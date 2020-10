Kysely paljastaa: Korona-altistumisia 110 urheiluseurassa – 2 000 urheilijaa on ollut karanteenissa

Valtosen mukaan 2 000 karateneeniin asetetusta urheilijasta valtaosa on ollut joukkuelajeista.

Valtosen mukaan 2 000 karateneeniin asetetusta urheilijasta valtaosa on ollut joukkuelajeista. Tomi Hänninen

Olympiakomitean vastuulääkäri Maarit Valtonen ei halunnut avata, missä lajeissa koronavirus on aiheuttanut eniten päänvaivaa.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus on alkanut selvittää nopealla aikataululla koronaviruksen leviämistä urheiluseuroissa. KIHU lähetti viime perjantaina 23. lokakuuta koronakyselynsä lajiliittojen kautta 8 000 suomalaiselle urheiluseuralle ja vastauksia pyydettiin viipymättä.

Vajaassa viikossa vastauksia on saatu 3 400 seuralta. Vastanneista noin 3,5 prosenttia – siis noin 110 seuraa – kertoi urheilijoitaan asetetun karanteeniin altistumisten tai tartuntojen takia. Yhteensä noin 2 000 urheilijaa on ollut karanteenissa.

– Siellä tietysti suurin osa on ollut altistumisia. Vain ihan murto-osa on ollut itse tartuntoja. Kyselyn mukaan karanteeniin johtaneissa tilanteissa yhdeksässä prosentissa on ollut jatkotartunta, avaa Yle Urheilulle Olympiakomitean ja Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ylilääkäri, erikoislääkäri Maarit Valtonen.

– Urheilu näkyy tartuntaketjuissa vastaavasti kuin koulut, työpaikat, baarit ja yksityistilaisuudetkin. Meidän täytyy tehdä myös urheilun sisällä kaikki mahdollinen, ettei tartuntoja ja altistumisia tapahtuisi.

Valtosen mukaan 2 000 karanteeniin asetetusta urheilijasta valtaosa on ollut joukkuelajien urheilijoita. Tarkemmista osuuksista Valtonen ei suostu kertomaan eikä myöskään halunnut listata joukkuelajeja, joissa altistumisia ja tartuntoja on eniten tapahtunut. Julkisuudessa esillä ovat olleet tartuntaketjujen suhteen etenkin jääkiekko ja jalkapallo.

– Se on toki luonnollista, kuten julkisuudessakin näkyy, että tietyt lajit näissä tartuntaketjuissa korostuvat. Altistumisten määrään vaikuttaa se, kuinka paljon lajeissa on harrastajia. Lisäksi näkyy se, että tietyissä lajeissa ei ole mahdollista lähikontaktia välttää.

– Tartunta- ja altistumismäärät eivät kerro suoraan sitä, että laji olisi jotenkin vaarallisempi kuin jokin toinen laji.

Jääkiekko- ja jalkapalloharrastustoiminta on noussut julkisuudessa esille altistumisten ja tartuntojen osalta. Tomi Natri / AOP

Taustalla rajoitussuositukset harrastustoiminnalle

Kiireen taustalla ovat hallituksen suositukset aikuisten harrastustoiminnan rajoituksille koronaviruksen leviämisen eri vaiheissa. Alueelliset viranomaiset, sairaanhoitopiirit ja kunnat muodostavat parasta aikaa linjauksia siitä, miten suosituksia pannaan täytäntöön.

Valtonen sanoo, että kannustusta kyselyn teettämiselle on tullut sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksestakin.

– Myös sairaanhoitopiirit ovat olleet kiinnostuneita tästä tiedosta. Tietysti saamamme tietoa verrataan siihen mitä sairaanhoitopiirit näistä tartuntaketjuista keräävät.

Olympiakomitean ylilääkärinä toimiva Valtonen on tyytyväinen siitä, että lasten ja nuorten urheiluharrastus halutaan turvata kaikissa olosuhteissa. Hänen mukaansa viranomaiset ymmärtävät myös kilpaurheilun taloudellisen merkityksen seuroille ja lajiliitoille. Aikuisten harrastustoimintakin tunnistetaan tärkeäksi asiaksi: omalla harrastusryhmällä on suuri psykososiaalinen merkitys pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta halutaan turvata kaikissa olosuhteissa. Ullstein Bild

– Monelle se oma joukkuelaji on se kaikkein mieluisin tapa liikkua, ehkä ainoa tapa liikkua ja myös sillä on suurta kansanterveydellistä merkitystä. Yhdessä haemme nyt lajien kanssa niitä tapoja, joilla urheilu pystyy vaikuttamaan siihen, että tämä koronaepidemia pysyy hallinnassa.

Olympiakomitea ja lajiliitot valmistelleet omia suosituksia

Olympiakomitea ja lajiliitot ovat työstäneet yhteistyössä suositukset (siirryt toiseen palveluun) aikuisten harrastustoimintaan epidemian eri vaiheissa. Suositusten mukaan kasvomaskia on käytettävä ennen ja jälkeen harrastustoiminnan, jos lähikontaktia ei voida välttää ja myös käsihygieniasta on huolehdittava. Suosituksissa myös korostetaan, ettei harrastustoimintaan pidä osallitua, jos on koronavirukseen viittaavia oireita.

Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa olevalla alueella harrastustoiminnassa lähinkontakteja suositellaan minimoitavan ryhmän toimintaa mukauttamalla, eikä harrastusjoukkue saa matkustaa otteluihin ja kilpailuihin oman alueensa ulkopuolelle.

Leviämisvaiheessa suositellaan puolestaan harrastamista ainoastaan omassa harrastusryhmässä ja -joukkueessa, eikä alueella järjestetä harrastusjoukkueiden välisiä otteluita tai kilpailuja. Lisäksi korkean tartuntariskin lajeissa suositellaan ryhmäkokojen pienentämistä.

Suositusten mukaan joukkuelajeissa harrastamista ei ole maajoukkuetoimita eikä ammattilais- ja puoliammattilaissarjat, joissa pelaajille maksetaan palkkaa tai palkkioita, ja ottelut ovat yleisötapahtumia. Harrastamista ei ole myöskään yksilö- ja ryhmälajien osalta maajoukkuetoiminta, SM-tason kilpailutoiminta eikä "kansainväliselle huipulle tähtäävä ammattimainen harjoittelu".

Olympiakomitean ja lajiliittojen mukaan harrastamista eivät ole myöskään joukkuelajien sarjatasot, joissa ottelut ovat yleisötapahtumia. Olympiakomitea toivoo lajien ottavan suositukset käyttöön ensi viikon alkuun mennessä.

Lue myös:

Hallitus ei halunnut puuttua uudella suosituksellaan lasten ja nuorten harrastustoimintaan eikä listata yksittäisiä lajeja – "Mitä tahansa lajia voi harjoittaa niin, ettei siinä ole korkeaa tartuntariskiä"

Hallitukselta suositukset harrastetoimintaan ja joukkueurheiluun – listaa korkean riskin lajeista ei tehty

Lajiliitoilta yhteinen vetoomus: "Urheilun edustajien on syytä olla mukana keskusteluissa"

Hallitus suosittaa harrastustoiminnan kieltämistä kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, mutta AVIen toimivalta ei ulotu niiden rajoittamiseen