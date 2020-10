Kimi Räikköselle ehdottoman tärkeä uutinen Alfa Romeon tulevaisuudesta – samalla kilpailijat käyvät kulissipeliä, joka uhkaa koko F1-sarjan arvostusta

Alfa Romeon kilpailijoilla kovaa tuolileikkiä

Viime aikojen tapahtumat F1-kuljettajamarkkinoilla ovat tuoneet esiin taas tutun keskusteluaiheen eli uhkaavatko niin sanotut maksukuljettajat laskea F1-sarjan urheilullista arvoa?

Alfa Romeon kanssa MM-sarjan kahdeksannesta sijasta taistelevan Haasin kuljettajat Romain Grosjean ja Kevin Magnussen ilmoittivat ennen Portugalin kilpailuviikonloppua, että he eivät saa jatkaa tallissa enää ensi kaudella.

Tanskalaisen Magnussenin Jan-isä kritisoi kovin sanoin Haasin päätöstä.

– Talli tarvitsee ilmiselvästi tällä hetkellä enemmän rahaa kuin lahjakkuutta. On harmi, että on menty tähän pisteeseen F1-sarjassa, itsekin entinen F1-kuljettaja Jan Magnussen totesi tanskalaiselle BT:lle. (siirryt toiseen palveluun)

– Tietenkään en pidä tätä reiluna. Tässä päätöksessä ei ollut mitenkään kyse siitä, miten Kevin suoriutuu radalla.

Haasille on F1-spekulaatioiden mukaan tulossa ensi kauden kuljettajiksi venäläinen Nikita Mazepin sekä Ferrari-yhteistyön myötä joko Mick Schumacher tai Callum Ilott. Mazepinin Dmitri-isä on venäläinen miljardööriliikemies, joka olettavasti tuo suuren summan rahaa Haasille, jos hänen poikansa ajaa tallissa. Mazepin on jäänyt tällä kaudella selvästi F2-sarjan mestaruustaistossa Schumacherista ja Ilottista. Hän on ennen kahta viimeistä kilpailua sarjassa kuudentena.

Haasin tallipäällikkö Günther Steiner ei kommentoinut ensi kauden kuljettajakokoonpanoaan Portugalissa. Mutta Steiner myönsi, että kuljettajavaihdoksiin ajoivat taloudelliset syyt.

– Jos löytää vähemmän maksavan tai sponsoreita tuovan kuljettajan, se on fantastista. Tällä hetkellä meidän pitää mielestäni sijoittaa rahamme autoomme. Ensi vuoden auto on hyvin samanlainen kuin tämän vuoden auto, koska joidenkin osien kehitys on jäädytetty. Mutta meidän pitää keskittyä vuoden 2022 muutoksiin. Meidän täytyy investoida autoon ja käyttää rahamme niin hyvin kuin on mahdollista, Steiner sanoi (siirryt toiseen palveluun).

Jukka Mildhin mukaan amerikkalaistalli Haasissa pitääkin tehdä jonkinlaisia muutoksia, jotta autourheilun kuninkuusluokassa on kannattavaa olla mukana.

– Silloin yksi säästettävä asia on kuljettajien palkat. Jos joku tulee omalla rahalla ajamaan, se on yksi vaihtoehto. Mutta Haasilla kuljettajan tason pitää olla kova, jotta he pääsisivät myös tiiminä eteenpäin, Mildh toteaa.

George Russell on ollut viikon ajan hämmentävässä tilanteessa Williamsilla. Mario Renzi - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Haasiakin kuumempaa keskustelua on käyty aiheesta toisen tämän kauden Alfa Romeon kovan kilpailijan kohdalla. Vaikka Williams julkisti jo heinäkuussa George Russelin ja Nicholas Latifin jatkavan tallissa, kuljettajatilanne on muuttunut hämäräksi viime aikoina.

Heinäkuun jälkeen talli on saanut uudeksi omistajaksi amerikkalaisen sijoitusyhtiön, kun Williamsin perhe myi perinteikkään tiiminsä Dorilton Capitalille. Italiankielinen Motorsport kertoi puolitoista viikkoa sitten (siirryt toiseen palveluun), että uudet Williamsin omistajat olisivat kiinnostuneita palkkaamaan Racing Pointilta ilman jatkosopimusta jääneen Sergio Perezin. Meksikolainen Perez toisi mediatietojen mukaan Williamsille suuren rahapotin tukijoiltaan. Perez on ajanut myös hyvin tällä kaudella Racing Pointilla.

Perezin tulo Willamsille tarkottaisi sitä, että hänen tieltään saisi siirtyä pois paljon hehkutettu superlahjakkuus George Russell. Nuorta brittikuljettajaa on pidetty yhtenä sarjan suurimmista tulevaisuuden tähdistä Red Bullin Max Verstappenin ja Ferrarin Charles Leclercin rinnalla. Siksi spekulaatio on puhuttanut paljon.

Jos Perez tulisi Williamsille, Mercedes-juniori Russell olisi oletettavasti jäämässä ilman kisakuljettajapaikkaa. Nicholas Latifin Michael-isä nimittäin on antanut Williamsille isoa taloudellista tukea. Michael Latifi on liikemies, joka on rikastunut elintarvikebisneksellä. Siksi tulokaskuljettaja Latifi saisi todennäköisesti myös jatkaa tallissa.

Williamsin väliaikainen tallipäällikkö Simon Roberts heitti perjantaina huhuihin vielä lisää liekkiä, kun hän ei suostunut vahvistamaan Russelin ja Latifin jatkoa tallissa ensi kaudella.

Russell otti voimakkaasti kantaa spekulaatioihin sunnuntain Portugalin GP:n jälkeen. Hän syytti Sergio Perezin leiriä rajusta kulissipelistä.

– Mielestäni tämä kaikki spekulaatio on todennäköisesti syötetty Perezin leiristä. He yrittävät painostaa muita tiimejä, jotta Red Bullilla tehtäisiin päätöksiä, Russell sanoi Autosportin mukaan.

– Se on kantani asiaan. Minulla on sopimus. Minulla ei ole mitään huolehdittavaa. Keskityn vain omaan työhöni.

Russell sanoo keskustelleensa Williamsin uusien omistajien kanssa ja kertoo odottavansa lisäselvyyttä tulevaisuuteensa seuraavan viikon aikana. Russelin mukaan uudet omistajat eivät haluaisi kommentoida sopimusasioita julkisuudessa. Brittikuljettajan mukaan myös Robertsin kommentit otettiin irti kontekstistaan.

– Omistajat kertoivat, että heillä ei ole hajuakaan siitä, mistä huhut ovat lähteneet liikkeelle, Russel vakuutti.

Saksalainen Auto Motor und Sport kertoi (siirryt toiseen palveluun) kuitenkin, että heidän tietojensa mukaan Russelin ja Latifin sopimuksista olisi löydetty porsaanreikiä, joiden avulla ensi kauden kuljettajakokoonpanoa on vielä mahdollista muokata ilman sanktioita. Lehden tietojen mukaan Perez toisi Williamsille kolme miljoonaa euroa sponsorirahaa. Summasta on otettu pois meksikolaisen oma palkka.

Jukka Mildh myöntää, että yllä mainitun kaltaiset peliliikkeet ovat iso uhka F1-sarjan urheilulliselle arvostukselle. Samaan hengenvetoon Mildh muistuttaa, että samanlainen uhka on ollut päällä aiemminkin F1-sarjassa. Aiemminkin sarjan historiassa kuljettajat ovat pystyneet ostamaan tallipaikkoja sponsoriensa tuella.

– F1 on myös liiketoimintaa. Se ei välttämättä aina palvele urheilullisia lähtökohtia, Mildh huomauttaa.

Williamsin tilanne on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se kuvastaa Mildhin mukaan tallin suurta muutosta. Williams on aiemmin tullut tutuksi monen nuoren kuljettajan kasvualustana sen jälkeen, kun perhetallin omat mahtivuodet olivat ohi. Sitä kautta talli on myös pystynyt saamaan rahaa, kun heidän kuljettajansa ovat lähteneet muihin talleihin.

Mediatietojen mukaan Williams sai esimerkiksi kymmenen miljoonaa puntaa, kun Mercedes osti Valtteri Bottaksen sopimuksen ulos Williamsilta vuodeksi 2017.

– Williamsilla päätöksenteko tulee uusien omistajien myötä muuttumaan aika lailla. Samalla myös arvot muuttuvat, Mildh toteaa.

