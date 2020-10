Jukka Jalonen kritisoi Venäjän EHT-päätöstä ja penäsi vastuullisuutta – myös JYPin ratkaisut ihmetyttivät leijonaluotsia

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen ihmettelee Venäjän päätöstä lähettää Helsingin ensi viikon EHT-turnaukseen alle 20-vuotiaiden joukkueen. Jalosen mukaan Suomelta, Ruotsilta ja Tshekiltä lähtee Venäjän kiekkoliitolle maanantaina viesti, jossa kerrotaan, että näin ei voi toimia.

– Ihmettelimme, että mitäköhän siellä tapahtuu. Olimme sitten järjestävänä maana yhteydessä Ruotsiin, Tshekkiin ja Venäjäänkin. Venäjä teki itsenäisen päätöksen, eikä kysynyt muilta mitään. Kyllä tässä ehditään vielä asiat muuttamaan, Jalonen näki.

– Tänään lähtee tai on lähtenyt Venäjän liitolle informaatio kolmelta muulta maalta, että ei se nyt ihan noin onnistu. Tähän turnaukseen ei voi osallistua alle 20-vuotiaiden joukkueella. Se on sitten heidän asia, mitä he tekevät. Uskon siihen, että sieltä tulee miesten KHL-joukkue, jos he tähän turnaukseen haluavat osallistua. Se on heidän sisäinen asiansa, miten he tämän junailevat, Jalonen kommentoi.

Jalosen mukaan mikään muu maa ei ollut harkinnut alle 20-vuotiaiden joukkueen lähettämistä Helsinkiin.

– Jos he haluavat pelata tässä turnauksessa, on miesten joukkue saatava jalkeille. Kyllä he sen itsekin varsin hyvin tietävät, Jalonen summasi.

Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtaja Vladislav Tretjak perusteli aiemmin Venäjän päätöstä sillä, että Helsingin EHT-turnaus on nuorten joukkueelle valmistautumista vuodenvaihteen MM-kisoihin.

Jalonen arveli, että Venäjä halusi lähettää U20-joukkueen Helsinkiin, koska venäläiset eivät saa sparria mistään muualta ennen vuodenvaihteen kisoja.

JYPin tilanne oudoksutti Jalosta: "Ei voi olla kaikki asiat kunnossa"

Jalonen otti maanantaina kantaa myös SM-liigajoukkue JYPin tilanteeseen. JYP ilmoitti viime viikolla, että talouskurimuksessa rämpivä seura hakee säästöratkaisuja lomauttamalla päävalmentaja Pekka Tirkkosen ja apulaisvalmentaja Ari Santasen joulukuun loppuun saakka.

– En tiedä, mikä on tausta valmentajien lomauttamisen takana, mutta se tuntuu todella kovalta ratkaisulta. Kyllä minulle tulee mieleen, että siellä ei voi olla ihan kaikki asiat kunnossa pelaajiston, valmentajien ja seurajohdon välillä, Jalonen näki.

JYPin päävalmentaja Tirkkonen kertoi Yle Urheilulle, että valmentajat vetivät yt-neuvotteluissa yhtä köyttä.

– Valmentajana olen tietysti valmentajien puolella. En tiedä, onko taustalla taloudelliset asiat vai onko kyse jostain muusta. Tiukassa taloudellisessa paikassa valmentajat ovat yleensä niitä viimeisiä henkilöitä, jotka lomautetaan. Yleensä jonkinlaiseen ratkaisuun päästään, vaikka taloudellisesti ollaankin tiukoilla. Siellä voi olla taustalla jotain sellaista, mitä me muut emme tiedä.

Jokereiden koronatapukset hankaloittavat Leijonien joukkueen valintaa

Koronaviruspandemia on tuonut Jalosen valmennustiimille omat hankaluutensa Helsingin EHT-turnauksen valmistautumisessa. Leijonien Helsingin turnauksen pelaajarunko piti koostua Jokereiden ja SM-liigan pelaajista, mutta Jokereiden viime viikon koronatartunnat muuttivat suunnitelmia.

Leijonien joukkue Helsingin EHT-turnaukseen julkistetaan poikkeustilanteen vuoksi vasta tämän viikon lopulla.

– Perusajatus oli se, että olisimme valinneet Jokereista ja SM-liigasta pelaajat Helsingin EHT-turnaukseen, mutta sitten Jokereissa tuli koronatartuntoja, päävalmentaja taustoitti.

Jalosen mukaan on kuitenkin mahdollista, että Jokereiden pelaajia nähdään ensi viikolla Leijonissa. Nyt maajoukkueessa odotetaan tietoa Jokereiden leiristä.

– Kukaan ulkopuolelta ei tiedä, mikä heidän tilanteensa on. He varmasti tiedottavat, kun tietävät lisää. Me olemme sitten yhteydessä heihin. Tuskin joukkueesta kaikki ovat sairastuneet koronaan. Sitten nähdään, onko siellä sellaisia pelaajia vapaana, jotka kiinnostavat meitä.

Jos Jokereista ei saada vahvistuksia maajoukkueeseen, pitää valmennusjohdon katsoa, onko Ruotsin pääsarjassa hyviä vaihtoehtoja tai turvautua SM-liigan pelaajiin.

– Meillä menee vähän aikaa, jos Jokereista ei saada vahvistuksia.

Ilman Pohjois-Amerikan tähtiä

Kotimaisessa SM-liigassa on nähty tällä kaudella paljon tähtipelaajia, jotka pelaavat normaalisti Pohjois-Amerikassa. Jalosen joukkueessa ei kuitenkaan nähdä Pohjois-Amerikan vahvistuksia yksinkertaisesta syystä..

– Jokaisen kauden päätavoite on kevään MM-kisat. Me valmistaudumme EHT:llä MM-kisoihin. Se on käytännössä niin, että kukaan näistä Pohjois-Amerikan lainoista ei pysty osallistumaan MM-kisoihin, koska heillä on silloin oletettavasti omat pelit käynnissä NHL:ssä tai AHL:ssä.

NHL- ja AHL-pelaajia on SM-liigassa, koska kausi rapakon takana päättyi vasta hiljattain ja uuden kauden alkamisajankohdasta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

