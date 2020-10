41-vuotias Kimi Räikkönen jatkaa yhä F1-uraansa Alfa Romeolla – perusteli ainutlaatuisella ilmapiirillä: "Tämä on kuin toinen perhe"

Kimi Räikkönen on sopinut jatkosta Alfa Romeon kanssa ensi kaudellekin.

Kimi Räikkönen jatkaa yhä F1-uraansa. 41-vuotias suomalaiskonkari on tehnyt yksivuotisen jatkosopimuksen Alfa Romeon kanssa.

Räikkösestä tuli tällä kaudella kaikkien aikojen eniten F1-osakilpailuja ajanut kuljettaja. Räikkönen on ajanut myös kaikkien aikojen eniten F1-kisakilometrejä.

Räikkösen tallitoverina jatkaa italialainen Antonio Giovinazzi.

Alfa Romeon kausi on ollut vaisu. Räikkönen on kerännyt tällä kaudella vain kaksi MM-pistettä. Räikkönen oli kahdeksas Mugellon radalla ajetussa Toscanan GP:ssä.

Yhteensä Alfa Romeolla on kasassa viisi MM-pistettä. Alfa Romeo kamppailee MM-sarjan toiseksi viimeisestä sijasta Haasia vastaan. Haas on kaksi pistettä perässä Alfa Romeota.

Viime kaudellakin Alfa Romeo oli kauden päätteeksi tallipisteissä kahdeksas. Tuolloin Alfa Romeo keräsi kuitenkin yhteensä 57 pistettä, kun Haasin kokonaismäärä oli 28 pistettä.

–Tämä tiimi on enemmän kuin tiimi minulle. Tämä on kuin toinen perhe. Todella moni kasvo, joka oli ympärilläni täällä vuonna 2001 F1-debyyttikaudellani, on vieläkin täällä. Tämän tiimin ainutlaatuinen ilmapiiri antaa minulle lisämotivaatiota jatkaa, Räikkönen kommentoi Alfa Romeon tiedotteessa.

Räikköselle tuleva kausi on 19:s F1-sarjassa.

– En olisi täällä, jos en uskoisi tiimin projektiin ja siihen, mitä voimme yhdessä saavuttaa. Tämä on tiimi, joka arvostaa kovaa työtä enemmän kuin sanoja. Se sopii hyvin tyyliini. Odotan innolla ensi kautta. Toivottavasti otamme askeleita eteenpäin kohti sarjan keskikastia.

Tallipäällikkö Frederic Vasseur on luonnollisesti iloinen Räikkösen jatkosta.

– Kimi on kuljettaja, joka ei tarvitse esittelyitä. Hänen lahjakkuutensa on ollut selvää kaikille vuodesta 2001 asti. Näen edelleen hänen intohimonsa ja motivaationsa joka kerta töissä. Voi luottaa, että Kimi saa autosta irti 100-prosenttisesti kaiken. Kimi on todellinen johtaja hänen ympärillä oleville ihmiselle, Vasseur sanoo.

