Helsingin EHT-turnaus saa täystyrmäyksen valmentajalegendoilta: "Ei pitäisi pelleillä tällaisella asialla"

Tämän kauden EHT-turnaukset alkavat tuttuun tyyliin Helsingistä. Joulukuussa on tarkoitus pelata Venäjällä. Tomi Hänninen

Jääkiekon EHT-turnauksen järjestäminen Helsingissä koronaviruspandemian aikana on jakanut jääkiekon seuraajien mielipiteet. Etenkin mediassa (siirryt toiseen palveluun) on annettu kovaa kritiikkiä siitä, että turnaus pelataan.

Nyt asiaan ottavat kantaa valmentajalegendat Alpo Suhonen, 72, ja Sakari Pietilä, 66. Molemmat kertovat Yle Urheilulle olevansa turnauksen järjestämistä vastaan.

– Ei tässä tietenkään ole järkeä, että turnaus järjestetään. Tässä on nyt kysymys niin suurista asioista, kun otetaan korona, talous ja terveys esiin. Ei pitäisi pelleillä tällaisella asialla, Suhonen sanoo.

– Tämän turnauksen yli olisi hyvin voitu hypätä. Totta kai olen kiekkomies ja on kiva katsoa huippupelaajia sekä hyviä pelejä. Silti tämän turnauksen yli vetäisin ruksin. Jyrkkä ei, Pietilä tiivistää.

Huolta on aiheuttanut Eurooppaan voimakkaasti iskeytynyt koronaviruksen toinen aalto.

EHT:lla pelaavista joukkueista Tshekki on valinnut joukkueen, joka on rakennettu pitkälti SM-liigan ja KHL:n pelaajista. Joukkueeseen on kuitenkin kutsuttu myös maan pääsarjassa kiekkoilevia pelaajia.

Tshekin koronatilanne on yksi Euroopan pahimpia. Perjantaina maassa raportoitiin 13 605 uutta koronavirustartuntaa ja 216 koronakuolemaa. Koronatartuntojen määrä oli yhdeksänneksi suurin Euroopassa. Lauantaina Tshekki kertoi yli 11 000 uudesta tartunnasta ja 173 koronavirukseen liittyvästä kuolemasta.

Tilanteen vuoksi maan jääkiekon pääsarja Ekstraliiga on pysäytetty 20. marraskuuta saakka (siirryt toiseen palveluun). Pelaajat eivät saa harjoitella sisätiloissa.

– Kun ajatellaan koronatilannetta ja sitä, ettei tuohon turnaukseen ole valittu mistään maasta parhaita pelaajia, niin siinä on paljon tekijöitä, minkä vuoksi tämä koko juttu olisi pitänyt perua, Suhonen arvioi.

Alpo Suhonen ei kannata EHT-turnauksen pelaamista koronaviruspandemian vuoksi. AOP

Parranpärinää viikon aikana on aiheuttanut myös se, että Venäjä lähettää turnaukseen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen. Erityisesti Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kritisoi tätä voimakkaasti, sillä EHT on miesten turnaus.

– Venäläiset tekivät ihan oikein, kun he tuovat 20-vuotiaiden maajoukkueen Helsinkiin. Tuo turnaus olisi ihan hyvin voitu pitää nuorten maajoukkueen turnauksena, koska MM-kisatkin ovat puolentoista kuukauden päästä.

Suhosen mielestä Jalosella ei ole varaa arvostella Venäjän peliliikettä joukkueen valinnassa.

– Tämä on aika raakaa tekstiä, mutta missään normaalioloissa Suomen joukkueeseen ei olisi edes valittu kaikkia noita pelaajia. Turnaukselle ei ole urheilullista näkökulmaa. Yksinkertaistetusti se menee niin, että tuollaisen turnauksen pitäisi olla parhaimmillaan joukkueen rakentamisturnaus kohti kevättä ja pelaajien katsaus yhdessä. Nythän se ei ole kumpaakaan.

Samoilla linjoilla on myös Pietilä.

– Ei Jukalla ole sanottavaa siihen, minkälainen joukkue Venäjältä tulee. Kyllähän se gloriaa laskee, kun Venäjä tulee tuolla ryhmällä, mutta ei siitä helppoa peliä tule.

Suomen EHT-joukkueessa on 12 ensikertalaista. Kaikki A-maajoukkueen pelaajat tulevat SM-liigan joukkueista. Liigajoukkueista ainoastaan Sportin pelaajia ei nähdä EHT-turnauksen maajoukkueissa.

EHT:lla pelaavat liigapelaajat jäävät varotoimena neljän päivän karanteeniin maajoukkuetapahtuman jälkeen. Karanteenin ja kahden negatiivisen koronatuloksen jälkeen pelaajat saavat pelata seurajoukkueisiinsa.

Helsinkin EHT-turnaus pelataan Helsingissä torstaista sunnuntaihin.

