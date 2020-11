Iivo Niskanen paistattelee yksilöurheilijoiden tulokärjessä, Lotta Harala pesee tuloillaan kilpasiskonsa selvästi – katso tästä yksilölajien tulokärki

European Pressphoto Agency EPA / All Over Press

Iivo Niskanen tienasi vuonna 2019 lähes 200 000 euroa. Vuonna 2018 Niskasen verotettavat tulot olivat noin 80 000 euroa.

Käsittelimme jo aiemmin e-urheilijoiden tulokärjen, joten he jäävät tästä jutusta pois. E-urheilijoista Lasse Urpalaisella oli Yle Urheilun keräämien verotietojen perusteella eniten verotettavia tuloja viime vuonna: noin 235 000 euroa.

Maastohiihtäjä Iivo Niskanen, 28, tienasi vuonna 2019 Suomessa eniten perinteisistä yksilölajien urheilijoista. MM-pronssia Seefeldistä saanut Niskanen sai verotettavaa tuloa noin 192 000 euroa. Uransa vuonna 2019 keväällä lopettanut Matti Heikkinen kasasi verotettavia tuloja lopettamisvuonnaan noin 102 000 euroa.

Muista maastohiihtäjistä Krista Pärmäkoski tienasi vuonna 2019 verotettavaa tuloa noin 80 000 euroa. Ristomatti Hakolan verotettavat tulot olivat noin 65 000 euroa.

Ampumahiihtouransa viime keväänä lopettanut Kaisa Mäkäräinen tienasi viime vuonna noin 124 000 euroa. Vuosi 2019 oli Mäkäräisen uran viimeinen kokonainen vuosi ampumahiihtäjän ammatissa. Lumilautailija Enni Rukajärven tulot olivat noin 68 000 euroa.

Yleisurheilijoista selvä tulokärki oli vuosi sitten komean keihäänheittouransa lopettanut Tero Pitkämäki. Pitkämäki ansaitsi vuonna 2019 noin 106 000 euroa verotettavaa tuloa. Toiseksi eniten Suomeen veronsa maksavista yleisurheilijoista tienasi pika-aituri Lotta Harala. Sosiaalisessa mediassa näkyvästi esillä oleva Harala tienasi noin 71 000 euroa.

– Olen tietoisesti miettinyt ja laittanut ihan paperille ylös, miten pystyn hyödyntämään itseäni firmoille, Harala selitti vuonna 2018 Yle Urheilulle.

– Voin toimia yrityksen kasvoina, olla heidän kampanjoissaan mukana kuvien muodossa tai vaikka juontaa heidän tilaisuuksiaan. Olen opiskellut liikunta- ja ravitsemusalaa, joten voin vetää yrityksille vaikka työhyvinvointipäiviä tai ravitsemusluentoja, liikuntaneuvojaksi opiskellut Harala listaa.

Ralliautoilijoista eniten verotettavaa tuloa sai vuonna 2019 Teemu Suninen noin 71 000 euroa. Esapekka Lappi tienasi noin 66 000 euroa.

Formulan W Series -sarjassa kisannut Emma Kimiläinen tienasi noin 44 000 euroa.

Suomalaisgolffareiden selvä tulokärki oli Mikko Korhonen noin 95 000 eurolla.

Kamppailulajeissa tulokärki oli UFC-ottelija Makwan Amirkhani noin 99 000 eurolla. Raskaansarjan nyrkkeilijä Robert Helenius tienasi noin 86 000 euroa ja uransa lopettanut Eva Wahlström noin 58 000 euroa.

Yli 9 600 euroa tienanneet urheilijat voivat myös siirtää vuosittain puolet tai enintään 100 000 euroa tuloistaan urheilijarahastoon, joten verotiedot eivät välttämättä kerro koko totuutta urheilijoiden tulosta.

Yksilöurheilijoilla osakeyhtiöitä

Suomalaisilla yksilöurheilijoilla voi olla myös yrityksiä, jonne he ohjaavat tulojaan. Esimerkiksi tennispelaaja Emil Ruusuvuori on perustanut vuonna 2018 yrityksen nimeltä Emil Ruusuvuori Oy. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli lähemmäs 180 000 euroa. Voittoa kertyi 36 000 euroa. Ruusuvuoren verottavat pääoma- ja ansiotulot olivat vuonna 2019 30 992 euroa.

Iivo Niskanen on perustanut yrityksen vuonna 2017. Kahdella tilikaudella liikevaihto on ollut reilut 20 000 euroa ja voitto muutamia tuhansia. Viimeisimmän tilikauden päätteeksi hän nosti osinkoja yrityksestään 30 000 euroa. Niskanen omistaa yrityksensä kaikki osakkeet. Myös Pärmäkoskella, Mäkäräisellä ja Rukajärvellä on omaa nimeään kantava yritys.

Pika-aituri Lotta Harala toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajina.

Myös Mikko Korhonen perusti vuonna 2017 yrityksen Mikko Korhonen Golf Oy. Viime vuonna liikevaihto oli lähemmäs miljoona euroa. Voittoa kertyi liki puoli miljoona.

Suomalaisten yksilöurheilijoiden tulokärki

Urheilija Laji Tulot Iivo Niskanen Maastohiihto 192 337 euroa Kaisa Mäkäräinen Ampumahiihto 124 082 euroa Tero Pitkämäki Keihäänheitto 105 595 euroa Matti Heikkinen Maastohiihto 102 759 euroa Makwan Amikhani Vapaaottelu 98 965 euroa Mikko Korhonen Golf 95 188 euroa Robert Helenius Nyrkkeilijä 85 904 euroa Lotta Harala Yleisurheilu 71 365 euroa Teemu Suninen Ralli 70 515 euroa Enni Rukajärvi Lumilautailu 67 526 euroa Esapekka Lappi Ralli 65 802 euroa Ristomatti Hakola Maastohiihto 64 799 euroa Eva Wahlström Nyrkkeily 58 244 euroa Edis Tatli Nyrkkeily 50 964 euroa Emma Kimiläinen Formula 43 894 euroa

Lista ei ole täydellinen ja siitä voi puuttua joitakin korkeille tuloille yltäneitä urheilijoita.

Urheilijoiden vuoden verotettava ansiotulo ei aina vastaa heidän todellisia vuositulojaan. Urheilijat ovat saaneet yli 20 vuoden ajan rahastoida verottomasti urheilusta saamiaan tuloja erillisiin urheilijarahastoihin. Linkin takaa voit lukea artikkelin siitä, miten järjestelmä toimii ja kuinka se mahdollistaa suomalaisen huippu-urheilun.

