Suomalainen huippuseura lisäsi pelaajasopimukseen pykälän sosiaalisen median päivittämisestä – somessa aktiiviset pelaajat saavat lisää rahaa

Urheilija markkinoinnin keulakuvana ei ole uusinta uutta, mutta se, että seura kirjaa pelaajasopimukseen sosiaalisen median päivittämisen, on harvinaista. Siilinjärven Pesis avaa näin toimiessaan uusia uria markkinoinnissaan.

SiiPe panee pelaajansa somettamaan ja maksaa siitä heille bonusta. Bonuksia maksetaan vähintään kymmenestä seuraan liittyvästä somepäivityksestä kauden aikana. Lisäksi pelaajan tulee suorittaa Savonia-ammattikorkeakoulun verkkokurssi sponsoroinnista ja urheilijabrändäyksestä. Tähän mennessä verkkokurssin on suorittanut kaksi pelaajaa.

– Pelaajat pääsevät tietyllä tavalla helpolla, he pelaavat ja harjoittelevat. Se on tietenkin arvokas asia ja ydinjuttu, mutta pelaajia voidaan hyödyntää muissakin asioissa, SiiPen toiminnanjohtaja, itsekin pitkän peliuran pesäpallossa tehnyt Teemu Huhtakangas kertoo.

Koronapandemia on vaikuttanut monen urheiluseuran talouteen, joten monia asioita on jouduttu miettimään uudelta kantilta. Pelaajien kytkeminen seuran sosiaaliseen mediaan liittää Huhtakankaan mukaan pelaajat samalla osaksi seuran markkinakoneistoa eli tavallaan he ovat seuralla töissä.

– Meidän piti tarkastella budjettia ja tietyllä tapaa olemme halunneet tuoda markkinointipuolen osaksi pelaajasopimusta. Eli mitä muuta lisäarvoa pelaaja tuo kuin pelkästään sen pelaamisen ja harjoittelun. He voivat tuoda someen oman panoksensa, eikä meidän tarvitse seurassa käyttää niin paljon työresursseja siihen.

Helpoin ja välttämätön väylä

SiiPen kasvatti Eemeli Paldanius, 23, on toinen Savonian verkkokurssin suorittaneista pelaajista. Hän opiskelee Jyväskylässä liiketaloutta ja urheilumarkkinointia, joten aihe on hänelle läheinen.

Paldanius myöntää, että mielellään hän haluaisi vain pelaamisen riittävän pelaajille, mutta somebonukset ovat hyvä lisä. Hänen mielestään sosiaalisen median merkitys urheiluseuratoiminnassa on tänä päivänä elintärkeä.

– Some on nykyään väylä, josta ihmiset helpoiten tavoittaa. Se on mielestäni ihan ehdoton olla tänä päivänä. Jos se kanava puuttuu, niin ollaan heikoilla vesillä. On vaikea nähdä, miten tässä ajassa voisi pärjätä ilman sosiaalista mediaa, Paldanius totesi.

Eemeli Baldanius muistuttaa, että sosiaalisen median käyttö on ihmisille erilaista. Toisille se on luontevaa, kun taas toiset ei siitä tykkää ja haluaisivat keskittyä vain pelaamiseen. Urheilijoiden omat brändit kuitenkin korostuvat tänä päivänä ja ovat entistä tärkeämpiä. Antti Karhunen / Yle

Samaa mieltä on myös SiiPen toinen kasvatti Sebastian Lahti, 19, joka ajaa työkseen maansiirtoautoa. Hän toivoo pystyvänsä somebonuksien avulla keskittymään kesäisin pelkästään pelaamiseen.

– Pesäpallo on lajina vähän sellainen vähemmän seurattu. Yksilöiden kautta voimme tuoda esille pesäpallon sanomaa, silloin se on lajeille, seuroille ja pelaajille hyvä juttu, Lahti sanoi.

Pelaajat eivät usko, että somettaminen vaikuttaa heidän keskittymiseensä tai että siitä olisi liikaa vaivaa. Paldanius ei tosin ole viime aikoina ollut somessa turhan aktiivinen, joten se vaatii hieman totuttelua.

– En koe sitä suurena taakkana, sillä ei se kauhean työlästä ole, kun vauhtiin vain pääsee, hän sanoi.

Lahti kuuluu ikänsäkin puolesta diginatiiveihin, joten somepelaajaksi ryhtyminen ei ollut iso päätös.

– Paljon tulee somessa pyörittyä, mutta vähemmän päivitettyä. Eiköhän se lisäänny tämän kautta. Ihmiset näkevät tämän kautta, mitä meillä esimerkiksi tehdään pelipäivinä kulisseissa tai mitä pelaajat tekevät.

Mahdollisuus, ei pakko

Toiminnanjohtaja Teemu Huhtakangas ei usko, että sosiaalinen media ajaisi urheilullisuuden ohi. Pikemminkin nuorten osaaminen ja taito otetaan näin parempaan käyttöön. Hänen mielestään urheiluseurat ovat tällä hetkellä liian vähän esillä sosiaalisessa mediassa. Viraali-ilmiöitä saattaa silloin tällöin syntyä, mutta toistettavuus ja jatkuva läsnäolo puuttuvat.

– Siihen tarvitaan pelaajia. Ei yksistään seuran tehtävä tuoda itseään esille. Jos seura ja pelaajat tekevät yhdessä sitä, ollaan tavallaan ihmisten silmillä jatkuvasti, Huhtakangas sanoi.

– Pelaajien tarinat tulevat pelaajien tilien kautta. Totta kai seurojenkin tehtävänä on tuoda tarinoita esille, mutta henkilöbrändissä on aina jotain samaistuttavaa ja niissä on iso arvo.

Teemu Huhtakangas näkee sosiaalisen median liittämisen pelaajasopimukseen ainoana vaarana sen, että pelaajan keskittyminen ei ole pelkästään pelaamisessa ja harjoittelussa. Hän pitää somebonuksia kuitenkin hyvänä mahdollisuutena ansaita ylimääräistä, kehittää itseään ja tuoda seuraa esille. Antti Karhunen / Yle

Huhtakangas korostaa, että seurassa tiedostetaan pelaajien persoonat ja erilaisuus. Ketään ei pakoteta somettamaan ja jokaisella on oikeus yksityisyyteensä. Somepäivitykset perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ovat lähinnä mahdollisuus pelaajille.

SiiPessä on Paldaniuksen mukaan ollut jo monen vuoden ajan sovitut pelisäännöt, joten kaikki tietävät jo etukäteen, miten somessa pitää käyttäytyä. Jos joskus on lipsahtanut, niin virheistä on opittu.

Paldanius uskookin, että tulevaisuudessa tällaiset somepykälät tulevat pelaajasopimuksiin pysyväksi elementiksi.

– Olen sitä opiskelujen kautta miettinytkin, että missä vaiheessa pelaajat ymmärtävät oman arvonsa joukkueen markkinointiin.

Somettamalla kokoonpanoon?

Huhtakangas uskoo, että SiiPe on tässä asiassa tietyllä tapaa edelläkävijä, vaikka onkin vasta alkutaipaleella. Vastaanotto on ollut hyvä ja kyselyjä on tullut muistakin seuroista. Huhtakangas uskoo, että pelaajista voidaan hakea muutakin kuin vain urheilijan identiteettiä.

– Tämä on yksi avaus ja näen, että meidänkin joukkueessa on pelaajia, joista olisi potentiaalia muuhunkin kuin vain urheilulliseen puoleen.

Mutta voiko joukkueeseen kiilata pelaaja pelkästää hyvien sometaitojensa avulla? Lahti ei usko, että se olisi mahdollista.

– Ei se pelaamiseen vaikuta, enemmänkin seuran imagoon ja näkyvyyteen. Kuten Komulaisen Jani sanoi syksyllä: parhaat pelaa, Lahti totesi.

Sen sijaan Paldanius näkee, että pieni riski on olemassa.

– Onhan formuloissakin paljon ostokuskeja. Voihan se Suomessakin tapahtua pienemmässä mittakaavassa. Mutta tuskin pelaavaan kokoonpanoon pääsee pelkillä sometaidoilla.

