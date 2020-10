Kimi Räikkönen laittoi F1-maailman sekaisin ja osoitti arvonsa: "Ihan varmasti on tullut kyselyitä muista tiimeistä" – Bottaksen hyytymisen takana mestarillinen maltti

Sebastian Vettelin viimeinen kausi Ferrarilla on ollut katastrofi

Sebastian Vettelin viimeinen kausi Ferrarilla on ollut katastrofi Joe Portlock/Getty Images

Mitä ihmettä on käynyt Sebastian Vettelille?

Räikkönen jäi lopulta Portugalin GP:ssä niukasti ulos pisteiltä. Hänen entinen Ferrari-tallitoverinsa Sebastian Vettel tuli ohi lopussa ja nappasi 10. sijan eli viimeisen pistesijan.

Ferrarin kaltaisessa suurtallissa ei voi kuitenkaan ilakoida 10. sijasta ja varsinkin taistelusta omaa pienempää yhteistyötiimiä Alfa Romeota vastaan.

Vettelille viimeisestä Ferrari-kaudesta on muodostumassa todellinen pannukakku. Portugalin aika-ajoissa Vettel oli vasta 15:s. Tällä kaudella hän on ajanut ylipäätänsäkin vain jämäpisteistä. Kauden paras tulos on Unkarin kuudes sija.

Kaikkea ei voi laittaa Vettelin ongelmissa Ferrarin floppikauden piikkiin. Tallin toinen kuljettaja Charles Leclerc on ollut koko kauden ajan ihan eri lukemilla. Kauden alussa Leclerc taisteli heikosta autosta huolimatta palkintokorokkeelle. Portugalissa Leclerc oli neljäs.

Mitä ihmettä Sebastian Vettelille on siis oikein tapahtunut?

– Vettel on selvästi taipunut Leclercin ylivoiman edessä. Tässä on enimmäkseen kyse ilmapiiristä Ferrarilla. Se on vaikuttanut Vettelin tekemisen mielekkyyteen ja siihen, kuinka paljon hän itse laittaa likoon, Mildh sanoo.

Mildhin mukaan toki sopimuksessa määritellään, että Vettelinkin pitäisi antaa kaikkensa Ferrarin eteen loppukaudesta. Mildhin mielestä Vettelillä ja Ferrarilla ei näytäkään olevan enää yhteistä säveltä. Hyvin poliittiseksi tunnetussa italialaistallissa on Mildhin mukaan alettu panostaa selvästi enemmän Leclerciin.

– Se on sinänsä F1-tallin kannalta erittäin huono ratkaisu. Pitäisi saada kaksi autoa tasaisesti maaliin, Mildh sanoo.

Nelinkertainen maailmanmestari Vettel jatkaa uraansa tulevalla kaudella Aston Martinilla.