Urheilujohtajalta raju väite jääkiekon MM-turnauksen vaikutuksista Minskissä: yhtä Leijonien pelaajaa kohden viisi valkovenäläistä joutuisi kisojen takia vankilaan

RIIKA. Valko-Venäjän oppositiomielinen urheiluväki toivoo, että kansainvälinen jääkiekkoyhteisö boikotoi mailmanmestaruuskisoja, jos ne järjestetään Minskissä.

Urheilijoista ja asiantuntijoista koostuva työryhmä aikoo käynnistää vuoropuhelun muun muassa kansallisten jääkiekkoliittojen, kisasponsorien, jääkiekkoilijoiden ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on siirtää kisat pois Minskistä.

Työryhmään kuuluva Aleksandr Opeikin kommentoi Yle Urheilulle, että kisoja on järjetöntä pitää Valko-Venäjän myllerryksen keskellä, kun protestimieliala vain kasvaa ja poliittinen kriisi syvenee.

– Ensinnäkin, osallistujien turvallisuutta ei voi täysin taata. En myöskään usko, että kansainvälinen jääkiekkoyhteisö haluaa tulla todistamaan, miten ihmisiä hakataan kadulla. Siellä tulee olemaan massaprotesteja, Opeikin sanoo Yle Urheilun haastattelussa.

Aleksandr Opeikin on käsipallojoukkue Vitjazin koordinaattori ja hän johtaa myös Valko-Venäjän urheilun solidaarisuusrahastoa (siirryt toiseen palveluun). Liettuasta käsin toimiva rahasto tukee urheilijoita, jotka on esimerkiksi pidätetty tai erotettu työstään, kun he ovat ottaneet kantaa maan itsevaltaista presidenttiä vastaan.

Valko-Venäjän urheilun solidaarisuusrahasto ilmoitti uuden työryhmän perustamisesta Facebookissa maanantaina 26. lokakuuta. Opposition johtohahmo Svjatlana Tsihanouskaja kiitti Telegram-kanavallaan urheilijoita aloitteesta.

Kidutusta ja nöyryytystä

MM-kisat oli alun perin tarkoitus järjestää vuoden 2021 touko-kesäkuussa Latviassa ja Valko-Venäjällä, mutta Latvia vetäytyi yhteistyöstä.

Elokuussa Valko-Venäjällä pidettiin presidentinvaalit, ja virallisten tulosten mukaan 26 vuotta vallassa ollut Aljaksandr Lukašenka voitti jälleen ylivoimaisesti. Euroopan Unioni ilmoitti, että vaalit olivat vilpilliset, eikä se tunnusta niiden tulosta. Vaaleista alkoi Valko-Venäjällä protestien aalto, jota viranomaiset ryhtyivät tukahduttamaan väkivaltaisesti. Latvia kirjelmöi Kansainväliselle jääkiekkoliitolle, että se haluaa järjestää kisat jonkun toisen kumppanimaan kanssa.

Aljaksandr Lukashenkan vastaiset laajat mielenosoitukset ovat kestäneet Valko-Venäjällä jo useamman kuukauden. EPA

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Valko-Venäjän viranomaiset ovat syksyn aikana hakanneet, kiduttaneet ja nöyryyttäneet protestoijia. Raporteissa (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan yksityiskohtaisesti protestoijien kohtaamasta väkivallasta. Opeikin kysyy, miltä tuntuu pelata jääkiekkoa, kun kaupungissa tapahtuu tällaista.

– Mikä olisi pelaajan tai valmentajan tunne, kun hän ymmärtää astuessaan jäälle, että tässä maassa, ihan lähellä, toisella puolella tietä, he pidättävät ja hakkaavat ihmisiä. Pitäisi olla aivan sydämetön.

– Siksi olen varma, että jos tilanne Valko-Venäjällä ei muutu, kansallisten jääkiekkoliittojen edustajilla riittää tervettä järkeä jäädä pois.

Pidätyksiä edellisten kisojen alla

Valko-Venäjällä järjestettiin jääkiekon MM-kisat viimeksi vuonna 2014, kun Suomi otti hopeamitalin. Tuolloin muun muassa YK:n erityisraportoija totesi (siirryt toiseen palveluun), että kisojen alla tapahtui poliittisten aktivistien massapidätyksiä.

Aleksandr Opeikin uskoo, että myös tänä keväänä nähdään ennakoivia massapidätyksiä, jos kisat pidetään. Hän argumentoi, että kisojen osallistujilla on osavastuu tapahtuman seurauksista.

Opeikin maalailee, että turnauksen jokaista jääkiekkopelaajaa kohti on kenties viisi valkovenäläistä, jotka joutuvat vankilaan kisojen järjestämisen vuoksi.

– Jos jokainen pelaaja ja valmentaja ymmärtää tämän, kukaan ei halua osallistua maailmanmestaruuskisoihin Valko-Venäjällä, Opeikin sanoo.

Suomi pokkasi hopeaa Minskin MM-kisoissa vuonna 2014. AOP

Opeikin arvioi, että jos kisat pidetään Minskissä, valkovenäläinen yleisö boikotoi niitä laajasti. Siksi hän pitää mahdollisena, että katsomot ovat tyhjiä tai että areenalle pakotetaan ihmisiä.

Pohjoismaat käyvät keskusteluja

Suomenjääkiekkoliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Nummela kommentoi Ylelle sähköpostitse ryhmän vaatimuksia.

– Olemme luonnollisesti tietoisia Valko-Venäjän tilanteesta, joka on tällähetkellä edelleen erittäin huolestuttava. Seuraamme tilanteen kehittymistä jatkuvasti ja näin toimivat myös muut kisoissa pelaavat maat, Nummela sanoo.

– Kisoihin on vielä paljon aikaa, eikä kukaan tiedä, miten tilanne Valko-Venäjällä kehittyy. Luonnollisesti toivomme, että tilanne rauhoittuu ja demokratiakehitys maassa voittaa. Tilanteen pahentuessa emme usko, että kisoja voidaan Valko-Venäjällä järjestää. Koronapandemian kehittymiseen liittyy tietysti myös kysymysmerkkejä.

Harri Nummela alleviivaa, että tällä hetkellä kansalliset liitot odottavat kannanottoa Kansainväliseltä jääkiekkoliitota, joka käsittelee asiaa 18. marraskuuta.

– Erityisesti pohjoismaisten jääkiekkoliittojen välillä on ollut luonnollisesti paljon keskustelua ja ajatustenvaihtoa tilanteeseen liittyen, mutta juuri nyt on keskeistä kuulla, miten IIHF suhtautuu tilanteeseen.

Myös EU:n parlamentti vastustaa kisojen järjestämistä Minskissä (siirryt toiseen palveluun), ellei Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne kohene. Parlamentin päätöslauselmassa kehotetaan kansallisia jääkiekkoliittoja vaatimaan kisojen siirtoa.

Aleksanrd Opeikin korostaa, että hän haluaa nähdä MM-kisat Valko-Venäjällä, mutta vasta poliittisen kriisin ratkettua. Hän pitää myös mahdollisena, että kriisi ratkeaa ennen kevättä eikä kisoja ole lopulta tarvetta siirtää.

