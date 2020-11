Joel Kiviranta alkoi kypsyä tähdeksi MM-kultaryhmässä – NHL-kuplan "robotti" ei halua jäädä yhden kauden sensaatioksi

Lokakuisen aamuauringon ja ruskan värittämiä näkymiä katseleva Joel Kiviranta myöntää, että Tuusulanjärvestä kohoavan Sarvikallion ulkoilualueen ja kuukauden takaisen Edmontonin NHL-kuplan välinen kontrasti on juuri niin suuri, miltä se kuulostaakin.

– Siellä oli pelkkää betonia ja kiveä. Yhdessä vaiheessa ei tullut enää edes käytyä ulkona kahteen ja puoleen viikkoon. Ei vain jaksanut mennä enää samalle kahvi- tai jäätelörekalle, Kiviranta kertoo Yle Urheilulle.

– Jengillä alkoi varmaan olla sellainen yliannos kuplaa, sitä vain istuttiin hiljaa huoneissa ja odoteltiin seuraavaa peliä. Pari kertaa pääsimme pyörähtämään kuplan ulkopuolelle vähän pyörittelemään nurmikkoa käsissä. Se oli aika erilaista elämää ja omanlaisensa kokemus.

Sarvikallion maisemissa Kiviranta sanoo käyneensä lenkkeilemässä myös viime keväänä koronaviruksen keskeytettyä NHL-kauden. Nyt paikalla ollaan kuitenkin kuvaussyistä.

Paikallisten kulttuurikohteiden suhteen Tuusulassa syntynyt ja asuva Kiviranta ei tosin ole aivan yhtä kotonaan kuin jääkiekkokaukalossa. Järven vastarannalla pilkottavan Halosenniemen sijaintia tiedusteltaessa hän osoittaa käsillään sektoria, joka käsittää rantaviivaa kilometritolkulla, Järvenpäästä Hyrylään.

– En uskalla näyttää tämän tarkemmin, että en vahingossa vaikka osoittele jonkun kesämökkiä. Paikallisnähtävyydet eivät ole meikäläiselle ihan tutuinta alaa, kun olen käytännössä kasvanut jäähalleilla, Kiviranta virnistää.

Kyse taitaa kuitenkin olla pienestä itseluottamuksen puutteessa. Kun kamera sammuu, Kiviranta osoittaa sormellaan jyhkeää tummaa hirsirakennusta arvellen sen olevan Halosenniemen päärakennus, kuten se onkin. Samoilla kulmilla vietti aikanaan viimeiset elinkuukautensa myös Aleksis Kivi. Viime syyskuussa maailman tunnetuin "Kivi" oli yhtäkkiä Dallas Starsin numero 25.

Tavallaan se oli minulle helppoa

Kivi-lempinimeä totteleva tuusulalainen hyödynsi Coloradoa vastaan väännetyn ottelusarjan seitsemännessä kohtaamisessa tarjotun näyttöpaikan sensaatiomaisesti. Tulokaspelaajan jatkoerän voittomaaliin huipentunut hattutemppu siivitti Dallasin konferenssifinaaliin.

– Colorado-peliä ennen oli muutenkin aika jännä fiilis, koska sen hehkutettiin olevan game seven. Olimme sitä ennen munineet pari peliä ja itse olin istunut katsomossa vähän kuin kuka tahansa katsoja.

– Ennen peliä mielessä alkoi valjeta, että huomenna joko lähdemme himaan tai jatkamme konferenssifinaaliin. Itselle se oli vähän sellainen win-win-tilanne. Kun en ollut ollut joukkueen mukana, niin kotiinlähtökään ei olisi tavallaan tuntunut niin pahalta vaihtoehdolta.

Joel Kiviranta teki läpimurron NHL:n pudotuspeleissä. Getty Images

Dallasin valmennusjohdon evästys Kivirannalle oli tyypillistä kiekkopuhetta: "pelaa omilla vahvuuksillasi".

– Ei tarvinnut ottaa mitään lisäkierroksia. Tavallaan se oli minulle helppoa, koska en ollut pelannut niitä aiempaa kuutta ottelua, joten se oli itselleni kuin avausottelu. Maalitkin tulivat ihan oman pelin seurauksena. Kun itseluottamukseni kasvoi, niin annoin palaa. Siinä sitten rapatessa vähän roiskui.

Sen jälkeen Kiviranta sai pukea pelipaidan päälleen kaikissa jäljellä olleissa playoff-otteluissa onnistuen maalinteossa vielä kertaalleen sekä Vegas Golden Knightsia että Tampa Bayta vastaan.

– Kun kuplassa pääsin lopulta pelaamaan paljon ja sain onnistumisia, niin sain itseluottamusta. Kun runkosarjassa pääsin pelaamaan 11 peliä ja jääaikaa oli sellaiset kahdeksan minuuttia peliä kohti, niin siinä meinasi välillä vähän astua kiekon päälle eikä oikein saanut rytmistä kiinni.

– Nyt näin, että pystyn pelaamaan siellä ja se tuo virtaa omaan tekemiseen. Tiedän seuraavalle harjoitusleirille lähtiessäni, että tavoite ei olekaan niin kaukana kuin voisi kuvitella.

Surutta päin

Edmontonin NHL-kuplassa Kiviranta pääsi ennen sensaatiopeliään mukaan vain kahteen otteluun elokuussa. Hän kuvailee senaikaista reservipelaajan rooliaan henkisesti rankemmaksi kuin tulokaskautensa runkosarjavaihetta, joka kului pääosin farmin puolella, Texas Stars -joukkueessa Austinissa.

– AHL:ssä sentään oli pelejä, jotka toimivat pelaajille yhteisenä juttuna, vaikka olimmekin toisillemme kilpailijoita. Kuplassa tilanne oli henkisesti vielä muutaman napsun rajumpaa kun tiesin, että kaikki kahdeksan äijää taistelevat todennäköisesti yhdestä pelipaikasta, joka ehkä aukeaa.

– Kopissa heitettiin ensin läppää, mutta treenin alkaessa jäällä vedettiin päin ihan surutta. Siinä sai todella latautua, ettei ollut pakan pohjimmaisena.

Joel Kivirannan tavaramerkki on luistelunopeus. Getty Images

– Siellä menin vain sellaisena robottina treeneihin tietämättä, kauanko treenataan. Se riippui siitä, kuinka joukkue pelaa. Tilanne muuttui, kun itse pääsin pelaamaan. Sen jälkeen vain huilasin vapaapäivät ja valmistauduin seuraavaan peliin.

– Se oli makea fiilis. En tiedä, miksi valmennus nosti juuri meikäläisen sieltä, mutta täytyy olla tyytyväinen. Tuntuu suorastaan pahalta niiden kavereiden suhteen, jotka treenasivat koko kupla-ajan pääsemättä lainkaan pelaamaan. Henkisesti ero sen suhteen, pääsinkö pelaamaan vai et, oli kuin yö ja päivä.

Luistelu ja liike pelin pelin perustana

Dallasin seurajohto tiesi, mitä Kivirannalta halusi. Keravan Shakersissa kiekko-oppinsa alkutahdit ammentanut Kiviranta perustaa pelinsä luisteluun ja liikkeeseen. Siitä on pitkälti kiittäminen juniorivuosien aikaista valmentajaa Lasse Väliahoa, jonka vetämissä harjoituksissa painotettiin luistelua ja teränkäyttöä.

– Voimaa voi hankkia myöhemmin. Luistelun lisäksi päämäärätietoisuus ja päättäväisyys auttavat, kun saan vauhdin päälle. Silloin ei tarvitse ujostella, että onko vieressä vähän isompi kaveri. Jysäytetään sekaan vaan ja katsotaan, miten käy. Ehkä hyvän tasapainon myötä saan luistimet jalassa kaivettua vähän lisävoimia.

Liigauransa Sportissa pelannut Kiviranta oli hienoinen yllätysvalinta toissa kevään Leijonien kultajoukkueeseen. MM-kisoissa hän kuitenkin pelasi itselleen NHL-tulokassopimuksen. Varsinkin suurelle yleisölle hän on silti pysynyt varsin tuntemattomana pelaajana – viime syyskuuhun asti.

Esimerkiksi MM-kisoissa hän sai toisen syöttöpisteen Marko Anttilan laukomaan 1–0-voittomaaliin Venäjää vastaan pelatussa välierässä. Maaliin johtanut tilanne käynnistyi Kivirannan terrierimäisestä kiekonriistosta NHL-pakki Dmitri Orlovin lavasta, mutta aika harvaan highlight-pätkään kyseinen suoritus kokonaisuudessaan edes päätyi.

Joel Kiviranta Leijona-paidassa. Tomi Hänninen

– Olin itse silloin vain lähinnä innoissani ja häkeltynyt, että keskellä sellaista pesukonetta saimme johtomaalin. En itsekään oikein tajunnut, mitä ennen maalia tapahtui. Mieleen on jäänyt vain se fiilis, kun Markon veto meni maaliin.

NHL-varausta ei koskaan tehty

Nuorisomaajoukkueissa Kiviranta oli vakiokasvo, mutta jotain silti puuttui. NHL-varausta hänestä ei koskaan tehty. Kivirannan normirooli on ollut ahkera työmyyrä, arvokas sellainen. Hänestä on kypsynyt joukkuepelaaja, joka pystyy oikeisiin ratkaisuihin sekä kiekollisena että ilman.

Hän ei aikaile, vaan ratkaisut näyttävät tulevan vaistomaisesti. MM-kaukalossa onnistunut taistelu NHL-pelaajia vastaan loi uskoa myös jälkijunassa avautuneen NHL-mahdollisuuden onnistumisesta. Nyt hän on päässyt kokemaan sekä MM-kisojen pudotuspelien että NHL-playoffien luonteen.

– MM-kisoissa pelaat yhden pelin, joka ratkaisee suunnan. Paras seitsemästä sarja taas on aika kovaa nakutusta, jossa otetaan tarkasti merkille, kuka tekee mitäkin peleissä. Koko ajan piti olla hereillä, koska siellä tultiin heti "runkoon".

Kuinka paljon kovempaa runkoon tultiin hattutempun jälkeisissä peleissä?

– Ei kai se vaikuttanut sen enempää. Ehkä vastustajat ajattelivat, että se (hattutemppu) oli vain sellainen suonenveto, eikä siihen kannata uhrata energiaa sen enempää, Kiviranta naurahtaa.

Kantti kestää

Kasvanut itseluottamus tuo rentoutta tekemiseen. Toisaalta, hän on jo useaan kertaan osoittanut, että kantti kestää oman maksimisuorituksen esiin taikomisen kovissa paikoissa. 24-vuotias Kiviranta myöntää silti, että ensihetket NHL-kaukalossa hieman arveluttivat.

– Aluksi katselin niitä kaksimetrisiä pakkeja ajatellen, että yläkroppa ja alakroppa lähtevät eri suuntiin, kun tuollainen jysäyttää päin. Kun sitten pääsin pelaamaan ja annoin mennä, niin huomasin, että eiväthän ne sieltä aina ehdikään kimppuun. Ja jos ehtivät, niin sitten otetaan se vastaan.

Viime syyskuussa vuorokauden ajaksi maailman puhutuimmaksi jääkiekkoilijaksi singahtanut ja NHL-toimittajien pasmat sekoittanut "Kivi" saa kohta vetää jälleen työmiehen haalarit ylleen. Edessä on tulokassopimuksen toiseen kauteen valmistautuminen. Aikataulu on kuitenkin vielä mallia kelluva.

Joel Kiviranta juhlii NHL-maalia. Getty Images

– Jos nyt lähtee liikaa treenaamaan ja painaa hanan pohjaan, niin se voi kostautua, jos kausi alkaakin vasta myöhään keväällä. Jätän jääkiekossa koville joutuvat lihakset vielä vähemmälle ja teenansin muita liikkeitä. Jäällekin palailen kun tuntuu siltä, että luistimet menevät jalkaan ilman irvistystä.

Onnistuneesti päättyneestä "kupla-ajasta" huolimatta Kivirannan päätavoite on edelleen pelipaikan valtaaminen Dallasin vakiomiehistöstä.

– Jos valmentajat säilyvät samana, niin kyllähän he tietävät, mihin pystyn. Tärkeintä on nyt tiedostaa, että edelleenkään mikään ei tule ilmaiseksi. On tehtävä hyvät pohjat ja harjoitusleirillä on oltava koko ajan silmät liekeissä.

