Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani väläyttää jopa olympialaisten kuolemaa. Itani toi näkemyksensä esiin Radio Suomen Urheiluhullut -ohjelmassa, jossa keskusteltiin urheilujohtamisesta. Jussi Paasin vetämässä ohjelmassa puhuttiin tulevan Olympiakomitean puheenjohtajan roolista, kuten myös ylipäätänsä urheilujohtajan tehtävistä.

– Voihan olla, että Olympiakomiteamme puheenjohtajan ei tarvitse koskaan boikotoida kisoja. Kenties ei ole kohta koko olympiakisoja, Itani povaa.

Itanin mielestä olympialaisten kuolema ei ole lainkaan kaukaa haettu skenaario. Hän myös toteaa, että haluaisi kauniin olympia-aatteen säilyvän elossa. Mutta olympialaisten kuolemaa Itani perustelee kahdella eri syyllä.

– Ensinnäkin olympia-aatteen omistaa kansainvälinen olympiakomitea, jonka uskottavuus on käytännössä hyvin heikoissa kantimissa. Tänä päivänä me kuluttajat määrittelemme identiteettiämme omilla kulutusvalinnoillamme. On vain ajan kysymys, milloin rahoittajat alkavat karttaa kansainvälistä olympialiikettä ja kansainvälistä olympiakomiteaa. Se on sen tien loppu, Itani sanoo.

Toiseksi syyksi Itani nostaa nykyisen koronaviruspandemiatilanteen.

– Jos ensi kesänä ei ole Tokion kesäolympialaisia, tuskin puoli vuotta myöhemmin on myöskään Pekingissä talviolympialaisia. Tämän ajan todella hektisessä huomiotaloudessa kuusi-kahdeksan vuotta ilman olympialaisia, kyllä ihmiset alkavat miettiä, tarvitaanko olympialaisia, Itani sanoo.

Itanin mukaan urheilumaailmassa on muutenkin yksi suuri haaste: Miten urheilumaailmassa toimivat pystyvät puhuttelemaan ihmisiä, joita ei kiinnosta lainkaan urheilu?

– Jos emme osaa puhutella heitä, meidän on turha kerjätä julkisia varoja. Ihan sama, kuka on päätöksentekijä tai kuka on Olympiakomitean puheenjohtaja, Itani toteaa.

Itani pitää myös kysymystä suurena vedenjakajana 2020-luvulla sille, mitkä järjestöt ovat elossa kymmenen vuoden päästä.

– Olen aika varma, että perinteisiä ja etabloituneita tulee jopa kuolemaan tämän vuosikymmenen aikana, koska he eivät enää osaa puhutella muuta kuin omaa porukkaansa, Itani sanoo.

Urheilujohtajan pitää herättää tunteita

Itani tyrmäsi ohjelmassa myös yhden myytin, joka elää vahvasti urheilumaailman omassa kuplassa.

– Emme aina ymmärrä, että huippu-urheilumenestys ei itse asiassa välttämättä aina lisää harrastajia, Itani toteaa.

Itani kertoo SUL:n myyntiyhtiön hallituksen jäsenen Mika Pantzarin sanoista. Pantzar on Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen professori

– Hän sanoi minulle hyvin ja on tutkinutkin tätä aihetta. Globaalisti ei ole yhtään empiriistä tutkimusta, joka osoittaisi huippu-urheilumenestyksen lisäävän harrastajia. Johonkin yksittäiseen lajiin saattaa tulla pieniä piikkejä, joka tasantuu nopeasti. Valmiiksi liikunnalisesti aktiiviset lapset saattavat lisätä liikuntaa. Mutta uutta yleisöä ei tule, Itani sanoo.

–Tämä on ihan absurdi väite. En ollut uskoa, kun kuulin tämän, koska elin itsekin sisäänrakennetussa todellisuudessa, Itani sanoo.

– Tämä ei silti tarkoita, että huippu-urheilu ei olisi tärkeää, eikä siihen pitäisi investoida myös julkisia varoja. Mutta meidän pitää myydä tarina uudestaan ja uskottavammin.

Itani on ottanut Urheiluliiton puheenjohtajana moneen asiaan kantaa. Hän on puhunut muun muassa ihmisoikeuksista sekä ympäristöasioista. Itani on myös herättänyt myös tunteita toimillaan. Itani toteaa, että urheilujohtajan pitäisikin herättää tunteita.

– Jos kysytään satunnaiselta vastaantulijalta kadulla, mitä Olympiakomitea sinulle sanoo? Se ei todennäköisesti sano oikein mitään. Mielikuva on harmaa tai tulee mieleen olympialaiset. Siinä se, Itani toteaa.

– Jos otetaan vertailuun toinen kansalaisjärjestö, Suomen Punainen Risti. Heidän toimintansa ja vaikuttavuutensa on paljon pienempää kuin Olympiakomitealla. Mutta jokainen vastaantulija tietää, mitä Punainen Risti tekee ja miksi se on olemassa. On joku tunne, joka yhdistetään Punaiseen Ristiin ja se on todennäköisesti vielä positiivinen. Tähän meidän pitäisi päästä urheilujohtamisessa.

