Kimi Räikkönen teki miljoonien dollarien arvoisen suorituksen perinteikkäällä kikalla – F1-asiantuntija esittää myös kovan väitteen: Hamilton laitetaan Bottaksen apuriksi

Kimi Räikkönen oli kisan paras kuljettaja viime kisassa pimentoon jäänellä kikalla

Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli jälleen kerran hyvässä iskussa. Viime viikolla Portugalissa huimalla avauskierroksellaan säväyttänyt suomalaiskonkari ei päässyt pisteille. Nyt Räikkönen sai kuitenkin pisteitä. Räikkönen oli Imolassa yhdeksäs.

Räikkönen oli ennen tätä kilpailua ollut tällä kaudella vain kertaalleen pisteillä. Hän oli yhdeksäs Mugellossa.

Räikkönen teki komean tempun, kun hän nousi pisteille 18. lähtöruudusta. Alun perin 41-vuotiaalla suomalaistähdellä ei pitänyt olla juurikaan mahdollisuuksia pisteille, sillä Imolan kapealla radalla on hyvin vähän ohituspaikkoja.

Tv-katsojat ympäri maailmaa äänestivät vielä Räikkösen kilpailun parhaaksi kuljettajaksi.

– Kimi teki kovan työn kilpailussa. Hän osoitti jälleen kerran, kuinka pystyy sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin. Näin Kimi pystyi nousemaan ylöspäin ja kompensoimaan auton hitautta verrattuna muihin, Mildh toteaa.

Kun Portugalin kilpailun jälkeen kohistiin Räikkösen hurjasta ohituskimarasta, jäi piiloon kilpailusta toinen kova temppu. Räikkönen ajoi tuolloin peräti 54 kierrosta 65 kierroksen kilpailusta samoilla keskikovilla renkailla aikaisen varikkopysähdyksen jälkeen.

Imolassa Räikkönen toisti tuon kovan tempun ja tällä kertaa se näkyi F1-katsojille selvemmin. Räikkönen ajoi kisan alusta saakka 48 kierrosta keskikovilla renkailla ennen kuin meni varikolle. Räikkönen ajoi selvästi pisimmän vedon kaikista kuljettajista ennen varikkopysähdystä.

– Alfa Romeolla pystytään nyt vain tiettyyn suoritustasoon, joka ei ole voittajatasoa. Kimi asennoituu nyt auton ajamiseen niin, että tehdään pitkä stinttejä. Ja se on parasta, mitä voi tulla. Hyödynnetään sitten poikkeustilanteita, Mildh sanoo.

Mildh muistuttaa myös, että Alfa Romeon F1-tiimin toimintaa pyörittävässä Sauber-tiimissä on jo vuosikymmenten saatossa osattu ajaa hyviä pitkiä vetoja.

– Vaikka tiimin johto on vaihtunut, varikkomuurilla on paljon samoja ihmisiä miettimässä asioita. Sauberille on ollut aikoinaan leimaavaa, että vedetään pitkiä stinttejä. Sauber on pysynyt sillä tavalla mukana, Mildh sanoo.

Mildhin mukaan pitkät stintit ovat yksi taktiikka F1-kilpailuissa etenkin, jos auton suorituskyky ei anna muuten mahdollisuutta kilpailla.

– Nyt tämä tuotti pisteitä ja samalla todennäköisesti rahaa tallille, Mildh muistuttaa konkreettisesta hyödystä.

F1-tallit saavat palkintorahaa sen mukaan, miten ne sijoittuvat kauden päätteeksi tiimien mestaruustaistossa. Alfa Romeo oli viime vuonna kahdeksas. Tuolloin sveitsiläislehti Blick uutisoi, että kahdeksannesta sijasta tiimi saisi neljä miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria enemmän palkintorahaa kuin yhdeksännestä sijasta.

Alfa Romeo sai nyt Räikkösen tuomalla kahdella pisteellä paremman otteen kahdeksannesta sijasta tälläkin kaudella. Apua tuli toki myös tiimitoveri Antonio Giovinazzilta, joka otti Räikkösen takana yhden MM-pisteen.

Mutta nyt Räikkösen johdolla Alfa Romeolla on kasassa kahdeksan pistettä. Imolassa ilman pisteitä jäänyt Haas on yhdeksäntenä eli toiseksi viimeisenä kolmella pisteellään. Jumbosijaa pitää hallussaan Williams, jolla ei ole yhtään pistettä.

Räikköselle jäi myös jonkin verran jossiteltavaa kilpailusta. Räikkönen olisi voinut hyötyä, kun Red Bullin Max Verstappenin rengas räjähti ja turva-auto kutsuttiin radalle. Räikkönen olisi näin voinut saada varikkopysähdyksen, jolla ei olisi kulunut hirveän paljon aikaa verrattuna kilpailijoihin. Räikkönen ehti kuitenkin varikolle muutama kierrosta ennen tapahtunutta.

Twitterissä julkaistussa (siirryt toiseen palveluun)tiimiradiokeskustelussa kuuluu, kuinka Räikkönen harmitteli tilannetta. Räikkönen totesi suoriltaan, että olisi pitänyt pysyä radalla. Kilpailun jälkeen Räikkönen oli mielipiteessään maltillisempi.

–En tiedä, paljonko sillä olisi ollut merkitystä. Räikkönen pohti F1-sarjan videohaastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

– Mutta lopussa meiltä loppui vähän kärsivällisyys. Meidän olisi pitänyt jäädä radalle. Meillä ei ollut juurikaan hävittävää ja meillä oli vain voitettavaa.