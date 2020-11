Kommentti: Kansallinen liiga näkyi uudella tavalla julkisuudessa ja ratkaisi koronan tuomat haasteet komeasti – pääsarjan ongelmat eivät silti kadonneet mihinkään

Jalkapallon Kansallinen liiga sai sunnuntaina kaudelleen arvoisensa päätöksen, kun Åland United juhli mestaruutta seitsemän vuoden tauon jälkeen. Väistyvä päävalmentaja Samuel Fagerholm sai kolmen vuoden projektinsa upeasti maaliin, sillä ahvenanmaalaisten syksy päättyi tavoitteiden mukaisesti seuran ensimmäiseen tuplamestaruuteen.

Ahvenanmaalla asioita on jo vuosia tehty oikein, ja ympäristö on houkutellut saarelle vuosien varrella myös lukuisia maajoukkuepelaajia. Seura on toiminut myös hyvänä välietappina kohti Ruotsin kovatasoisempia pelejä.

Urheilullisesti sarja säilyi jännittävänä aina viime metreille asti: Åland Unitedin historiallinen tuplamestaruus ratkesi vasta päätöskierroksella. Historiaa tekivät myös muut mitalistit: toiseksi tullut TiPS otti ensimmäisen aikuisten SM-mitalinsa ja KuPS taas ensimmäisen mitalinsa naisten puolella.

Myös häntäpäässä riitti jännitettävää, kun Ilves kampesi viimeisellä mahdollisella hetkellä itsensä karsijan paikalta turvaan. Nyt Ykkösessä toiseksi tullut Vaasan IFK kohtaa JyPKin.

Näkyvyys eri tasolla kuin ennen

Jo se, että sarja saatiin koronakaudella pelattua loppuun ja vieläpä ilman suurempia siirroksia on voitto. Toki mukana voi olla tuuriakin, mutta paljon on kiittäminen myös suunnittelua: Palloliiton kehitysjohtaja Heidi Pihlaja ilmoitti heti toukokuussa ennen kauden alkua, että pääsarja pelataan kaksinkertaisena ja ylä- ja alaloppusarjat jäävät pois. Varaviikonloppuja mahdollisille koronan vuoksi siirretyille otteluille oli kolme. Kansallinen liiga väisti tyylikkäästi ottelusiirtojen kanssa sähläyksen, johon Veikkausliiga joutui loppukaudesta.

Jalkapallon naisten pääsarjan nimi muuttui tälle kaudelle Kansalliseksi liigaksi.

Keväällä nimenvaihdos keräsi kansainvälistä näkyvyyttä aina Guardiania (siirryt toiseen palveluun) ja CNN:ää (siirryt toiseen palveluun) myöten. Brändiuudistus palkittiin viestintäalan kilpailussa vuoden vaikuttavammaksi työksi ”Lifestyle, terveys ja hyvinvointi” -kategoriassa.

Uuden strategiansa naisten liiga oli julkaissut jo aiemmin viime vuoden lopulla. Samanarvoisesti, menestyen, uskaltaen, kuuluivat arvot.

Visio 2023: kohti modernia huippu-urheilua sisältää neljä painopistettä (identiteetin luominen markkinoinnin ja viestinnän keinoin, pitkäjänteisten kumppanuuksien rakentaminen, urheilun arjen vahvistaminen sekä organisaatioiden kehittyminen), joita tarkkaillaan.

Tavoitteita mitataan, ja niissä onnistuessaan seurat saavat rahaa. Jos naisten palloilusarjajoukkueista tiedon etsiminen on joskus ollut hankalaa, tällä kaudella naisten pääsarjan jalkapalloseuroista sitä on löytynyt, vieläpä monesta eri kanavasta.

Näkyvyyttä on tuonut myös nimiuudistuksen yhteydessä julkaistu monivuotinen sopimus mediaoikeuksista Sanoman kanssa. Ruutu+ -suoratoistopalvelu on näyttänyt kaikki sarjan ottelut ja näyttäviä maaliklippejä on voinut ihailla myös sarjan sosiaalisen median tileillä.

– Nyt on luotu loistavia edellytyksiä seuroille ottaa seuraavia askelia olla ammattimaisia, tarjota ammattilaisurheilua kuten KuPS ja Åland pystyvät tarjoamaan työpaikkoja urheilijoille, huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen nosti Yle Urheilun lähetyksessä.

Mutta missä todellisuudessa mennään?

Tehtävää riittää

Åland Unitedin urheilujohtaja Mikael Virta paljasti kesällä 2019, että palkat ovat opintuen luokkaa.

– Kun kotimaisista pelaajista puhutaan, sanoisin, että opintotuki menee aika paljon päälle sen summan, mitä pelaajat täältä saavat. Voidaan puhua huonosta opintotuesta. Sitten on toki muutamia pelaajia, jotka melkein pääsevät opintotuen tasolle, Virta sanoi.

Kuopiossa KuPSin naiset pääsivät Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahden omistamassa seurassa miesten kanssa saman organisaation alle ensimmäisenä Suomessa. Pelaajat ja seuran taustahenkilöt vakuuttivat kahden vuoden jälkeen olevansa järjestelyyn tyytyväisiä. Pitkäaikainen kapteeni Neea Berg iloitsi ammattimaisemmasta arjesta eli esimerkiksi mahdollisuudesta treenata aikaisemmin ja hyödyntää seuran yhteisten fysioterapeutin ja hierojan palveluita. Ero uran alkuvuosiin on valtava: olihan Berg, 33, pelannut vielä SM-sarjaakin hiekkakentällä.

Kuopiossa naisten joukkueen, etenkin menestykseen tähtäävän sellaisen, pyörittäminen on kuitenkin tuonut seuralle kuluja.

– Tarvitsemme lisää katsojia ja kumppaneita taustalle, KuPsin toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen myönsi.

Kuinka monella Kansallisen liigan seuralla on kuitenkaan takanaan Lahden kaltaista rahoittajaa?

KuPSin kanssa samanlaiseen ratkaisuun on päädytty lisäksi vain Hongassa. Samanarvoisuuden toteutumiseen on Espoossa vielä matkaa, sillä toistaiseksi vain miesten peleissä on voinut ostaa taukoeväänsä naisten liigapelaajien tarjoilemana.

Yhtenäisiä korvauksia ei nähdä ennen kuin naisten jalkapallo kiinnostaa yleisöä yhtä paljon kuin miesten, eikä sarja palkkatasa-arvon perään huutelekaan. Naisten jalkapallon kaupallistumista ja sponsorointia pro gradu -työssään tutkinut PK-35:n Katja Hakala on esittänyt tervetulleita ajatuksia rahan liikkumisesta naisten jalkapalloon sponsoroinnin kautta. Konkreettisilla ehdotuksilla on kannustettu joukkueita myymään yrityksille muutakin kuin logoa paitaan.

KuPS julkisti jatkosopimuksen Gentjana Rochin kanssa lokakuun lopulla. Pohjoismakedonialainen jatkaa Kuopiossa ainakin kaksi vuotta. Tomi Hänninen

Yksi sarjan tavoitteista on pelaajien keski-iän nostaminen. Myös Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Anna Signeul korosti tätä kauden kynnyksellä.

– Keski-iän nostaminen on todella tärkeä asia. En voi korostaa tätä tarpeeksi. Jalkapalloilijaksi kehittyminen vie valtavasti aikaa. Parikymppiset ovat vielä nuoria lupauksia. Yksi syy Ruotsin menestykseen on, että he ovat onnistuneet liigan keski-iän nostamisessa, Signeul sanoi.

Naisten pääsarjan keski-ikä oli Suomessa viime kaudella vain 21,5 vuotta, kun Euroopan huippumaissa se on 24–25. Kauden viimeisessä ottelussa Åland Unitedin avauksen keski-ikä oli 25,9 kun taas hopeamitalisti TiPSillä se oli 20.

Signeulin mukaan ympäristön on oltava sellainen, jossa myös kokeneemmat pelaajat voivat kehittyä. Moni tosin valitsee lopettamisen itse kun urheilun, opintojen ja työn yhdistäminen käy hankalaksi. Tähän päätökseen päätyi myös Ykköseen ensi kaudeksi putoavan TPS:n pitkäaikainen kapteeni Mira Andersson, 29. Hän oli viime kaudella yksi sarjan kokeneimmista pelaajista, joka pyrki toimimaan esikuvana nuoremmille pelaajille.

Kokeneista joukkueista sekä KuPS että Åland United ovat luottaneet vahvasti ulkomaalaisvahvistuksiin. Päätöskierroksella KuPS peluutti neljää, Åland United seitsemää ulkomaalaisvahvistusta. Kokeneemman suomalaispelaajan arjen palettia se, että joku joukkueen pelaaja saa korvausta, ei kuitenkaan juuri helpota.

Yksi kausi, vieläpä poikkeuksellisen lyhyt sellainen, on hyvin lyhyt aika tarkastella suuria muutoksia. Koronan vuoksi vertailu monen asian, kuten yleisömäärien, suhteen on epäreilua, sillä seuroilla on ollut täysi työ rakentaa ylipäätään turvallisia ottelutapahtumia.

Sunnuntaina kauden tärkeimmässä kamppailussa Tapiolan urheilupuistossa turvavälit oli kuitenkin helppo säilyttää. Espoolaiset eivät tunnetusti ole olleet ahkeraa penkkiurheilukansaa, mutta 245 katsojaa mestaruuden ratkaisevassa ottelussa on surullinen luku ottaen huomioon, että otteluun pääsi ilmaiseksi.

Joka tapauksessa Kansallinen liiga onnistui koronasta huolimatta viemään kauden läpi kunnialla. Seuraavat kaksi vuotta ovat sille näytön paikkoja, mikäli sarja mielii kehittyä lähemmäs Ruotsin pääsarjan tasoa.

Sarjaan tarvitaan lisää Åland Unitedin ja KuPSin kaltaisia seuroja – ihan jo sen vuoksi, että HPS:n noustua Kansalliseen liigaan sarjassa pelaa ensi kaudella kuusi joukkuetta pääkaupunkiseudulta.

