Suomen päävalmentaja mullisti kovimman EM-karsintavastuksen jalkapallokulttuuria 12 vuoden ajan – kohtaa nyt ensimmäisen kerran: "Yritän olla miettimättä sitä"

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen EM-karsinnat jatkuvat tiistaina lähes vuoden tauon jälkeen. Suomi kohtaa Helsingissä Skotlannin.

Helmarien päävalmentajalle Anna Signeulille Skotlanti on erittäin tuttu vastus. Ruotsalainen Signeul valmensi Skotlantia peräti 12 vuoden ajan ennen siirtymistään Suomeen.

Signeul kohtaa nyt ensimmäistä kertaa entisen joukkueensa vastustajan valmentajana.

Kuinka erityinen hetki tämä on Signeulille?

– Yritän olla miettimättä sitä, Signeul sanoi ottelun aattona Yle Urheilulle ja totesi elävänsä otteluissa koko sielullaan.

– Olen nyt suomalainen. Haluan voittaa ottelun Suomelle ja pelaajillemme.

Kun Signeul kertoi siirtyvänsä vuoden 2017 EM-kilpailujen jälkeen Skotlannin pestistä Suomeen, hän sai suuret kehut. Nyt jo uransa lopettanut tuolloinen maajoukkuekapteeni Gemma Fay kuvaili BBC:lle (siirryt toiseen palveluun), että Signeul mullisti jalkapallokultuuria Skotlannissa.

Fay oli maajoukkueessa lähes koko ajan maaliskuusta 2005 saakka.

– Kun hän tuli Skotlantiin, maan huippujoukkueet treenasivat kaksi kertaa viikossa, Fay sanoi tammikuussa 2017.

– Muistan ensimmäiset tapaamiset seurojen kanssa. Hän sanoi, että voitte jatkaa näin, mutta ette pääse mihinkään.

Anna Signeul vaikutti pitkään Skotlannissa. Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Signeul otti Skotlannissa vastuusta maajoukkueen lisäksi myös huippupelaajien kehityksestä. Signeul vei esimerkiksi skotlantilaisia valmentajia seuravierailuille Ruotsiin.

– Yhtäkkiä lamput alkoivat syttyä, Fay totesi.

Signeul aloitti Skotlannissa ketjureaktion, joka johti neljään tai viiteen joukkueharjoitukseen viikossa seuroissa. Pelaajat ja valmentajat ottivat ammattimaisemman asenteen.

– Voi valita monta kehitysaskelta. Akatemiajärjestelmä tai pelaajiemme määrä muiden ammattilaisliigoissa, Fay hehkutti.

– Joskus kaikkia tuollaisia asioita on jätetty huomioimatta. Niin ei pitäisi olla. Anna on ollut syy naisjalkapallon vallankumoukselle Skotlannissa.

Signeulin johdolla Skotlanti pelasi ensimmäisissä EM-kisoissaan vuonna 2017. Skotlanti oli lohkokolmonen Espanjan ja välieriin yltäneen Englannin takana. Jatkopelit jäivät haaveeksi.

"On totta, että Skotlanti on suosikki"

Anna Signeulin työtä Skotlannissa valittiiin jatkamaan hänen valmennustiiminsä jäsen ja myös vanha valmennetteva Shelley Kerr. Uuden valmentajansa johdolla Skotlanti pelasi viime kesänä ensimmäistä kertaa MM-kisoissa.

Kisat päättyivät rajuun pettymykseen, kun Argentiina nousi sensaatiomaisesti kolmen maalin takaa tasapeliin alkulohkon päätöskierroksella. Samalla Skotlannin jatkohaaveet kariutuivat. Pettymys oli valtava.

Nyt käynnissä olevissa EM-karsinnoissa Skotlanti on jyrännyt Kyproksen kertalleen ja Albanian kaksi kertaa. Kolmella voitolla se on lohkossa silti toisena Suomen takana. Yhden ottelun enemmän pelannut Suomi on pisteen edellä.

Karsintalohkon voittaja etenee suoraan vuonna 2022 pelattaviin EM-kisoihin Englannissa. Lohkokakkosista myös kolme parasta pääsee 16 joukkueen lopputurnaukseen.

Suomen olisi pitänyt pelata syyskuussa EM-karsinnoissa kotiottelu lohkon kolmatta kovaa joukkuetta Portugalia vastaan. Lisäksi ohjelmassa oli vieraspeli Kyproksella. Koronaviruspandemian takia ottelut siirtyivät kuitenkin helmikuulle. Suomella on paljon pelissä nyt kotiottelussa Skotlantia vastaan ja myös joulukuussa samaa vastustajaa vastaan vieraskentällä.

– Suunnitelma oli, että olisimme pelanneet jo Portugalia vastaan ja voittaneet sen ottelun. Tästä ottelusta olisi voinut tulla EM-karsintafinaali. Nyt tulee vähän erilaista. Mutta ei sillä ole väliä, Signeul sanoo.

Anna Signeul pääsee johdattamaan Suomen maajoukkueen pitkästä aikaa tositoimiin. . EPA-EFE/OCTAVIO PASSOS

– On tämä meille vähän kuin karsintafinaali. On totta, että Skotlanti suosikki. Meidän pitää pelata todella hyvin. Kunnioitamme heitä todella paljon.

– Mutta olemme mielestäni kasvaneet todella paljon. Minulla on valtava usko meidän pelaajiimme. Ottelu on minulle kuin mikä tahansa. ottelu. Oli vastustaja Skotlanti tai kuka tahansa muu. Aiomme voittaa ottelun.

Signeulin mukaan hän tuntee nykyisen Skotlannin joukkueen aika hyvin. Osan jopa todella nuoresta saakka. Kokeneet Arsenalin pelaajat Kim Little ja Jen Beattie ovat sivussa loukaantumisten takia. Mutta joukkueesta löytyy silti maailmanluokan tähtiä. Kirkkainta kaartia ovat Chelsean Erin Cuthbert ja Manchester Cityn Caroline Weir.

– Skotlannin pelaajat ovat teknisiä. Syöttöpeli toimii ja he liikkuvat hyvin, Signeul hehkuttaa.

– Pelaajat ovat nopeita. Pitää olla tietoinen, että he tulevat nopeasti.

Suomen karsintaottelua Skotlantia vastaan voi jännittää suorana TV2:sta ja Yle Areenasta tiistaina 27.10. kello 18.00 alkaen.

