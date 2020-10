Hallitus ei halunnut puuttua suosituksellaan lasten ja nuorten harrastustoimintaan eikä listata yksittäisiä lajeja – "Mitä tahansa lajia voi harjoittaa niin, ettei siinä ole korkeaa tartuntariskiä"

Hallitus teki perjantaina periaatepäätöksen suosituksistaan aikuisten sisätiloissa tapahtuvaan ryhmäharrastustoimintaan. Suositukset ovat hyvin samantyyppisiä, mitä aiemmin on annettu erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Tärkeää on pystyä välttämään kontakteja, pitämään turvavälit ja huolehtimaan hygieniaohjeistuksista.

– Lasten ja nuorten harrastustoimintaan ei puututa näillä suosituksilla, vaan on kysymys aikuisten sisätiloissa tapahtuvasta ryhmäharrastustoiminnasta, korkean tartuntariskin tilanteissa, opetusministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto kertoi Yle Urheilulle.

Tällä viikolla hallitukselta odotettiin linjauksia korkean tartuntariskin toiminnasta ja lajeista. Urheilusta vastaavan tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon mukaan riskialtiisiin tilanteisiin ei kuitenkaan vaikuta pelkästään yksittäiset lajit, vaan myös esimerkiksi olosuhteet, ilmastointi ja tilan koko.

– Tiedämme, että on lajeja ja alueita Suomessa, joissa korona on levinnyt nimenomaan urheilun parissa. Se ei ole kenenkään syy, vaan valitettava tosiasia, että koronan leviäminen liittyy tilanteisiin, joissa ei voida pitää maskeja ja turvavälejä ja joissa hiki lentää. Kontaktilajit urheilussa ovat usein tällaisia, Saarikko totesi Säätytalolla hallituksen neuvottelujen jälkeen.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta halutaan turvata

Hallituksen suositus perustuu tutkimustietoon. Sen mukaan nimenomaan kamppailu- ja joukkuelajit sekä kuorolaulu ja tanssiharrastuksen tietyt osat ovat esimerkkejä lajeista ja toimintamuodoista, joissa rajoituksia täytyy miettiä.

Tutkimuksissa on sen sijaan selvinnyt, ettei korona ole lapsille ja nuorille yhtä vaarallinen kuin aikuisille. Tämän lisäksi viime keväältä on paljon näyttöä siitä, lasten harrastusten keskeyttämisellä oli paljon huonoja vaikutuksia.

– Haluamme turvata lasten ja nuorten harrastustoiminnan kaikissa tilanteissa ja aikuistenkin puolella antaa suosituksia vain sellaisen toiminnan rajoittamisesta, jolla on tutkimusnäytön puolesta mahdollisuus olla tartuntariskiä edistävää, Ranto sanoi.

– Olemme (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) THL:n kanssa vedonneet lajiliittoihin, Olympiakomiteaan ja muihin harrastustoimintaa organisoiviin tahoihin, että ne katsoisivat kuntien kanssa näitä toimintamuotojen sisältöjä niin, että harrastustoiminta voisi jatkua mahdollisimman laajamuotoisesti.

Päätöksentekovastuu alueviranomaisilla

Suositukset koskevat kilpaurheilua vain siltä osin kuin se on harrastustoimintaa. Rannon mukaan suositukset eivät koske sellaista kilpaurheilua, josta saadaan palkkaa, palkkioita tai muita korvauksia, sillä ne kuuluvat yleisötilaisuuksiin. Niitä varten ovat omat rajoitukset ja eri puolella Suomea alueviranomaiset tulkitsevat sitä, mitkä kuuluvat yleisötilaisuuksiin ja mitkä harrastustoimintaan.

– Tässä kaikessa päätöksenteko on alueilla, Saarikko sanoi.

– Ohjeistus on tänään julkistettu ja sitä alueviranomaiset voivat noudattaa saman tien, siellä missä sitä tarvitaan. On tärkeää huomata, että valtaosissa alueilla, joissa ollaan oltu kiihtymistilanteessa, on toimittu juuri vastaavalla tavalla monen aihepiirin yhteydessä. Tämä valtakunnallinen ohjeistus terveysviranomaisilta vain tukee sitä työtä.

Ranto muistutti, että hyvin pienillä toimenpiteillä voidaan lisätä liikuntatoiminnan turvallisuutta. Esimerkiksi harjoitusryhmien pitäminen erillisinä ja se, että vanhemmat eivät mene lasten harrastustiloihin mukaan pystytään turvaamaan harrastustoimiminen läpi talven.

– Mitä tahansa lajia voi harjoittaa niin, ettei siinä ole korkeaa tartuntariskiä. Pidetään ne kahden metrin turvavälit ja tehdään yksilöharjoittelua. Eihän se sen kummallisempaa ole, Ranto sanoi.

Urheilusta vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko sen sijaan antoi ohjeensa harrastusmahdollisuuksistaan huolestuneille liikkujille.

– Seuratkaa oman alueen viranomaisten ohjeistusta. Tehdään kaikkemme etukäteen, että kaikkialla Suomessa vältettäisiin se koronan pahin leviämisvaihe. On tylsää ja vähän kyllästyttävää, että arki ei ihan kaikilta osin voi jatkua normaalina, mutta lyhyempiaikaisetkin tiukemmat rajoitukset voivat johtaa siihen, että tauti pysyy hallinnassa ja pidempiaikaiset kurjat rajoitukset voidaan siten välttää.

