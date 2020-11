Kansallisessa liigassa pahasti pettynyt HJK lähtee pelastamaan kauttaan Mestarien liigan karsintoihin: "Haluamme menestyä ja näyttää meidän oikeaa osaamista"

Essi Sainio on kokenut pelaaja, joka on nähnyt kovatasoisia europelejä myös Turbine Potsdamin riveissä.

HJK kohtaa keskiviikkona islantilaisen Valurin Mestarien liigan ensimmäisellä karsintakierroksella Reykjavikissa. Kotimaan kentillä Klubi on tällä kaudella ollut odotettua vaisumpi.

HJK lähti Kansallisen liigan kauteen yhtenä suurimmista kultasuosikeista, mutta hallitseva mestari putosi kultajunasta jo ennen päätöskierroksia. Kun liigakautta on yksi kierros pelaamatta, on HJK sarjassa viidentenä. Pronssissa kiinni oleva KuPS on HJK:ta kaksi pistettä edellä.

Kotimainen kausi on ollut Klubille pettymys, mutta kansainväliset ottelut tuovat kuitenkin hohtoa syksyyn. Mestarien liigan karsintojen ensimmäisellä kierroksella HJK kohtaa islantilaisen Valurin. Yksiosainen karsintaottelu pelataan keskiviikkona Reykjavikissa.

– On se äärettömän suuri ottelu. Tavoitteet on ehdottomasti mennä jatkoon, toki vastustaja on kova. Kaikki paukut laitetaan siihen, lupaa HJK:n kokenut keskikenttäpelaaja Essi Sainio.

HJK:n edellisestä euro-ottelusta on kulunut jo 13 vuotta. Ottelun merkitys korostuu entisestään heikon kotimaan kauden takia.

–Totta kai tämä Mestarien liigan ottelu saa tavallaan isomman arvon. Haluamme menestyä siinä ja näyttää meidän oikeaa osaamista. Tehdään maaleja ja pelataan laadukasta futista.

Juuri maalinteko on ollut HJK:n ongelma tällä kaudella. 17 ottelussa on syntynyt vain 23 maalia, kärkipään joukkueista selvästi vähiten. Sainio on joukkueensa paras maalintekijä viidellä osumalla.

–Mielestä kausi on mennyt niin, että ollaan pelattu ajoittain ihan hyvää futista, sellaista kuin haluamme pelata. Mutta maalinteko on ollut se ongelma. Ei olla laitettu paikoista sisään, Sainio summaa.

HJK haastajana Valurin vieraaksi

Keskiviikkona maalihanat on saatava auki, mikäli HJK mielii jatkoon, sillä karsinnat pelataan yksiosaisina. Klubille arvottiin ensimmäiselle kierrokselle vierasottelu Islannin viime vuoden mestari Valuria vastaan. Tällä kaudella Valur sijoittui toiseksi.

Islannin jalkapalloliigat päätettiin laittaa pakettiin etuajassa koronarajoitusten takia. Mestaruudet jaettiin, vaikka sarjoja olisi ollut vielä muutama ottelu jäljellä. HJK:n ja Valurin ottelua ei olla siirretty, vaikka urheilu on maassa muuten tauolla.

Valur on voittanut Islannin mestaruuden yhteensä yksitoista kertaa. Joukkueen hyökkäyksessä häärää maajoukkuekaksikko Elin Jensen ja Hlin Eiriksdottir.

–Tosi fyysinen joukkue. Siellä on paljon maajoukkuepelaajia, ja Islannin maajoukkue on tunnetusti äärimmäisen hyvä. Sinne pitää lähteä sataprosenttisella keskittymisellä ja perusasioiden pitää olla kunnossa kun pilliin vihelletään. Tulee varmasti fyysinen ja kovavauhtinen ottelu, Sainio povaa.

HJK palaa pitkästä aikaa eurokentille. Joukkueen kausi kotimaan kentillä on ollut pettymys. Joonas Kämäräinen / AOP

HJK:n päävalmentaja Jonne Kunnaksen mukaan Valur lähtee otteluun ennakkosuosikkina.

– Meillä oli alkuun pieniä haasteita videoiden kanssa, mutta ollaan saatu niitä eri lähteistä. Kyseessä on kova jengi. Kansallisessa liigassa varmasti kärkijoukkue, tai ainakin lähellä sitä, Kunnas arvioi.

– Valur lähtee hienoisena ennakkosuosikkina, etenkin kun saa pelata kotona. Uskon, että haastajan asema sopii meille hyvin.

"Tosi mielenkiintoinen syksy"

Kokenut Sainio elää tänä syksynä ikään kuin uutta kevättä urallaan. Viime viikolla hän pelasi ensimmäisen maajoukkuepelinsä seitsemään vuoteen, kun hän tuli ottelun lopussa kentälle EM-karsintavoitossa Skotlantia vastaan.

Nyt edessä on paluu kansainvälisiin otteluihin seurajoukkueen kanssa. 34-vuotias Sainio pelasi 13 vuotta sitten Mestarien liigaa edeltänyttä Uefa Cupia saksalaisen Turbine Potsdamin riveissä.

– Kaikin puolin tosi mielenkiintoinen syksy. Näen tämän sillä tavalla, että pelaajana ei ole koskaan valmis. Tämä kulminoi sitä aika hyvin. Olen pelannut melko nuorena silloista Uefa Cupia ja edelleenkin on mahdollisuus tämän ikäisenä pelata.

– Tosi siistiä päästä seurajoukkueen kanssa pelaamaan kansainvälisiä pelejä. Ne on aina jotain tosi spesiaalia, Sainio tunnelmoi.

HJK kohtaa vieraskentällä Islannin mestarin Valurin Mestarien liigan ensimmäisellä karsintakierroksella keskiviikkona.

