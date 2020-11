E-urheilun tähtipelaaja Miikka Kemppi kertoo nyt lajin vaietusta puolesta – miljoonavoittojen hintana omien rajojen ylitys ja uupumus

E-urheilu on miljoonabisnestä, mutta pelaajien hyvinvointi on vaakalaudalla. Yhä useampi huippupelaaja on kokenut uupumuksen.