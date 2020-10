Valtteri Bottas hävisi hurjan taistelun – Lewis Hamilton ajoi paalupaikalle erikoisessa huipennuksessa Portugalissa

Lewis Hamilton nappasi paalupaikan Valtteri Bottaksen edestä Portugalin GP:n aika-ajoissa. Bottas tykitti ratkaisuhetkillä ensiksi hurjan kierroksen ja nousi kärkeen Hamiltonin ohi yli kahdella sekunninkymmenyksellä.

Aikaisemmin radalle lähtenyt britti pystyi kuitenkin ajamaan toisen nopean kierroksen ja pystyi voittamaan Bottaksen.

Loppuhuipennus oli siitä erikoinen, että Mercedes-kuljettajat ajoivat keskikovalla rengasseoksella. Yleensä F1-kuskit ajavat aika-ajojen parhaat kierrokset pehmeällä rengasseoksella. Bottas harmitteli, että olisi varmaan kannattanut vetää kaksi nopeaa kierrosta Hamiltonin tapaan.

– Oli minun valintani mennä yksi nopea kierros keskikovilla renkailla. Se toimi toisessa osiossa, Bottas sanoi tv-lähetyksessä heti aika-ajon jälkeen.

Valtteri Bottas lähti parhaista asetelmista aika-ajoon, sillä hän oli ollut ykkönen jokaisissa harjoituksissa Portugalissa.

–En voi edes kuvailla, kuinka vaikeaa tänään oli. Meillä on upea auto, mutta sitä pitää ajaa hulluna huippukierrosta varten. Valtteri on ollut niin nopea tänä viikonloppuna. Hän on ollut paras jokaisissa harjoituksissa. Olen etsinyt ja etsinyt, jotta saisin paremman ajan, Hamilton sanoi.

Hamilton sanoi myös, että oli hänen valintansa vetää lopussa pidempi veto medium-renkailla.

– Viimeisellä kierroksella renkaat paranivat.

Portugalin rataa on kuvailtu vuoristoradaksi viikonloppuna, sillä radalla on paljon korkeuseroja. Lisäksi olosuhteet ovat olleet tuuliset. Rata on myös haastava, koska löytyy nopeita ja hitaita mutkia. Osa mutkista on jopa niin sanotusti sokeita eli kuljettaja ei aivan näe, minne mutka lähtee.

– Tämä on todella kova rata. Yksi haastavimmista, joilla olen ollut, Hamilton sanoi.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli aika-ajoissa 16:s. Räikkönen kamppaili viimeisestä paikasta toiseen osioon eli 15 parhaan joukkoon loppuun saakka. Williamsin superlahjakkuus George Russell kukisti Räikkösen kuitenkin kahdella sekunninkymmenyksellä. Kamppailu oli jännittävä, sillä Räikkönen ja Russell menivät tasatahtiin ennen viimeistä sektoria. Britti oli kuitenkin radan lopussa parempi.

Aika-ajojen alku venyi puolella tunnilla, koska viimeisissä harjoituksissa yksi viemärinkansi irtosi Sebastian Vettelin ajon jälkeen. Kaikki kannet jouduttiin tarkistamaan ennen kuin aika-ajot pystyttiin aloittamaan.

Sunnuntain kilpailu alkaa kello 15.10. Yle Urheilu seuraa Portugalin GP:tä hetki hetkeltä kello 14.30 alkaen.

