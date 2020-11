Tenniksen paha poika Nick Kyrgios avautui masennuksestaan – "Se oli yksinäinen, pimeä paikka"

Tennispelaaja Nick Kyrgios on saanut useaan otteeseen sakkoja ja jopa ehdollista kilpailukieltoa huonosta käytöksestään.

Tenniksen pahaksi pojaksi tituleerattu Nick Kyrgios on avautunut Sydneyn Sunday Telegraphille henkisestä pahoinvoinnistaan. Kyrgios on saanut raivokohtauksia useaan otteeseen ottelujen aikana. ja on tästä syystä saanut lukuisia sakkoja. Miesammattilaispelaajien etujärjestö ATP antoi hänelle viime vuonna jopa 16 viikon ehdollisen kilpailukiellon “törkeästä käytöksestä”.

Australialaista on kritisoitu useaan otteeseen, ettei hän ota tennisuraansa riittävän vakavasti. Kyrgios kertoi lehdelle, etteivät ihmiset ymmärrä, kuinka yksinäistä tenniksen pelaaminen huipulla voi olla ja että hän on taistellut masennusta vastaan jo pidemmän aikaa. Kyrgios on käynyt psykologilla vuodesta 2018 lähtien, jotta saisi mielenterveytensä raiteilleen.

– Minusta tuntui, ettei kukaan halunnut tuntea minua henkilönä. Kaikki halusivat pitää minua vain tennispelaajana ja käyttää minua hyväkseen, Kyrgios sanoi.

– Minusta tuntui, etten voinut luottaa keneenkään. Se oli yksinäinen, pimeä paikka.

25-vuotias Kyrgios muisteli haastattelussa erästä hetkeä Shanghaissa, jolloin hän ei “halunnut nähdä päivänvaloa”.

– Monet asettivat paljon paineita minulle ja minä asetin paljon paineita itsellenikin. Kadotin ilon peliin ja menetin jatkuvasti kontrollin, hän sanoi.

Kyrgios kertoi vaipuneensa masennukseen, koska luuli, että hänen piti olla jotain muuta kuin mitä hän oli. Hän myös pelkäsi puhua ihmisille, sillä hän koki pettäneensä heidät, koska ei pystynyt voittamaan turnauksia ja otteluita.

– On olemassa ihmisiä, jotka elävät ja hengittävät tennistä, ja se on hienoa. En sano, että se olisi väärin tai oikein. Olen saavuttanut elämässäni sen vapauden tason, että en enää välitä, mitä muut ajattelevat minusta.

Kyrgios on muuttanut takaisin Canberraan ja vanhempiensa luo ja pitää tätä päätöstä hyvänä etenkin henkisesti. Hän ei palannut muiden tavoin pelikentille ja jätti Yhdysvaltojen ja Ranskan avoimet väliin, kun koronatauko päättyi. Edellisen kerran Kyrgios on pelannut helmikuussa.

– Kiertueella en näe perhettäni seitsemään kuukauteen tai en ole kotona, joten olen todellakin käyttänyt jokaisen hetken hyödykseni, Kyrgios sanoi ja toivoo palaavansa tositoimiin tammikuussa Australian avoimissa.

Lähteet: Reuters, BBC