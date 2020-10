Ylen jääkiekkoasiantuntija nimesi omat ehdokkaansa EHT-kotiturnaukseen – Ässien alkukauden sensaatiosentteri mahtuisi Juujärven Leijoniin

Päävalmentaja Jukka Jalonen kertoo näillä näkymin torstaina marraskuun turnauksen kotijoukkueen miehistön. Jokereiden tilannetta vielä seurataan, mutta se on jo varmaa, ettei Leijonissa nähdä muiden seurojen KHL-suomalaisia, eikä SM-liigassa Pohjois-Amerikasta lainasopimuksella pelaavia suomalaispelaajia.

Suomen maajoukkue kootaan pääosin Liiga-pelaajista sekä mahdollisesti eurooppalaisissa sarjoissa kiekkoilevista pelaajista. Asiantuntija Juha Juujärvi kertoi Yle Puheen tiistain kiekkokierroksella oman, mielenkiintoisen maajoukkuelistauksensa.

– Lukon Oskari Setänen on varmasti yksi Liigan kuumimmista maalivahdeista. Sportin Rasmus Reijolalla oli kolme nollapeliä putkeen Sportin maalilla, eikä ole aikaisemmin ollut mukana maajoukkueympyröissä. Olisiko nyt Reijolan aika? Kärppien Justus Annunen on kolmas mielenkiintoinen nimi nuorten maajoukkuetaustalla. Toki hänellä on rikkonainen syksy vähän takana.

Vili Saarijärvi on aloittanut liigakauden hyvin. AOP

Puolustukseen Juujärvi valitsisi tässä paikassa luonnollisesti Lukon Vili Saarijärven, jolla on kasssa yhdeksään peliin kelpo tehot 3+7. Sillä irtoaan pakkien pistepörssissä ykköstila.

– Lukon aktiivinen, kiekollinen peli näkyy myös Saarijärven vahvassa alkukaudessa. Hän on päässyt käyttämään vahvuuksiaan kaukalossa. Kokeneet Ville Lajunen (TPS) ja Valtteri Kemiläinen (Tappara) tuovat kiekolliseen peliin tarvittaessa lisäosaamista. HPK:n Elmeri Eronen teki jo viime kaudella murtautumista maajoukkueeseen.

– Kamppailupuolelle, hyviksi peruspuolustajiksi ovat tyrkyllä Ilveksestä Jarkko Parikka, jopa paluuta vaikka takaisin EHT-tasolle tekevä Aleksi Elorinne. Pelicansin Casimir Jürgens olisi myös mielenkiintoinen nimi. Liigasta löytyy kyllä ihan tasapainoiset, kahdeksan pakkia, ynnää Juujärvi.

Hyökkäykseen on mahdollista poimia niin ikään kiinnostavia pelaajia SM-liigassa alkukaudesta menestyneistä joukkueista. Jalosen toiveena ovat ennen olleet toimivat, entuudestaan jo tutut kombinaatiot.

Juujärvi kuitenkin arvelee, että nyt monessa liigaseuran "valmiissa" tutkaparissa esteenä ovat NHL-lainapelaajat, joita ei valita EHT:lle.

– Kokeneistä varmasti HIFK:n Jere Sallinen on vahvoilla, hän voi olla vaikka Leijonien kapteeni. SaiPaan palannut Jarno Koskiranta ja Tapparaan tullut Jukka Peltola sekä seurakaveri, maailmanmestari Kristian Kuusela voivat olla ajankohtaisia hyökkäyksen suunnannäyttäjiä, jos kaikki (myös Jokereiden) KHL-pelaajat puuttuvat.

Jalonen hakee perinteisesti luisteluvoimaisia ja aktiiviseen pelaamiseen pyrkiviä pelaajia, joilla on kuitenkin "järki" mukana koko ajan pelaamisessa.

– Eemeli Suomi (Ilveksen) ja Miska Siikonen (JYP) kuuluvat jo vähän kokeneisiin maajoukkuepelaajiin, mutta sitten läpimurtoaan parhaillaan tekevä Peter Tiivola (Ässät) on kiehtova nimi. HPK:n Jere Innala voi olla nuori pelaaja, joka nostetaan ryhmään mukaan.

Lukon sentteri Eetu Koivistoinen, 25, on vetänyt melkoisen tykkikauden tähän saakka ja komeilee SM-liigan pistepörssin kärkikahinoissa summattuaan yhdeksään peliin tehot 6+5=11. Myös hänet Juujärvi näkisi mielellään vaikka jo kotiturnauksessa.

Helsingin EHT-turnaus pelataan 5.–8. marraskuuta. Joukkueet elävät turnausajan kuplassa ilman ulkopuolisia kontakteja.

