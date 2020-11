"Voin paljon paremmin nyt, kun olen päässyt siitä taakasta" – identiteettinsä pelkästään urheilun ympärille rakentanut Kaisa Mäkäräinen etsii elämälleen uutta suuntaa

Kaisa Mäkäräinen Ampumahiihdon maailmanmestari ja moninkertainen arvokisamitalisti. Voittanut maailmancupin kokonaiskilpailun kolmesti.

37-vuotias, lopetti uransa viime kauteen.

On mukana tällä kaudella Ylen Urheilustudion tv-tiimissä.

Syksyiset värit ovat vallanneet Kaisa Mäkäräisen kotipihan Joensuussa. Viimeiset kesäkukat taistelevat vielä vastaan, mutta ovat häviämässä kamppailun. Mäkäräinen poimii kuihtuneet kukat talon rappusilla seisovasta petuniasta.

Tämä on ensimmäinen kerta vuosiin, kun Mäkäräinen on kotona näkemässä pihansa loistoa tähän aikaan vuodesta. Yleensä hän on ollut leirillä jossain päin Eurooppaa, mutta nyt hänellä on aikaa kitkeä rikkaruohot ja kastella kasvit.

Aikaisemmin Mäkäräinen on joutunut luottamaan siihen, että avopuoliso Jarkko Siltakorpi hoitaa pihan askareet.

– On aina ollut yhtä jännittävää palata kotiin ja nähdä onko Jarkko muistanut kastella, Mäkäräinen naurahtaa.

Nyt ei ole tarvinnut jännittää kukkien vointia – muttei myöskään leirien onnistumista tai joulukuussa alkavaa ampumahiihtokautta. Suomen viimeisen runsaan vuosikymmenen suosituimpiin urheilijoiden kuuluva Mäkäräinen päätti pitkän uransa viime kauteen.

Uuden elämänsuunnan etsintä alkoi. Entinen ampumahiihtotähti on jatkossa muun muassa Ylen tv-kasvo.

Kaisa Mäkäräisellä on nykyään aikaa hoitaa puutarhaa. Yle/Magnus Eklöv

Lopettamispäätös ei ollut helpotus

Uran lopettaminen oli käynyt mielessä jo muutamana aikaisempana vuotena. Polttava hinku ladulle ja pelko tulevaisuudesta olivat saaneet jatkamaan. Nyt päätös oli saanut muhia tarpeeksi kauan.

Maaliskuussa kuusinkertainen MM-mitalisti ilmoitti Kontiolahden maailmancupin kisojen yhteydessä päättävänsä menestyksekkään uransa.

– Päätös oli loppujen lopuksi aika selvä, vaikka valmentajani Jarmo Punkkinen vielä edellisenä iltana kovasti yritti saada minut ylipuhuttua.

"Se oman elämän tärkeys, tai miten olen elämässä onnistunut, on perustunut täysin kilpailutuloksiin" Kaisa Mäkäräinen

Koko prosessin vaikein vaihe oli loppujen lopuksi asian myöntäminen itselleen ääneen. Kun Mäkäräinen sen sai tehtyä, kaikki meni kuin itsestään. Kaikki epäilykset kaikkosivat.

– Moni on kysynyt, että oliko se helpotus, mutta minulle se oli enemmänkin haikeaa. Monesti helpotus tulee siitä, että pääset eroon jostain ikävästä.

Ampumahiihto oli pitkään ollut hänen intohimonsa ja ohjannut koko elämää.

– Tämä on jotain mitä rakastan ja rakkaasta asiasta luopuminen tuntuu haikealta.

27 osakilpailuvoittoa ja kolme kokonaisvoittoa tuoneen viidentoista maailmancupkauden jälkeen oli aika siirtyä eteenpäin. Askel tuntemattomaan ei kuitenkaan sujunut aivan mutkattomasti.

Miten hän nyt mittaa arvoaan?

Mäkäräinen istahtaa aurinkoon kädessään kuppi vastakeitettyä kahvia.

Hän on viettänyt suurimman osan kesästä kotona, vaikka onkin pitkään haaveillut asioista joita ei pystynyt tekemään urheilu-uran vuoksi. Nyt kun niihin viimeinkin olisi ollut mahdollisuus, korona esti aikeet.

– Olen aina haaveillut, että sitten kun en enää ole kilpaurheilija, voin pysähtyä jokaisen vuoristomökin kohdalle, istua ihan rauhassa juoden kahvin ja syöden kakkupalan. Ja saisin vaeltaa juuri niin kauas kuin itse haluan.

Kaisa Mäkäräiselle on kertynyt kesän aikana juoksukilometrejä kiitettävästi. Yle/Magnus Eklöv

Viime vuosina Mäkäräinen on keskustellut paljon uransa päättäneiden urheilijatuttavien kanssa. Heidän viestinsä on tuonut rohkeutta.

– Kaikki sanoo, että elämä on ihan tosi mukavaa myös uran jälkeen. Niin se on ollut minullakin, mutta hyvin erilaista.

Mäkäräinen on aina arvottanut itseään urheilusuoritusten ja tulosten kautta. Jos hän on ollut tyytymätön suoritukseensa, hän on samalla nähnyt itsensä huonona ihmisenä, ja päinvastoin.

– Se oman elämän tärkeys, tai miten olen elämässä onnistunut, on perustunut täysin kilpailutuloksiin. Olen miettinyt paljon, että kun niitä kisoja ei enää ole, niin millä minä nyt mittaan, että olenko minä hyvä vai en?

Mitä tahansa muuta kuin eläkeläinen

Vielä Mäkäräinen ei ole löytänyt mitään, joka antaisi hänelle samanlaisia tunteita kuin kilpaurheilu. Jotain mikä vakuuttaisi hänet siitä, että hän kelpaa.

Kesän aikana hän on tuntenut syyllisyyttä tehdessään asioita, joita hän ei olisi tehnyt urheilu-uran aikana. Valvominen ja epäterveellinen ruoka ovat tuottaneet omantunnon tuskaa.

Tunteet, jotka onnistunut tai epäonnistunut urheilusuoritus tuottaa, ovat puuttuneet.

– Urheilun viehätys perustuu tosi paljon tunteisiin, eikä niitä saa mistään muualta.

Nykyään Kaisa Mäkäräinen suo itselleen herkkuja aiempaa useammin. Yle/Magnus Eklöv

Uuden elämän vaikein tehtävä on ollut urheilijaidentiteetistä irtautuminen. Muutos ampumahiihtäjästä ex-ampumahiihtäjään etenee hitaasti. Uuden etuliitteen löytäminen on kovan työn takana.

– Tavoitteena on, että minut esitellään joskus: entinen ampumahiihtäjä, nykyinen jotain. Mitä se "jotain" voisi olla, niin sitä vielä etsiskellään. Mutta inhoan kun minua kutsutaan eläkeläiseksi. Minä näen tämän enemmän uranvaihtona kuin eläköitymisenä.

Loputon stressi

Mäkäräinen ottaa kahvin jatkeeksi palan herkullisen näköistä omenakakkua. Avopuoliso Jarkon leipomaa, hän huomauttaa.

Nykyään hän suo itselleen herkkuja aiempaa useammin. Ruokahalu ei ole kuulemma hävinnyt mihinkään, vaikka arki näyttääkin aivan toisenlaiselta.

– Sama juttu unenlahjojen kanssa!

Mäkäräinen naurahtaa ja kertoo miten hän nukkuu nykyään tunnin pidempään aamuisin, ja miten hän nauttii sohvalla löhöilystä. Mihinkään ei ole pakko mennä, eikä mitään ole pakko tehdä. Kaikkea tekemistä ei tarvitse analysoida ja yrittää optimoida urheilusuoritusta silmällä pitäen.

Ampumahiihtäjän arki oli todella stressaavaa.

– Vatsa on ainakin voinut paljon paremmin, kun ei ole stressannut koko ajan.

"Voin paljon paremmin nyt kun olen päässyt siitä taakasta" Kaisa Mäkäräinen

Mäkäräinen myöntää, että syypää stressiin oli ensisijassa hän itse. Hän ruoti tarkasti jokaisen harjoituksen peilaten sitä asetettuihin tavoitteisiin, ja mietti miten arjen rutiinit tukevat kokonaiskuvaa.

Pienikin särö suunnitelmaan sai stressitason nousemaan. Tätä ei tapahtunut pelkästään kilpailukaudella, vaan ympäri vuoden.

– Yleensä olen itse ollut itseni pahin vastustaja, kun olen koko ajan halunnut tehdä tulosta ja yrittänyt optimoida suorituksiani.

Kaisa Mäkäräinen ei usko pääsevänsä koskaan irti kilpailuvietistä. Yle

Yksi hänen suurimmista vahvuuksista urheilijana oli kyky nähdä kaikki suoritukset osana kokonaisuutta, ja analysoida jokainen pienikin yksityiskohta jotta se palveli päämäärän saavuttamista.

Samalla tämä johti valtaviin suorituspaineisiin, jotka lopulta heijastuivat tuloksiin.

– Voin paljon paremmin nyt, kun olen päässyt siitä taakasta.

Oikea päätös

Mäkäräinen solmii lenkkarinnauhat ja säntää ulos metsäpolulle. Harjoituksia ei enää ole kahdesti päivässä, mutta juoksukilometrejä on kertynyt kiitettävästi kesän aikana.

Kilpailuvietistä hän ei usko koskaan pääsevänsä irti. Sitä hän on ruokkinut osallistuen alkusyksystä lähtien säännöllisesti pikkukisoihin, hyvällä menestyksellä.

Paluuaikeita ei kuitenkaan ole, ja mitä pidemmälle syksy on edennyt, sen varmempi hän on päätöksestään. Ensimmäisinä viikkoina lopettamisilmoituksen jälkeen hän epäili itseään toistuvasti. Lähdinkö kuitenkin liian aikaisin?

– Nyt tiedän. Tein oikean päätöksen.

Ampumahiihtoura toi Kaisa Mäkäräiselle monta hienoa hetkeä. Vähemmän hienot ovat opettaneet sietämään epämukavuutta. Hän tietää hyötyvänsä urheilun tuomista kokemuksista loppuelämänsä.

Tekisitkö kaiken uudestaan? Kysymys saa Mäkäräisen mietteliääksi. Hetken tauon jälkeen hän vastaa:

– Ehkä en. Ehkä en tekisi. Mutta olen tyytyväinen siitä, että olen sen kerran tehnyt.

Magnus Eklöv

