Kimi Räikkösestä paljastui ihailtava piirre, mutta F1-fanien unelmapari ei toteutunut – asiantuntija avaa yllätysratkaisun taustat

Kimi Räikkösen jatkosopimusta osattiin odottaa, mutta tallitoveri Antonio Giovinazzin ei. Jukka Mildh hehkuttaa Räikkösen vaatimustasoa ja kertoo, miksi myös Giovinazzin jatko on looginen.

Kimi Räikkösen komea F1-ura jatkuu edelleen ensi kaudella. Odotettu jatkosopimus ensi kaudelle varmistui, kun Alfa Romeo tiedotti tehneensä Räikkösen ja tallin toisen kuljettajan Antonio Giovinazzin kanssa jatkosopimuksen.

Räikköselle tuleva F1-kausi on hänen urallaan jo 19:s. Vielä kesällä Räikkösen F1-uran jatkoa epäiltiin hyvin paljon, kun suomalaiskonkari jakeli lyhyitä ja turhautuneita kommentteja kilpailujen jälkeen. Lisäksi Räikkönen räyhäsi rajusti kesken kisojen tiimiradiossa. Vielä viime kaudella kovasti pistesijoista taistellut Alfa Romeo on pudonnut tälle kaudelle sarjan peräpäähän.

– Turhautuminen on luonnollinen reaktio urheilijalta ja pitkän uran tehneeltä kilpa-autoilijalta. Kun asiat eivät toimi, eikä tulisi turhautumista, se kertoisi jotain olevan pielessä, Yle Urheilun F1-asiantuntija Jukka Mildh sanoo.

Jatkosopimus paljasti jälleen kerran kuitenkin Räikkösestä ainakin yhden piirteen.

– On ihailtavaa katsoa, miten hienoa työtä Kimi tekee. Vaikka hän tietää valmiiksi, että auto ei ole kilpailukykyinen. Tässä selvästi katsotaan pidemmälle ja rakennetaan jotain uutta.

Kimi Räikkönen on osoittanut kovan motivaationsa Alfa Romeolla. AOP

Räikkönen hehkutti Alfa Romeon tiedotteessa tallin ilmapiiriä ainutlaatuiseksi. Hänen mukaansa ilmapiiri toi lisämotivaatiota jatkaa F1-uraa. Lisäksi Räikkönen kuvaili tiimiä kuin toiseksi kodiksi. Alfa Romeon F1-tallin toimintaa pyörittää sveitsiläistalli Sauber, jossa Räikkönen aloitti F1-uransa vuonna 2001. Tiimissä työskentelee yhä samoja henkilöitä kuin vuonna 2001.

Tallipäällikkö Frederic Vasseur puolestaan ylisti Räikköstä todelliseksi johtajaksi, johon voi luottaa 100-prosenttisesti.

– Kimi on ihminen, jolle talli haluaa tehdä töitä. Vastaavasti Kimi haluaa tehdä töitä tiimille. Kimille on ollut aina tärkeää häntä ympäröivät ihmiset. Kimi on halunnut, että he ovat luonnollisia. Ei ole pokkurointia. Puhutaan asioista niin kuin ne ovat. Kimi arvostaa tällaista ympäristöä, Mildh sanoo ja pohtii, että sen takia urheilullinen suorituskyky ei ole niin isossa roolissa

– Tallissa on jotain, joka kiehtoo Räikköstä. Se on varmasti nälkä kehittyä ja viedä hyvällä porukalla asioita eteenpäin.

Ensi kausi on vielä välivuosi

Mildhin mukaan faktojen valossa Alfa Romeolta ei voi kuitenkaan odottaa vieläkään suuria. Ensi kaudella on jo pakko alkaa valmistautua vuonna 2022 F1-sarjassa odottaviin suuriin sääntömullistuksiin. Asiantuntijan mukaan ensi kausikin on Alfa Romeolle yhä välivuosi. Tiimin menestyminen on hankalaa, kun pitäisi tehdä töitä vuoden 2021 ja 2022 autojen kanssa samaan aikaan.

– Alfa Romeo kuuluu talleihin, jonka taloudelliset resurssit ovat yhä puutteelliset kahdelle projektille samaan aikaan, Mildh toteaa.

– Taustalla tehdään paljon töitä vuoden 2022 eteen. Mutta vain Kimi ja talli tietävät, mitä siellä oikeasti tapahtuu, Mildh sanoo.

Alfa Romeo on jumittunut sarjan tyvipäähän taistelemaan Haasia ja Williamsia vastaan. Talli haluaa kivuta takaisin kohti keskikastia. Ben Stansall/Pool via Getty Images

Toivoa Mildhin mukaan tulevaisuuteen luo, että Alfa Romeo päätti jatkaa yhteistyötään Sauberin kanssa ensi kaudellakin. Alfa Romeo on tiimin nimisponsori, mutta myös muutenkin erittäin vahva tukija.

– Tekninen kyky on tiimissä yhä olemassa. Nyt Alfa Romeon täytyy löytää vain ratkaisut siihen, miten autoa pysytään kehittämään järkevillä kustannuksilla. Ensi kaudeksi F1-sarjaan tulee myös kulukatto. Se voi antaa myös toivoa tiimille.

Unelmapari jäi toteutumatta

Vaikka Räikkösen jatkosopimus ei ollutkaan yllätys, Alfa Romeon toinen kuljettajavalinta oli. Antonio Giovinazzin suoritustaso on kritisoitu kovasti F1-mediassa kahden viime kauden aikana, kun hän ei ole ollut jo kokenutta Räikköstä jatkuvasti parempi. Tällä kaudella Giovinazzi on kerännyt toki yhden MM-pisteen enemmän kuin Räikkönen, mutta isossa kuvassa Räikköstä on pidetty vahvempana kuljettajana.

Siksi F1-mediassa ehdittiinkin jo syksyn aikana spekuloida, että Mick Schumacher nousisi ensi kaudeksi Räikkösen tallitoveriksi. Seitsemänkertaisen maailmanmestarin Michael Schumacherin poika johtaa F2-sarjaa tällä hetkellä. 21-vuotias Mick Schumacher ja 41-vuotias Kimi Räikkönen olisivat olleet varmasti markkinoinnillisesti unelmapari ja ihanteellinen kuljettajakaksikko F1-sarjassa. Kummankin nimen ympärillä on omanlaista loistetta. Sosiaalisessa mediassa F1-fanit ehtivätkin jo kaipailla usean viikon ajan Schumacherin ja Räikkösen sopimusten julkaisua.

Mick Schumacher (oik.) piti päästä Alfa Romeon F1-auton rattiin, Nürburgringin F1-harjoituksissa, mutta ne peruttiin huonon sään takia. Kimi Räikkösestä sovittiin hänelle sopivaa tallitoveria F1-huhuissa. AOP/imago sport

Alfa Romeon toisen kuljettajavalinnan saa päättää Ferrari tallien tiiviin yhteistyön myötä.

– Giovinazzin jatkosopimus oli yllätys, mutta Ferrarin porukka on vahvasti mukana tiimissä. Ferrarin porukka on tehnyt maltillisia, mutta myös rohkeita siirtoja. On osittain rohkeaa jättää Giovinazzi talliin, Mildh sanoo.

– Mutta uskon, että tiimin kehittymisen ja jatkuvuuden kannalta on oikea ratkaisu jättää Giovinazzi talliin. Giovinazzi pystyy jatkamaan tallin hyvää harmoniaa.

Mick Schumacher saattaa hyvinkin aloittaa F1-uransa silti ensi kaudella. Häntä on tuoreimmissa spekulaatioissa viety toiseen Ferrarin kanssa yhteistyötä tekevään tiimiin eli Haasille.

– Mick Schumacherin F1-tuleminen ei ole vielä loppuun asti pelattu. On väistämätöntä, että hän tulee jossain vaiheessa F1-sarjaan, Mildh toteaa.

Suomalaisen F1-perinteen jatkumisen kannalta Räikkösen jatkosopimus on Mildhin mukaan myös hieno asia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Räikkösen lopettamisen jälkeen ei ole hetkeen tulossa sarjaan uusia suomalaiskuljettajia. Valtteri Bottas jäisi siis ainoaksi soihdunkantajaksi.

– Nyt tuli taas jatkoaikaa, Mildh muistuttaa.

