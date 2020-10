Veikkausliiga päättyy runkosarjaan – jatkosarjoja ei pelata, osa RoPSin pelaajista määrätty karanteeniin

Jalkapallon Veikkausliigan kausi päättyy runkosarjaan. Päätöstä perustellaan epävarmalla terveystilanteella ja uudella karanteenitapauksella (siirryt toiseen palveluun) Rovaniemen Palloseurassa.

Vielä keskiviikkona mahdollisuus jatkosarjojen pelaamisesta jätettiin auki. Kauden jatkamisesta piti päättää tänään Palloliiton hallituksen kokouksessa, mutta Veikkausliigan hallituksen tekemä esitys sarjan jatkamisesta on vedetty pois.

Neljä RoPSin edustusjoukkueen pelaajaa on altistunut koronavirukselle ja määrätty karanteeniin. Tieto asiasta tuli Veikkausliigalle myöhään keskiviikkoiltana. Mahdolliset ottelusiirrot ensi viikon keskiviikkona pelattavalla viimeisellä kierroksella siirtäisivät loppusarjojen alkua marraskuun 19. päivälle, jolloin loppusarjoja ei olisi mahdollista pelata loppuun marraskuun aikana.

Päätöksen myötä HJK:n Suomen mestaruus on käytännössä varma. Helsinkiläisseura voi varmistaa mestaruuden ottamalla yhdenkin pisteen sunnuntaina vierasottelussa IFK Mariehamnia vastaan. Yhden ottelun vähemmän pelanneen HJK:n ero toisena olevaan KuPSiin on kolme pistettä, ja helsinkiläisten maaliero on 17 maalia KuPSin vastaavaa parempi. RoPS putoaa Ykköseen.

HJK:n lisäksi kaksi ottelua on pelaamatta vielä SJK:lla, IFK Mariehamnilla ja TPS:llä. Turkulaisten tilanne karsijan paikalla on tukala, sillä eroa pykälän ylempänä olevann IFK Mariehamniin on viisi pistettä. Maarianhaminalaisten maaliero on kahdeksan maalia parempi.

Juttua korjattu kello 14.03: Toisin kuin jutussa aiemmin mainittiin, TPS:llä on vielä mahdollisuus nousta pois karsijan paikalta.

