Suomalainen valmentajakomeetta tavoittelee menestystä Euroopan huippuliigassa – korona vei budjetista yli miljoonan, mutta Lassi Tuovi elää Ranskassa unelmaansa

Lassi Tuovi johtaa ranskalaista koripallon suurseuraa SIG Strasbourgia seuran historian nuorimpana päävalmentajana. Tuovi on 33-vuotias ja nuorin päävalmentaja Euroopan huippusarjoissa, joihin luetaan Kreikan, Espanjan,Turkin ja Italian pääsarjat.

Tuovilla on täytettävänään valtaisat saappaat. Hän nousi päävalmentajan paikalle tammikuun lopussa, kun SIG:n seurajohto antoi potkut Ranskan maajoukkuetta edelleen valmentavalle Vincet Collet'lle.

Pätkäpestinsä aikana Tuovi vakuutti lopullisesti seurajohdon. Huhtikuun alussa hänelle sorvattiin kahden vuoden jatkosopimus perinteikkään ranskalaisseuran kanssa.

– Monta vuotta seurassa olleena tiedän, että koripallo on iso asia Strasbourgissa. Tämä on intohimoinen koripallokaupunki. Se yllättää vieläkin, että ihmiset seuraa, tunnistaa kadulla ja elää vahvasti mukana arjessa. Tämä on iso johtotehtävä, ja urheilu on Ranskassa aina intohimoinen asia, kertoo Tuovi Yle Urheilun haastattelussa.

– Ihmiset tykkäävät tulla juttelemaan kadulla sekä kyselemään ja kertomaan myös omia mielipiteitä. Kavereita on nyt siis paljon enemmän kuin aiemmin, kun toimin apuvalmentajana. Osaan nauttia niistäkin hetkistä ja nyt ranskan kielikin taipuu vähän paremmin.

Lassi Tuovi sanoo pyrkivänsä asiantuntijuuden lisäksi tekemään paljon töitä, jotta saisi nauttia pelaajiensa arvostuksesta ja luottamuksesta. SIG Strasbourg

Lappeenrannasta kotoisin oleva Tuovi saa usein vastata kysymykseen, kuinka haastavaa on hankkia pelaajien arvostus ja luottamus nuorena valmentajana kovien ammattilaisten keskellä.

Tuovin mukaan kaikki lähtee ammattitaidosta sekä luottamussuhteesta, jonka avulla pelillisiä näkemyksiä on helpompi myydä pelaajille.

– Asiantuntijuuden lisäksi pyrin tekemään paljon töitä. Se on asia, jota arvostetaan joka paikassa. Pyrin olemaan valmennustiimistä aamulla ensimmäisenä hallilla ja viimeinen, joka lähtee illalla pois. Kun tekee enemmän töitä kuin kaveri vieressä, niin sitä kautta saa myös arvostusta pelaajilta ja seurajohdolta.

Koronan vaikutukset veivät budjetista yli miljoonan

Ranskan liiga keskeytettiin viime keväänä koronapandemian takia, mutta työsarkaa riitti myös kotioloissa. Tuovi vietti suurimman osan päivästä neljän seinän sisällä, koska Strasbourgissa ja koko Ranskassa liikkumista rajoitettiin kovilla rajoituksilla viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kotoa sai poistua päivän aikana vain tunniksi. Tuon ajan Tuovi hyödynsi lenkkeilemällä Robertsaun alueen puistoissa, mikä piti mielen virkeänä työrupeaman keskellä.

Juoksulenkeillä oli myös aikaa pohtia tämän kauden suuntaviivoja. Tuovi vastasi joukkueen rakennuksesta yhdessä italialaisen urheilujohtajan Nicola Alberanin kanssa, joka oli vastaavasti kevään jumissa kotimaassaan matkustusrajoitusten takia.

Suurimmat haasteet joukkuetta kootessa olivat vastassa talouspuolella, koska vielä tuolloin oli epäselvää minkälaisen jäljen korona-aika jättää seuran talouteen. Poikkeustilanteessa oli kuitenkin myös hopeareunus: aikaa oli enemmän kuin normaalisti.

– Keväällä oli tosi vaikea vielä sanoa, minkälainen pelaajabudjetti tulee olemaan ja missä tilassa seurat ovat syksyllä. Rekrytoinnin kannalta hyviä puolia oli muun muassa se, että oli aikaa perehtyä pelaajiin. Silloin oli myös mahdollisuus tehdä syvempää analyysia muista sarjoista. Kotona olemisessa oli paljon hyviä puolia erityisesti pelaajatarkkailun osalta. Pelaajamarkkinat olivat hyvin erilaiset, mutta se oli samanlainen tilanne kaikille ympäri Eurooppaa, selventää Tuovi.

Korona lohkaisi budjetista ison osan, muttei tehnyt sellaista lovea, mitä Strasbourgissa aluksi pelättiin. Edelliseen vuoteenverrattuna SIG:n budjetti pieneni 7,6 miljoonasta eurosta 6,3 miljoonaan.

Pelaajavaihtuvuus on ollut viime kausien aikana suurta SIG:n paidassa, minkä Tuovi halusi heti aluksi muuttaa.

SIG:n riveissä nähdään tällä kaudella muun muassa MM-kisoissa runsas vuosi sitten loistanut tshekkipelaaja Jaromir Bohacik. imago sportfotodienst

Rekrytointivaiheessa Tuovi ja Alberani palkkasivat uusia ranskalaispelaajia, joiden kanssa solmittiin saman tien pidemmät sopimukset. Lisäksi amerikkalaispelaajiksi valikoituivat ne, joilla uran parhaat vuodet olivat vasta edessä.

SIG:n riveissä nähdään tällä kaudella muun muassa viisi vuotta sitten KTP:tä edustanut Brandon Jeffersson ja MM-kisoissa runsas vuosi sitten loistanut tshekkipelaaja Jaromir Bohacik.

– Meillä on useita nuoria pelaajia. Haluamme tehdä arjessa paljon töitä. Velvoitamme pelaajat myös siihen, ettei voittaminen ole ainoastaan tärkeää, vaan täytyy kehittyä pelaajana myös kauden aikana, linjaa Tuovi.

– Silloin meillä pitäisi olla parempi joukkue kasassa kuin tällä hetkellä. Nuoren joukkueen kanssa pitää olla kärsivällinen. Peli ei ehkä ole valmista ja pelaajat tulevat pelaamaan huonoja viikkoja. Olemme päättäneet yhdessä, että näin toimitaan. Kaikki ovat vision takana, sanoo Tuovi.

Murehtiminen jätetään muille

Nyt Ranskan liiga on täydessä vauhdissa ja SIG on pelannut seitsemän ottelua, joista se on napannut kolme voittoa.

Vielä toistaiseksi Tuovin luotsaaman nuoren joukkueen pelaaminen on ollut vuoristorataa. Otteluiden sisällä tapahtuneet heilahtelut ovat kääntäneet muutaman voitettavissa olleen pelin Strasbourgin tappioksi.

Myös runkosarjaan valmistavalla harjoitusjaksolla oli omat haasteensa, mikä näkyy pelaamisessa edelleen. Vastustajan koronatartuntojen vuoksi neljä harjoistusottelua jouduttiin perumaan lyhyellä varoitusajalla.

SIG Strasbourgin fanit ovat intohimoisia ja koripallo on iso asia kaupungissa. imago sportfotodienst

Tuovilta vaaditaan joustavuutta ja pitkää pinnaa myös jatkossa, sillä koronatilanne ei näytä Ranskassa helpottuvan.

– Pitää olla tosi tyytyväinen, että olemme päässeet pelaamaan edes jonkinlaisen yleisön edessä. Se on haastavaa pelaajille, koska urheilussa on kysymys tunteista. Pelaajat ovat tottuneet siihen, että hallissa on intohimoa ja melua. Nyt tilanne on aivan toinen. Taloudellisesti tämä tulee olemaan haastava kausi kaikille seuroille. Toivottavasti selviämme hyvin, ettei tulevaisuuteen ole luvassa isoja kuoppia.

Tuovi uskoo, että yllätyksiä on luvassa myös jatkossa. Päävalmentajan tilannetta helpottaa se, että hän on jo neljättä kautta Strasbourgin organisaatiossa, joten toimintatavat ovat tuttuja.

– Pääsin valitsemaan itse oman valmennustiimini, se on iso asia päivittäisessä tekemisessä. Käänteitä on varmasti luvassa jatkossa lisää, koska korona on edelleen koko ajan läsnä, eikä kaikkeen pysty valmistautumaan. Sen takia on tärkeää, että tekee ne asiat huolella, jotka ovat omissa käsissä ja jättää murehtimisen muille. Silloin suurimmat huolet päivittäisestä tekemisestä pysyvät poissa, kertoo Tuovi.

Tuovi elää tällä hetkellä unelmaansa

Strasbourgissa odotetaan aina menestystä, vaikka SIG:n ainoa mestaruus on kaudelta 2004–2005. Vincent Collet'n kahdeksan vuotta kestäneellä aikakaudella Strasboug ylsi Pro A:n finaaliin 2013, 2014 ja 2015.

Tuovi tiedostaa, että Strasbourgin kaltaisen huippujoukkueen peräsimessä voittoja pitää tulla, jos haluaa pitää paikkansa päävalmentaja.

– Paineet kuuluvat urheiluun tällä tasolla. Olen pystynyt myös karsimaan niitä valmistautumalla mahdollisimman hyvin ja huolellisesti jokaiseen päivään ja jokaiseen harjoitukseen. Strasbourg on seura, jossa on totuttu menestymään. Pelaajabudjetti on vähän pienentynyt, mutta odotukset eivät ole kadonneet mihinkään. Täällä pitää menestyä ja sama pitää iskostaa myös pelaajiin. Jos ei kestä paineita tai ei niitä halua, silloin on väärässä ammatissa.

Lassi Tuovin tavoitteena on luoda SIG:lle voittava peli-identiteetti ja nauttia päivittäisestä työnteosta joukkueen kanssa. SIG Strasbourg

Vaikka Tuovi on jo nyt suomalaisvalmentajalle poikkeuksellisen kovassa paikassa nuoresta iästään huolimatta, ei nälkä ole tyydytetty. Nyt tavoitteena on luoda SIG:lle voittava peli-identiteetti ja nauttia päivittäisestä työnteosta joukkueen kanssa.

– Tämä on itselle ollut yksi unelmistani ja nyt kun olen tähän päässyt, niin tämä homma pitää tehdä mahdollisimman hyvin. Tästä pitää myös nauttia joka päivä. Olen sellainen luonne, että jos alkaa hammasta kiristää ja stressata, niin päivittäisestä toiminnasta ei tule niin rentoa ja luovaa.

– Luovana persoona haluan tartuttaa sitä myös muihin. Unelmia on tietysti tullut jatkoon lisää ja niitä ajatellen tämä on hyvä porras ja näyttöpaikka, päättää Tuovi.

