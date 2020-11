Markku Kanerva nimesi Huuhkajat marraskuun maaotteluihin – Marcus Forss mukana

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva on nimennyt Huuhkajat marraskuun maaotteluihin.

Mielenkiintoisin tulokas joukkueessa on Englannin Mestaruussarjassa pelaavan Brentfordin hyökkääjä Marcus Forss, joka on iskenyt sarjassa vähäiseksi jääneestä peliajasta huolimatta neljä maalia. Keskimäärin Forss on tehnyt maalin joka 29. minuutti. Norwich-hyökkääjä Teemu Pukki on osunut sarjassa niin ikään neljästi, mutta Pukki on tarvinnut maalintekoon 202 minuuttia.

Forssin lisäksi joukkueessa debytoi Pafosta seuratasolla edustava Onni Valakari. Molemmat pelasivat lokakuussa alle 21-vuotiaiden maajoukkueen mukana. Valakari on mukana vain Ranska- ja Bulgaria-otteluissa. Hän on nimetty myös Pikkuhuuhkajien ryhmään, joka pelaa EM-karsintojen päätöskamppailun Maltaa vastaan 17. marraskuuta.

– Marcus Forssin otteita on seurattu pidemmän aikaa Pikkuhuuhkajissa ja Brentfordissa. Siellä hän on ollut aika tehokas. Ivan Toney on ollut se ykköskärki ja Marcus on oikeastaan tullut hänen tilalleen. Kilpailu avauspaikasta on totta kai kovaa, mutta Marcus on alkanut sellaisia viitteitä, että häntä olisi aika katsastaa Huuhkajissa, päävalmentaja Kanerva lausui Palloliiton tiedotustilaisuudessa.

Kanerva on tehnyt viisi muutosta sitten lokakuun miehistön.

Joukkueeseen palaavat Bristol-vahti Anssi Jaakkola, MLS-seura Minnesotaa edustava Robin Lod sekä Queens Park Rangersin kanssa jatkosopimuksen kanssa tehnyt Nicholas "Niko" Hämäläinen.

Fredrik Jensen kärsii luumustelmasta ja joutuu jättämään maaottelut väliin. Jukka Raitalan ja Albin Granlundin pelikunto on vielä arvoitus, mutta he ovat kuitenkin Kanervan nimeämällä listalla.

Suomi pelaa marraskuussa vieraskentällä kolme ottelua: ensin harjoitusottelussa vastaan asettuu keskiviikkona 11.11. Ranska. Huuhkajien taival Kansojen liigassa jatkuu sunnuntaina 15.11. Bulgariaa vastaan ja päätöskierroksella Suomi saa vastaansa lohkoa kymmenellä pisteellä johtavan Walesin.

Huuhkajat taistelee lohkovoitosta, sillä se on vain pisteen päässä Walesista. Lohkovoitto toisi nousun A-liigaan, missä pelaavat Euroopan parhaat jalkapallomaat.

Huuhkajat marraskuun maaotteluissa:

Maalivahdit:

Lukas Hradecky

Jesse Joronen

Anssi Jaakkola

Kenttäpelaajat:

Joona Toivio

Leo Väisänen

Juhani Ojala

Daniel O'shaughnessy

Paulus Arajuuri

Albin Granlund

Jere Uronen

Nikolai Alho

Jukka Raitala

Nicholas Hämäläinen

Tim Sparv

Glen Kamara

Joni Kauko

Rasmus Schüller

Onni Valakari

Pyry Soiri

Ilmari Niskanen

Robert Taylor

Robin Lod

Teemu Pukki

Joel Pohjanpalo

Marcus Forss

Rasmus Karjalainen

