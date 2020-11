"Kuinka on mahdollista, että pienestä kaupungista tulee tällaista" – Järvenpää on Suomen Lontoo, väittää potkunyrkkeilyn keulahahmo naama peruslukemilla

Järvenpään Kehäkarhujen salilla on koulittu puolentusinaa maailmanmestaria. Paljon tiivistyy Juha Sauramaan, joka on yksi seuran perustajista.

JÄRVENPÄÄ. Kaikista maailman kaupungeista juuri Järvenpäässä tapahtuu kummia. Järvenpää on 44 000 asukkaan kehyskunta, mutta potkunyrkkeilyn mittakaavalla se on kokoaan huomattavasti suurempi.

– Me olemme ehdottomasti Lontoon kokoinen siinä kohtaa, toteaa Juha Saurama naama peruslukemilla.

Järvenpään jäähallin yläkerrasta kuuluu metka ääni. Potkunyrkkeilyharjoitukset alkavat varjonyrkkeilyllä. Jokaisen ilmaa halkovan iskun aikana vatsalihakset jännittyvät, jolloin ilma pakenee suun tai nenän kautta ulos. Kun sali on täynnä ottelijoita, kuulostaa kuin kymmenet hylkeet olisivat kokoontuneet haukkumaan samaan tilaan ja seassa olisi muutama tuhiseva siili.

Järvenpään Kehäkarhujen salilla on koulittu puolentusinaa maailmanmestaria. Paljon tiivistyy Juha Sauramaan, joka on yksi seuran perustajista ja Suomen potkunyrkkeilyliiton päävalmentaja. Saurama voitti ottelijana EM-hopeaa ja hänet on palkittu suurimman potkunyrkkeilyliiton WAKO:n vuoden valmentajana.

– Kyllä sitä on ihmetelty, kuinka on mahdollista että pienestä kaupungista tämmöistä tulee. Syy menestykseemme on ollut se, että meillä on nyrkkeily vahvasti mukana. Toinen syy on se, että olemme kansainvälisesti verkostoiduttu, toteaa Juha Saurama, joka kiertää paljon Norjassa ja Venäjällä.

– Kun menen vetämään leiriä esimerkiksi Norjaan, niin kyllä ne muutaman sanan suomea siihen alkuun aina sanovat. Mutta Järvenpäätä ne ei osaa lausua, se on niin vaikea sana, hän virnuilee.

Potkunyrkkeilyllä on vahva jalansija maailman kamppailulajien joukossa, mutta julkisuuden valokeila osuu paljon herkemmin olympialajeihin. Potkunyrkkeilyä yritetään Juha Sauraman mukaan viedä kovaa vauhtia olympialajiksi, mutta sinne halajaa moni muukin laji.

Puurunen tavoittelee MM-kultaa, Sauramalla edessä EM-ottelu

Jenna Puurunen ja Akseli Saurama, Juhan poika, ovat Järvenpään Kehäkarhujen jatkumoa. Heillä on lauantaina edessään suurten tittelien ammattilaisilta, joka otellaan, missäs muualla kuin Järvenpäässä. Puurunen tavoittelee maailmanmestaruutta, Sauramalla on edessään EM-ottelu.

Potkunyrkkeilyssä amatöörien ja ammattilaisotteluiden välillä on vapaa liikkuvuus.

– Tämä on ylipäätään ensimmäinen ammattiotteluni ja heti otellaan 12 erää pienillä hanskoilla ja ilman kypärää. Se on tosi erilaista kuin otella amatöörinä, kertoo viime vuonna amatöörien MM-kultaa voittanut Puurunen.

Potkunyrkkeilijät Jenna Puurunen ja Akseli Saurama. Kimmo Hiltunen / Yle

– Ammattilaisuus ei ole minulle päätavoite vaan amatöörien maailmanmestaruus. Siinä ottelijoiden kirjo on erilainen, toteaa amatöörien MM-hopeamitalisti Akseli Saurama.

Salin seinät kimmeltävät mitaleista ja pokaaleista, mutta suurinta ylpeyttä salin isä Juha Saurama tuntuu kantavan lehtileikkeistä, jotka kertovat yhteiskuntavastuusta, koulukiusaamisen lopettamisesta ja maahanmuuttajien integroinnista urheilun avulla.

– Kaikista maahanmuuttajista ei tule mestareita. Mutta jos saamme integroitua heitä tähän yhteiskuntaan, niin se on isompi mestaruus kuin se, että he iskevät kehässä mestaruuksia. Toki niitäkin saa siinä samalla tulla, hymyilee Saurama.

