Suomessa viihtynyt espanjalaistähti sai viimein mestaruuden Åland Unitedissa – suomalaismaalivahdilta ehdotus kunniapalkinnosta: "Jos se laiva nimettäsiin meidän mukaan"

Kahtena aiempana vuotena pronssia voittanut Åland United kirkasti mitalinsa sunnuntaina kultaiseksi, kun joukkue nautiskeli 3–1-voitoin FC Hongan vieraana.

Ahvenanmaalaisille kausi on ollut yhtä juhlaa, sillä joukkue voitti aiemmin lokakuussa myös Suomen Cupin mestaruuden. Tuolloin joukkue voitti tänä vuonna hopeaa ottaneen TiPS:n maalein 2–1.

Åland Unitedin espanjalaistähti Rosa Maria Herreros Ossorio on pelannut Suomessa vuodesta 2014 lähtien. Sunnuntaina espanjalainen sai himoitsemansa palkinnon, kun Åland United palasi seitsemän vuoden tauon jälkeen Suomen mestariksi.

– Olen ollut monissa joukkueissa Suomessa ja ollut hyvin lähellä mestaruutta. Todella kivaa juhlia ja tuoda kultamitali Ahvenanmaalle. Tiedän, että ihmiset ovat todella iloisia siitä, Herreros Ossorio iloitsi Yle Urheilun haastattelussa.

Åland United hävisi kauden aikana vain kolmesti. Joukkue oli erityisen vahva puolustuspäässä, sillä joukkue päästi vain kymmenen maalia omaan verkkoon.

– Laitoimme tavoitteet jo alussa korkealle, että otamme tuplan tänä vuonna. Taistelimme siitä jopa koronasta ja kaikesta tapahtuneesta huolimatta. Teimme sen vihdoin ja nyt voimme levätä.

Kansallisessa liigassa aiemmin GBK:ssa, KF10:ssä ja Merilappi Unitedissa pelanneelta espanjalaiselta kehuu vuolaasti myös Åland Unitedin kannattajia, jotka saapuivat tukemaan joukkuettaan Ahvenanmaalta saakka.

– Tämä on ollut myös heille uskomaton kausi. He tulivat tänne Ahvenanmaalta asti ja se on hullua.

– Me aiomme todellakin juhlia. Meillä on vielä yksi yhteinen viikko Ahvenanmaalla aikaa nauttia, syödä ja sanoa toisillemme hyvästit, espanjalainen tiivisti.

Åland United juhli mestaruuttaan faniensa edessä. Emil Hansson / AOP

Kolmen vuoden projekti

Åland Unitedia viimeistä kautta valmentanut Samuel Fagerholm sai päättää valmennusjaksonsa mestaruuteen. Hän ei ollut vielä haastatteluhetkellä oikeastaan ymmärtänyt tapahtunutta.

– Tämä ei ole ollut helppo matka. Olimme tappiolla, mutta tulimme vahvempana takaisin, Fagergholm kuvaili tunteikkaana ja kertoi mestaruusjoukkueen rakentuneen kolmen vuoden työn aikana.

Myös Åland Unitedin maalivahti Anna Tamminen korosti, että kolmen vuoden kova työ palkittiin.

– Meillä on kaksi pronssia Åland Unitedin kanssa, mutta sitä aiemmin en ole voittanut yhtään mitään. Kolmen vuoden kova työ palkittiin, aivan mahtavaa.

Jo Suomen Cupin voitto oli ahvenanmalaaisille iso asia, ja joukkueesta tehtiinkin jopa oma postimerkki. Tammisella ei ollut vielä reilu viikko sitten ajatusta seuraavasta tempauksesta, mutta sunnuntaina hänellä oli jo ajatus mahdollisesta huomionosoituksesta.

– Olen miettinyt sitä todella paljon. Nyt, kun tulee se Viking Linen uusi laiva, niin jos se nimettäisiin meidän mukaan? Se olisi aika siistiä, Tamminen ehdotti hymyillen.

