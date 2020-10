Urheilijat ottavat rohkeasti kantaa Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin – Suomessa asuvat pelaajat kertovat maan kahtiajaosta h-hetken alla

– Voin kertoa äänestäneeni Joe Bidenia. Mielestäni on näistä kahdesta vaihtoehdosta parempi, linjaa Helsinki Seagullsia edustava Porter Troupe.

– Vaikea sanoa. Demokratia ei pidä suurista muutoksista. Sen takia sanon, että mahdollisesti Donald Trump voittaa, sanoo HJK:n värejä Kansallisessa liigassa pitävä Kristina O’Donnell.

– Minä toivon, että Biden voittaa, sanoo puolestaan Tikkurilan Palloseuraa edustava Vanessa Kara.

Näin avoimesti urheilijat kertoivat omista näkemyksistään Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla Yle Urheilulle. H-hetki koittaa ensi viikolla, kun maa saa uuden presidentin joko republikaanien Donald Trumpista tai demokraattien Joe Bidenista.

Yhdysvalloissa urheilun supertähdet, kuten koripalloilija LeBron James, ovat olleet etulinjassa ottamassa kantaa maan poliittisiin tapahtumiin. Loppukesästä kaikki suuret liigat olivat lyhyesti tauolla pelaajien protestoidessa poliisiväkivaltaa vastaan.

Urheilijoilta löytyy vaikutusvaltaa, jota he haluavat myös käyttää. Esimerkiksi sosiaalisen median avulla he tavoittavat kymmeniä miljoonia ihmisiä.

Urheilijat ovat viime aikoina ottaneet ympäri maailmaa kantaa yhteiskunnallisiin teemoihin. AOP

Suomessa ammatikseen pelaavat yhdysvaltalaisurheilijat seuraavat mielenkiinnolla maansa presidentin vaaleja.

– Urheilijat ovat astuneet esiin. Tunnen pelaajia Yhdysvaltain naisten jalkapalloliigasta, jotka ovat nousseet tukemaan Black Lives Matterin kaltaisia liikkeitä. Minusta se on mahtavaa, että sosiaalista mediaa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, hehkuttaa Kara.

– Jos sinulla on iso alusta, on myös velvollisuus levittää tietoa ja kouluttaa ihmisiä. Kaikki eivät kuitenkaan halua katsoa uutisia, vaan selaavat mieluummin puhelimia, sanoo yli kymmenen vuotta Euroopan sarjoja kiertänyt 37-vuotias Porter.

Yhdysvaltain kaksipuoluejärjestelmä pitää huolen siitä, että lähes kaikilta löytyy mielipiteitä.

– Viimeisen neljän vuoden aikana mielipiteet ovat olleet hyvin mustavalkoisia Yhdysvalloissa. Ihmiset ovat erittäin jännittyneitä vaalien lopputuloksesta. Olen yrittänyt myös välttää puhumista vaaleista, koska se saattaa aiheuttaa kiistaa ystäväporukoiden välille, kertoo Kristina O’Donnell.

"Jos olet rasisti, olet sitä nykyään vielä enemmän"

Presidentti Trumpin neljä vuotta kestäneestä presidenttikaudesta on riittänyt jatkuvasti otsikoita. Tänä vuonna presidentti on ollut kovan arvostelun kohteena muun muassa Black Lives Matter -protestien ja koronapandemian vähättelyn vuoksi.

Suuret mielipide-erot republikaanien ja demokraattien välillä ovat lisänneet puhetta maan jakautumisesta kahteen eri leiriin Trumpin nelivuotiskauden aikana.

Kristina O’Donnellin mukaan näin on tapahtunut sekä hyvässä että pahassa.

– Sanoisin, että se, mitä on tapahtunut Yhdysvalloissa neljän vuoden aikana on auttanut maatamme. Näin on sanottu meidän presidentistämme. Hän on toki myös sanonut asioita, jotka eivät ole oikein. Minusta tuntuu, että jakautumista tapahtuu vaaleista riippumatta, koska demokraatit ja republikaanit ovat aina vastakkain, kertoo O’Donnell.

Vanessa Kara saapui kesällä Tikkurilaan Yhdysvalloista ja äänesti vaaleissa Suomesta käsin. AOP

Porter Troupen mukaan asiat ovat kärjistyneet.

– Sanoisin, että ihmiset ovat nykyisin samanlaisia kuin ennen. Jos olet rasisti, niin olet sitä nykyään vielä enemmän. Trump on rohkaissut ihmisiä kertomaan mielipiteensä. Jossain asioissa se on huono juttu ja jossain tilanteissa hyvä asia. Se on tehnyt ihmisten välillä olevasta viivasta paljon kirkkaamman, hän sanoo.

Kyselyiden perusteella demokraatti Joe Bidenilla on ollut tuntuva etumatka istuvaan presidenttiin Donald Trumpiin. Tilanne voi vielä muuttua, jos Trump saa kannatukseensa merkittävän loppukirin ja gallupit olisivat aliarvioineet hänen suosionsa. Yhdysvaltain vaalipäivää vietetään ensi tiistaina 3. marraskuuta.

– Viime vaaleissa kaikki sanoivat, että Hillary (Clinton) voittaa, mutta aamulla herätessäni Puolassa Trump olikin presidentti. Kohta näemme mitä tapahtuu, päättää Seagullsin Troupe.

