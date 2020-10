Maukas voitto! Helmarit kaatoi Skotlannin Summasen maalilla

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue jatkaa EM-karsinnoissa lohkonsa kärjessä, kun se voitti Skotlannin Helsingissä 1–0 (0–0).

Skotlanti oli Suomen joukkueelle näiden EM-karsintojen kovin mittari, mutta Helmarit sai ottelun alkuun vahvan alun. Vartin pelin jälkeen Skotlanti sai kuitenkin otteen ja Suomen puolustuslinja joutui käyttämään ajoittain koviakin otteita pysäyttääkseen Skotlannin hyökkääjät Claire Emslien ja Erin Cuthbertin.

Suomi paransi peliään mitä pidemmälle ensimmäinen puoliaika eteni. Joukkue sai pidettyä palloa ja rakennettua rohkeasti paikkoja, mutta vaarallisia tilanteita se ei kuitenkaan saanut aikaiseksi.

Skotlannilla sen sijaan oli paremmat paikat hyökkäyksessä, mutta vaikka Tinja-Riikka Korpela ei ole tällä kaudella päässyt pelaamaan seurajoukkueessaan Evertonissa, ei pelituntuman puute näkynyt suomalaismaalivahdin otteissa.

Toisen puoliajan alkuun Suomi lähti pelaamaan rohkeasti ja jo ensimmäisellä puoliajalla hyvin pelannut Sanni Franssi sai 49. minuutilla mainion paikan. Skotlannin maalivahti Lee Alexander sai vetoon näppinsä väliin.

Suomi sai tästä kulmapotkun, jonka Helmarit myös käytti hyväkseen. Skotlannin Lizzie Arnot onnistui ensin puskemaan pallon pois maaliviivalta, mutta Eveliina Summanen seurasi tilanteen loppuun asti ja laukoi 1–0-osuman.

Ria Ölingillä oli viisi minuuttia myöhemmin aitiopaikka viedä kotijoukkue kahden maalin johtoon, mutta hänen pukkauksensa maalin edestä meni yli. Myös Suomen naisten kaikkien aikojen maalitykki Linda Sällström sai 72. minuutilla keskityksellään pallon osumaan maalikehikkoon.

Skotlanti pääsi kokeilemaan Suomen puolustuksen kestävyyttä useaan otteeseen etenkin viimeisen kymmenen minuutin aikana, mutta Korpela venyi huipputorjuntoihin ja takasi Helmareille makean voiton.

Suomi on voittanut pelaamistaan viidestä EM-karsintaottelusta neljä ja pelannut yhden tasapelin. Sillä on kasassa 13 pistettä. Skotlanti on pelannut yhden ottelun vähemmän, ja se on E-lohkossa toisena kolmella voitollaan ja yhdellä tappiollaan. Jokaisen lohkon voittaja ja kolme parasta lohkokakkosta etenee lopputurnaukseen. Loput lohkokakkoset pelaavat jatkokarsinnan.

Päivitys kello 20.22: Lisätty E-lohkon tilanne.

