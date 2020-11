Tässä on suomalaisen urheilun tulokärki vuonna 2019: Sami Lepistölle yli miljoona euroa – e-urheilijoiden kärkinimelle kovat veronpalatukset

Sami Lepistö on suomalaisurheilijoiden tulokärki vuonna 2019.

Yle Urheilun keräämistä verotiedoista selviää tuttu tieto. KHL:ssä Jokerien riveissä pelaavat jääkiekkoilijat olivat parhaiten tienaavia Suomeen veronsa maksavia urheilijoita myös vuonna 2019.

Tulokärki on yli miljoonatulot viime vuonna saanut Sami Lepistö. Puolustajakonkarin ansiotulot olivat 541 211 euroa ja pääomatulot 574 266 euroa.

Yle Urheilun keräämien verotietojen perusteella urheilijoista eniten ansiotuloa sai tanskalainen joukkuetoveri Nicklas Jensen 632 341 eurollaan.

Listalla ei ole mukana esimerkiksi jääkiekon NHL-tähtiä tai Formula 1 -kuljettajia, jotka maksavat veronsa muualle kuin Suomeen.

Yli 9 600 euroa tienanneet urheilijat voivat myös siirtää vuosittain puolet tai enintään 100 000 euroa tuloistaan urheilijarahastoon, joten verotiedot eivät välttämättä kerro koko totuutta urheilijoiden tulosta.

Viime vuosina e-urheiliijoilta on nähty miljoonatuloja. Viime vuonnakin Dota 2 -pelaajat Topias "Topson" Taavitsainen ja Jesse "JerAx" Vainikka saivat palkintorahoja lähes kolme miljoonaa euroa, kun he voittivat The International -turnauksen OG-joukkueessa. Heidän verotettavat tulonsa eivät olleet kuitenkaan yhteitä muhkeita kuin palkintorahat.

Vainikan verotetttavat tulot olivat 91 810 euroa. Taavitsaisen verotettavat tulot olivat STT:n mukaan 19 448 euroa.

Suomalaisilla yksilöurheilijoilla voi olla myös yrityksiä, jonne he ohjaavat tulojaan. Esimeriksi e-urheilussa on havahduttu viime vuosina siihen, että e-urheilijat perustavat osakeyhtiöitä optimoidakseen verotuksensa.

Viime vuonna verotietojen mukaan eniten verotettavia tuloja oli e-urheilijoista Dota 2 -pelaja Lasse "Matumbaman" Urpalaisella. Hänen tulonsa olivat 235 478 euroa. Urpalainen sai myös veropalautuksia enemmän kuin tuloja. Urpalainen sai veronpalautuksia yhteensä 247 877 euroa.

Ennen e-urheilijoita aihe oli esillä esimerkiksi suomalaisgolfarien kohdalla. Ratkaisun mahdollistaa korkeimman hallinto-oikeuden päätös vuonna 2010. Korkein hallinto-oikeus teki tuolloin ennakkopäätöksen, jonka mukaan yksilöurheilijalla on oikeus perustaa osakeyhtiö ja harjoittaa elinkeinotoimintaa yhtiönsä kautta.

Päätös perustui muun muassa siihen, että yksilöurheilijat kantavat itse riskin toimeentulostaan tulojen perustuessa menestykseen.

Jääkiekkoilijden rintaman rikkoo Yle Urheilun selvityksen perusteella ensimmäisenä maastohiihtäjä Iivo Niskanen. Viime vuonna MM-pronssia Seefeldin MM-kisoissa perinteisen hiihtotavan 15 kilometrin kilpailussa ottanut Niskasen verotettavat tulot olivat yhteensä 192 337 euroa.

Vuonna 2019 Niskanen oli maailmancupissa kolme kertaa palkintokorokkeella: Tammikuussa hän voitti Otepäässä 15 kilometrin perinteisen kilpailun. Samalta matkalta tuli voitto marraskuussa Rukalla. Lisäksi Niskanen oli toinen kyseisellä matkalla Cognessa juuri ennen Seefeldin MM-kisoja helmikuussa.

Myös Iivo Niskasella on oma osakeyhtiö Iivo Niskanen Oy. Niskanen on perustanut yrityksen vuonna 2017. Kahdella tilikaudella liikevaihto on ollut reilut 20 000 euroa ja voitto muutamia tuhansia. Viimeisimmän tilikauden päätteeksi hän nosti osinkoja yrityksestään 30 000 euroa. Niskanen omistaa yrityksensä kaikki osakkeet.

Suomen urheilijoiden tulokärki

Urheilija Laji Ansiotulot Pääomatulot Tulot yhteensä Sami Lepistö Jääkiekko (KHL) 541 211 574 266 1 115 477 Nicklas Jensen (DEN) Jääkiekko (KHL) 632 341 0 632 341 Steve Moses (USA) Jääkiekko (KHL) 574 878 0 574 878 Peter Regin (DEN) Jääkiekko (KHL) 573 377 0 573 377 Brian O'Neill (USA) Jääkiekko (KHL) 571 954 0 571 954 Jesse Joensuu Jääkiekko (KHL) 418 995 6681 425 676 Alexander Grant (CAN) Jääkiekko (KHL) 395 355 0 395 355 Antti Pihlström Jääkiekko (KHL) 352 883 0 352 883 John Norman (SWE) Jääkiekko (KHL) 296 506 0 296 506 Mika Niemi Jääkiekko (KHL) 294 919 77 294 996 Viktor Lööv (SWE) Jääkiekko (KHL) 281 458 0 281 458 Oliver Lauridsen (DEN) Jääkiekko (KHL) 277 253 0 277 253 Lauri Korpikoski Jääkiekko (SM-liiga) 244 008 26 847 270 855 Shaun Heshka (CAN) Jääkiekko (SM-liiga) 259 398 0 259 398 Lasse "Matumbaman" Urpalainen E-urheilu (Dota 2) 235 478 0 235 478 Tommi Kivistö Jääkiekko (KHL) 214 669 1879 216 548 Marko Anttila Jääkiekko (KHL) 209 704 1481 211 185 Kristian Kuusela Jääkiekko (SM-liiga) 205 188 0 205 188 Geoffrey Platt (USA) Jääkiekko (KHL) 204 773 204 773 204 773 Lasse Kukkonen Jääkiekko (SM-liiga) 196 560 0 196 560 Teemu Eronen Jääkiekko (SM-liiga/KHL) 192 737 0 192 737 Iivo Niskanen Maastohiihto 185 814 6523 192 337

Juttua päivitetty kello 9.34. Lisätty tieto Urpalaisen veronpalautuksista ja lisätty listaan Jokerien Geoffrey Platt.

Lista ei ole täydellinen ja siitä voi puuttua joitakin korkeille tuloille yltäneitä urheilijoita.

Urheilijoiden vuoden verotettava ansiotulo ei aina vastaa heidän todellisia vuositulojaan. Urheilijat ovat saaneet yli 20 vuoden ajan rahastoida verottomasti urheilusta saamiaan tuloja erillisiin urheilijarahastoihin. Linkin takaa voit lukea artikkelin siitä, miten järjestelmä toimii ja kuinka se mahdollistaa suomalaisen huippu-urheilun.

Muista kuin urheilijoista Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki kasasi vuonna 2019 verotettavia tuloja noin 344 000 euroa. Summa on selkeästi suurempi jääkiekkomaajoukkueen valmentajan Jukka Jalosen 287 640 euroa tai jalkapallomaajoukkueen Markku Kanervan 201 400 euroa. Naisleijonat MM-finaaliin vuonna 2019 valmentaneella Pasi Mustosella oli verotettavaa tuloa 71 000 euroa

Toyotan tallipäällikkö Tommi Mäkisen verotettavat tulot vuonna 2019 olivat noin 744 00 euroa. Summasta noin 620 000 euroa on pääomatuloja. Löydät kiinnostavimmat suomalaisen huippu-urheilun verotiedot täältä.

