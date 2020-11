Jääkiekkoliitossa käytiin ennakkoon keskusteluja Helsingin EHT:n perumisesta – näin puheenjohtaja perustelee pelaamisen koronapandemian jyllätessä

Jääkiekon EHT-turnauksen järjestäminen Helsingissä koronaviruspandemian aikana on aiheuttanut laajaa keskustelua. Esimerkiksi sunnuntaina konkarivalmentajat Alpo Suhonen ja Sakari Pietilä kommentoivat Yle Urheilulle, ettei turnausta pitäisi missään nimessä järjestää näissä olosuhteissa.

Erityisesti huolta on herättänyt Euroopassa pahaksi äitynyt koronaviruksen toinen aalto. Esimerkiksi EHT:lla mukana olevista maista Tshekissä on yksi pahimmista tilanteista Euroopassa.

Perjantaina maassa raportoitiin 13 605 uutta koronavirustartuntaa ja 216 koronakuolemaa. Koronatartuntojen määrä oli yhdeksänneksi suurin Euroopassa. Lauantaina Tshekki kertoi yli 11 000 uudesta tartunnasta ja 173 koronavirukseen liittyvästä kuolemasta.

Tilanteen vuoksi maan jääkiekon pääsarja Ekstraliiga on pysäytetty 20. marraskuuta saakka(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun). Pelaajat eivät saa harjoitella sisätiloissa.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela, miksi Helsingin EHT-turnaus järjestetään?

– Ensimmäinen lähtökohta on siinä, että on edellytykset pelaamiselle. Tällä viittaan terveysturvallisuuteen liittyvien näkökulmien huomioon ottamiseen, eli ensinnäkin yleisön osalta toimimme isoja yleisötilaisuuksia koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Mitä tulee joukkueisiin, pelaajiin ja taustaryhmiin, he autonkuljettajat mukaan lukien ovat tämän turnauksen ajan niin sanotussa joukkuekohtaisessa kuplassa. He ovat siinä itse asiassa jo ennen turnausta, eivätkä he kohtaa kuplan ulkopuolelta ketään muita ihmisiä kuin ainoastaan vastustajajoukkueen jäällä. Näin varmistetaan, että turnaus voidaan järjestää terveyden näkökulmasta turvallisesti.

Keskustelitteko etukäteen liitossa turnauksen perumisesta?

– Niin urheilussa, jääkiekossa kuin kaikilla elämän muilla osa-alueilla kuluneet kuukaudet ovat olleet sellaisia, että koko ajan arvioidaan, miten pandemiatilanne kehittyy ja miten toimintamalleja kehitetään, mitä tehdään ja mitä ei. Jääkiekon piirissä kuten muillakin elämän osa-alueilla tämä on ollut jatkuvaa pohdintaa.

Mitkä asiat puolsivat turnauksen järjestämistä?

– Terveysturvallisuuteen liittyvä näkökulma on keskeinen ja tärkeä, mutta sen ohella on myös toinen tärkeä näkökulma. Se liittyy siihen, että kukaan meistä ei tunnetulla tavalla tiedä, kestääkö pandemiatilanne kuukauden, ensi juhannukseen asti vai kaksi vuotta. Sen takia mielestäni jääkiekossa, urheilussa, yrityksissä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla on tärkeää ottaa nyt käyttöön näitä uusia terveyttä turvaavia käytäntöjä ja sopeutua tilanteeseen sekä jatkaa elämää eteenpäin. Varmasti viime keväänä me kaikki saimme havaita, että yhteiskunnan totaalinen sulkeminan aiheuttaa myös elämän eri osa-alueilla todella suuria ongelmia ja se ei ole hyvä asia.

– Totta kai meillä on myös uskoa tulevaisuuteen, vaikka uhkakuviakin on. Arvokisoja on tulossa, näillä näkymin niin tänä kuin ensi vuonnakin. 2022 keväällä on koittamassa meidän omat MM-kotikisamme. On tärkeää, että maajoukkueen valmennus saa mahdollisuuden kerätä kokemusta ja tietoa pelaajista niin tämän kuin ensi kaudenkin osalta.

Oliko turnauksen järjestäminen yksin Jääkiekkoliiton päätös?

– Ensinnäkin tietysti kävimme tarvittavat viranomaiskeskustelut sekä haimme tarvittavat luvat ja sovimme, millä käytännöillä tämäkin tapahtuma voidaan järjestää. Kävimme myös Liigan kanssa paljon keskustelua siitä, miten tämä ja joulukuussa odottava Venäjän EHT pelataan ja hoidetaan niin, että kaikkien on hyvä elää ja olla näiden ratkaisujen kanssa.

Kuinka tärkeää turnauksen järjestäminen on taloudellisesti Jääkiekkoliitolle?

– EHT-turnaus on osa meidän taloutemme kokonaisuutta, johon liittyy meidän lukuisat yhteistyökumppanisuhteemme. On vaikeaa erottaa tarkkaa euromääräistä merkitystä yksittäiselle tapahtumalle, mutta se on olennainen osa meidän kumppanuuskokonaisuuttamme. Haluamme tehdä hyvää yhteistyötä ja tarjota lisäarvoa meidän kumppaneillemme. Samalla tavalla kuin haluamme tarjota Leijonia laajasti seuraavalle Suomen kansalle jääkiekkoelämyksiä tässä pandemiatilanteessakin.

Turnausta varten on tehty paljon erityisjärjestelyjä. Joukkueet esimerkiksi majoittuvat omassa hotellissa koko turnauksen ajan. Minkä verran tämä syö taloudellista hyötyä?

– Kyllä se toki jonkin verran syö, mutta jos verrataan NHL:ään, joka oli kuukausikaupalla kuplajärjestelmässä ja me olemme ehkä viikon tai vähän toista, taloudellinen näkökulma on paljon vähämerkityksellisempi. Totta kai se, että voimme turvata pelaajien terveyden, on ensisijainen asia.

Kuinka iso merkitys turnauksen perumisella olisi ollut liiton taloudelle?

– Sillä varmasti olisi ollut merkitystä, mutta kuten viittasin, tarkkaa euromäärää on hyvin vaikeaa määrittää, koska tämä on osa meidän kumppanuuskokonaisuuttamme. Olisimme varmasti käyneet keskusteluja eri kumppaneiden kanssa, miten he näkevät tämän turnauksen peruuntumisen merkityksen.

Kuinka iso asia EHT on Suomen jääkiekolle?

– Kyllä se on yksi niitä monia muita isoja asioita. Jos katsoo yksittäisten pelaajien näkökulmasta, nytkin A-maajoukkueessa on 12 debytanttia, tämä on heille ihan loistava mahdollisuus mitata hyvän liigasyksyn jälkeen, mikä heidän tasonsa on kansainvälisissä peleissä ja sitä kautta hakea uutta potkua ja askelta eteenpäin omalla urallaan. Mitä tuossa on viestejä tullut, pelaajat haluavat pelata EHT-turnauksessa ja harjoittaa omaa elinkeinoaan.

Helsingin EHT-turnaus alkaa torstaina ja päättyy sunnuntaina.

Lue myös:

Helsingin EHT-turnaus saa täystyrmäyksen valmentajalegendoilta: "Ei pitäisi pelleillä tällaisella asialla"

Mikael Seppälä korvaa Mikko Niemelän Helsingin EHT-turnauksen leijonamiehistössä

Jokereiden KHL-pelaajat kelpasivat Tshekin EHT-joukkueeseen – yksitoista kiekkoilijaa mukana SM-liigasta, peräti neljä Tapparasta

Leijonat julkaisi joukkueensa Helsingin EHT:lle – mukana ainoastaan SM-liigapelaajia

Joel Kiviranta alkoi kypsyä tähdeksi MM-kultaryhmässä – NHL-kuplan "robotti" ei halua jäädä yhden kauden sensaatioksi