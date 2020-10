Ruotsalaistähti suivaantui: Uefa jakaa miesten EM-paikasta miljoonia, naisille ei mitään

Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkue varmisti tiistaina paikan vuoden 2022 EM-kisoihin. Paikka Englannin kisoihin merkitsee paljon ruotsalaiselle jalkapallolle, mutta puhdasta rahaa ei Euroopan jalkapalloliitolta (Uefa) irtoa Ruotsin jalkapalloliitolle tai muillekaan liitoille.

Toista oli vuosi sitten, kun Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkue saavutti paikan EM-kisoissa. Silloin Uefa maksoi Ruotsin liitolle 9,25 miljoonaa euroa EM-kisapaikasta.

Saman verran sai myös Suomen jalkapalloliitto, kun miesten maajoukkue saavutti historiallisen EM-lopputurnauspaikan. Suomen Palloliitto on päättänyt, että siivu tästä summasta menee myös naisten maajoukkueelle.

– Olen sanonut jo kauan, että Fifan (Kansainvälinen jalkapalloliitto) ja Uefan täytyy ottaa vastuuta, Ruotsin maajoukkuehyökkääjä Kosovare Asllani sanoi Aftonbladetin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

– Kansallinen liitto voi tehdä vain oman osansa ja näyttää, mitä mieltä Ruotsi on asiasta ja mitä se haluaa satsata. Mutta sen jälkeen Fifan ja Uefan pitää satsata vielä enemmän ja näyttää tietä. Sitä ne eivät tee tällä hetkellä ja pelaajat saavat kärsiä.

Fifa tuplasi naisten palkintorahat vuoden 2019 MM-kisoihin ja 24 osallistujamaata jakoi 30 miljoonan dollarin (noin 25,6 miljoonaa euroa) potin. Voittajajoukkue Yhdysvallat korjasi tästä potista 4 miljoonaa dollaria (3,4 miljoonaa euroa), hopeajoukkue Alankomaat 2,6 miljoonaa dollaria (2,2 miljoonaa euroa) ja Ruotsi sai pronssimitalistaan 2 miljoonaa dollaria (1,7 miljoonaa euroa).

Vertailun vuoksi miesten MM-kisoissa vuonna 2018 palkintorahaa jaettiiin 400 miljoonaa dollaria eli noin 340 miljoonaa euroa.

Aftonbladetin mukaan tulevien EM-kisojen palkintorahasummia ei ole vielä päätetty. Yleensä summista on tiedotettu puoli vuotta ennen lopputurnausta, mutta nyt koronaviruspandemian takia kisoja on jouduttu siirtämään vuodella eteenpäin.

Ruotsin naisten maajoukkue on pelannut MM-kisoissa kahdeksan kertaa. Se on voittanut kerran hopeaa ja kolme kertaa pronssia. EM-kisoissa joukkue on pelannut kymmenen kertaa. Se on voittanut kerran mestaruuden, kolme kertaa hopeaa ja kerran pronssia.

Ruotsin lisäksi paikan Englannin EM-kisoihin varmistivat tiistaina Tanska ja Norja. Saksa ja Hollanti ovat varmistaneet paikkansa jo aiemmin. Englannilla on järjestäjämaana paikka kisoihin, kuten myös hallitsevalla mestarilla Hollannilla.

