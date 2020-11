Hurja lehtitieto: Ensi vuoden jalkapallon miesten EM-kilpailut pelataan mahdollisesti Venäjällä – 12 maan turnaus romukoppaan?

Le Parisien (siirryt toiseen palveluun) väittää, että jalkapallon Euroopan jalkapalloliitto Uefa on mahdollisesti valitsemassa Venäjän ensi kesän lopputurnauksen EM-isännäksi.

Uefa on nykyisessä, hankalassa tilanteessa aikeissa heittää romukoppaan voimassa olevan peliformaatin, jossa EM-kilpailut pelattaisiiin 12 eri maassa. Syynä muutokseen on koronavirus, jonka johdosta turnausta on liki mahdotonta jakaa usean maan kesken suuren tartuntariskin takia.

Uefa seuraa tarkasti covid-19-pandemiaa Euroopassa ja on tiiviissä yhteydessä eri maiden terveysviranomaisten kanssa. Jalkapallon kattojärjestö odottaa ja seuraa kussakin maassa olevia terveyssäädöksiä katsojien sallimisen suhteen, ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen vuoden 2021 EM-kisoista.

Venäjä, joka toimi jalkapallon MM-isäntänä vuonna 2018, on Le Parisienin mukaan vahvin ehdokas isäntämaaksi, koska siellä ovat kaikki valmiudet turnauksen läpiviemiseksi vuonna 2021.

Kisakaupunkeina kaksi vuotta sitten MM-turnauksessa Venäjällä toimivat Moskova, Pietari, Kazan, Samara, Nizni Novgorod, Jekaterinburg, Saransk, Vogograd, Rostov-na-Dovu, Sotshi ja Kaliningrad.

Venäjällä koronatilanne on tällä hetkellä erittäin huono. Pandemia on kasvanut eksponentiaalisesti, ja maassa on kirjattu virallisesti lähes 29 000 koronasta aiheutuvaa kuolemaa. Covid-19-tartuntoja Venäjällä on todettu yli 1,6 miljoonaa.

Uefa ei kommentoinut ranskalaislehden tietoja. Järjestö vakuutti lehdelle, ettei vielä ole aika lopullisille päätöksille.

Ensi vuoden jalkapallon miesten EM-lopputurnaus käynnistyy 11. kesäkuuta ja EM-loppuottelu on ohjelmassa 11. päivä heinäkuuta.

Suomi on arvottu EM-kisojen B-lohkoon Tanskan, Belgian ja Venäjän kanssa. B-lohkossa piti olla kaksi kisaisäntää. Huuhkajien ottelut on merkitty pelattavaksi Pietarissa ja Kööpenhaminassa.

Lähteet: Le Parisien