Urheilumuseossa.

Puheissaan ehdokkaat nostivat useasti esiin Olympiakomitean ja sen puheenjohtajan roolia julkisessa keskustelussa ja arvojohtamisessa. Jyväskylän yliopiston liikunasosiologian professori Hannu Itkonen pitää hyvin ongelmallisena sitä, että ehdokkaat ovat vaatimassa Olympiakomitean puheenjohtajalle aiempaa suurempaa roolia.

– Jos kriittisesti asiaa tarkastelee, herää kysymys, mikä on loppujen lopuksi Olympiakomitean tehtävä ja mikä sen asema sitten kaikkinensa on. Voi kriittisesti kysyä, tarvitsemmeko me niin vahvasti keskusjohtoista elintä. Kaikki ehdokkaat painottavat nyt sitä, että sen pitää olla vielä vahvempi, organisoida koko suomalainen liikunta ja urheilu, olla mielipidejohtaja ja niin edelleen.

Itkosen mukaan keskiviikkoisen esittelytilaisuuden perusteella on mahdollista, että Olympiakomitean toiminnasta katoaisi dialektisuus, kriittisyys ja jännitteisyys. Tätä hän pitää vaarallisena suuntana.

– Jo tähän mennessä on esitetty kovaa kritiikkiä Olympiakomitean tehtäviä ja niiden laajuutta kohtaan. Tämä on johtanut siihen, että ne eri toimijat, jotka tekevät urheilua tai organisoivat liikuntaa, toimivat tällä hetkellä aika itsellisesti. Niistä iso osa on jo sitä mieltä, etteivät ne tarvitse tällaista mittavaa keskusjohtoisuutta.

Ehdokkaiden ensimmäisessä yhteisessä keskustelussa nousivat esille arvojohtaminen ja eettisiin asioihin puuttuminen. Itkosen mukaan tulevan kuukauden aikana kaivataan vastauksia isoihin kysymyksiin, kuten mitä ammattimaistuminen on, miten siihen suhtaudutaan, mikä on huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu ja miksi huippu-urheilua pitää tukea verovaroin varsinkin nyt, kun taloustilanne on kiristymässä.

Vapaavuoren ehdokkuus yllätti

Puheenjohtajuudesta käyvät kisaa varsin tunnetut ja nimekkäät ehdokkaat. Tämä kertoo Itkosen mukaan ainakin siitä, että Olympiakomitean puheenjohtajalta odotetaan aiempia meriittejä.

– Tietysti emme tiedä, eikä ehdokkaiden esittely valaissut pätkän vertaa sitä, mitkä ne henkilökohtaiset intressit näillä ehdokkailla ovat.

– Jos lähtee arvuuttelemaan asiaa, niin varmaan Ilkka Kanervalla puheenjohtajuuden voisi kuvitella olevan pitkän poliittisen uran ja myös urheilun johtotehtävissä toimimisen joutsenlaulu. Sari Multala on tuore poliitikko, vaikka kokemusta jonkin verran on, mutta tuollainen tehtävä varmaan palvelisi myös poliittista nousukiitoa. Vapaavuoren osalta on vähän hankalampi sanoa, mitä intressejä pesti palvelisi. Rahkamon osalta, kun hän on nyt selkeästi tuollaisella yritysmaailman otteella mukana tässä, voisi arvella, että tämä on urakiitoa urheilun puolella.

Vapaavuoren ehdokkaaksi lähteminen loppumetreillä oli Itkoselle yllätys. Vapaavuori on toiminut vuodesta 2017 lähtien Helsingin pormestarina.

– Jollakin tavalla ajattelin, kun kuulin ehdolle lähtemisestä, että siinä on kaksi aika isoa ja merkittävää pestiä. Niiden hoitaminen on kova juttu, mutta tietysti kokenut poliitikko ja monessa mukana ollut arvioi tilanteen nyt sillä tavalla, että hän pystyy molemmissa toimimaan.

Olympiakomitean uusi puheenjohtaja valitaan marraskuun 21. päivänä. Itkosen mukaan vielä on vaikeaa ennustaa, kuka nelikosta on kilpailussa vahvimmilla.

– Jäsenjärjestöjen äänet ovat hyvin pirstaleisena tällä hetkellä.

Kuluvan nelivuotiskauden ajan puheenjohtajana on toiminut Timo Ritakallio.

