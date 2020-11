Jääkiekon työmarkkinat ovat sekaisin: puoli-ilmaisia lainapelaajia, isoja palkkaleikkauksia ja työttömyyttä – “Tässä tulee monen ura loppumaan"

– Moni kyseli vielä kesällä hommia. Ja nyt kun he eivät ole saaneet töitä, niin lopetusilmoituksia on tullut.

Porin Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula tiivistää koronan kurittaman jääkiekon työmarkkinoiden tilanteen osuvasti. Pelaajille ei löydy riittävästi työpaikkoja. Kerttulan mukaan monet ovat lopettaneet kaikessa hiljaisuudessa uransa. Ja ne, jotka pelipaikan lopulta löytävät, joutuvat tinkimään palkastaan merkittävästi.

Markkinoita muokkaa nyt erityisen paljon Pohjois-Amerikasta tuleva pelaajavirta.

– Euroopassa on tällä hetkellä 130-140 lainapelaajaa NHL:stä. Pohjois-Amerikassa on kyllä ECHL- ja AHL-liigoissa tehty sopimuksia, mutta siellä on samaan aikaan kaksin- tai kolminkertainen määrä pelaajia ilman töitä, Kerttula kertoo.

Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa painiville seuroille lainapelaajat ovat tervetulleita. Laatua saa puoli-ilmaiseksi.

– Palkat ovat todella alhaalla. NHL-joukkueet vuokraavat melkein nollalla eurolla pelaajia eurooppalaisiin joukkueisiin, pelaaja-agentti Jukka Tiilikainen vahvistaa.

Syyskaudella on usein totuttu siihen, että osa pelaajista odottaa sopimustarjouksia pitkälle loppuvuoteen. Nyt tilanne on kuitenkin erilainen.

– Ainahan tähän aikaan on ollut pelaajia vapaana markkinoilla, mutta se miten paljon laatupelaajia on vielä vapaana, on poikkeuksellinen piirre, Tiilikainen sanoo.

"Jos hyvä duunipaikka tulisi muualta..."

Yksi sopimusta vailla olevista laatupelaajista on Juhamatti Aaltonen.

– Välillä tämä tuntuu oudolta, että ollaan tällaisessa tilanteessa, Aaltonen sanoo.

Sopivan pelipaikan löytäminen on aiemminkin saattanut venyä Aaltosella pitkälle syksyyn. Taituri osaa ottaa tilanteen vielä rennosti.

– Kova on kaipuu jäälle. Olen niin hyvässä kunnossa, että polttelee... mutta pidetään jännitys päällä kropassa. Ja sitten kun pääsee irti, niin annetaan palaa!

Miten pitkään työpaikan saamista jaksaa poikkeusoloissa odottaa?

– Vaikea sanoa. Tähän mennessä olen ihan hyvin jaksanut. Mutta voihan se olla, että jossain vaiheessa tulee seinä vastaan, Aaltonen naurahtaa.

Janne Ritamäki ja Juhamatti Aaltonen pitävät pelikuntoa yllä harjoittelemalla muiden työttömien kiekkoilijoiden kanssa. Mikko Koski / YLE

Aaltonen, 35, harjoittelee päivittäin yhdessä useiden muiden työtä vailla olevien suomalaispelaajien kanssa. Treeneissä viilettää reilu joukkueellinen pelaajia, jotka normaalioloissa löytäisivät takuuvarmasti pelipaikan.

– Jos kokoaisi joukkueen niistä työttömistä kiekkoilijoista, jotka tällä hetkellä Suomessa harjoittelevat yhdessä, olisi se heittämällä SM-liigassa neljän parhaan joukossa, Jukka Tiilikainen sanoo.

Samaan harjoitteluryhmään kuuluu myös Janne Ritamäki, 34. Lähes 400 ottelua SM-liigassa pelannut Ritamäki sanoo suoraan, että kiekkouran loppuminen on yksi vaihtoehto.

– Joo, kyllähän se on itsellä mielessä ollut. Tässä on pitkään menty ilman sopimusta ja joukkuetta. On tullut katseltua vähän muutakin kuin jääkiekkoa. Jos hyvä duunipaikka tulisi muualta, olen valmis harkitsemaan. Mutta lätkä on mielessä edelleen, kaupallista alaa peliuransa aikana opiskellut Ritamäki pohtii.

"Kunhan vain peliura jatkuu"

Yt-neuvottelut ja lomautukset ovat arkipäivää monissa jääkiekon ammattilaissarjoissa, myös Suomessa. Pelaajien palkkataso on kaukana normaalista. Tiilikainen kertoo kuvaavan esimerkin.

– Eräs EHT-tason pelaaja, jolla on KHL-kokemusta sai pari kuukautta sitten tarjouksen Ruotsista: viisi tonnia kuukaudessa bruttona. Ja nyt joku tämän jutun lukija, joka tienaa vaikka 3 200 euroa kuukaudessa, ajattelee tietysti, että sehän on hyvä liksa. Mutta se viisi tonnia on tuon tason pelaajalle aikaisempaan nähden todella pieni palkka, Tiilikainen sanoo.

Yle Urheilun tietojen mukaan jotkut pelaajat ovat joutuneet tinkimään aiemmasta palkastaan jopa 50-70 prosenttia. Esimerkiksi eräs Ruotsissa pelaava suomalaiskiekkoilija kertoo tienaavansa kuukaudessa noin 1 500 euroa, bruttona.

– Pelaajat ovat sellaisessa tilanteessa, että joko leikkaat palkkaasi, tai sitten voit löytää itsesi lomautettuna, Tommi Kerttula sanoo.

Jukka Tiilikaisen mukaan pelaajat ymmärtävät hankalan nykytilanteen hyvin.

– Pakkohan se on ymmärtää, jos vähänkään katsoo ympärilleen ja tajuaa mitä maailmalla tapahtuu. Ei jääkiekko oli mikään erillinen saareke yhteiskunnassa. “Kunhan vain peliura jatkuu" ja "selvitään kuivin jaloin tästä vuodesta", ovat niitä reaktioita, joita olen pelaajilta useimmiten kuullut.

Tiilikaisen edustamilla pelaajilla on hyvä tilanne: jokaiselle on löytynyt töitä. Mutta kaikki kiekkoilijat eivät selviä tilanteesta kuivin jaloin. Tai joutuvat ainakin vaihtamaan alaa.

– Tässä tulee monen ura loppumaan, se on ihan varma, Tiilikainen sanoo.

Asetelma saattaa kääntyä ylösalaisin

Seurojen näkökulmasta tilanne ei ole tällä hetkellä aivan niin paha kuin pelaajien. Vaikka tulot putoavat, saa pelaajia samaan aikaan halvalla. Lähitulevaisuudessa asetelma saattaa kuitenkin kääntyä toiseen suuntaan.

– Jos tämä poikkeustilanne kestää kauan, ja muutama sata pelaajaa ehtii lopettaa, niin sitten alkavatkin pelaajien markkinat, Tommi Kerttula sanoo.

– Jos voisi ennustaa, että korona on vuoden päästä ohi ja vienyt 200-500 pelaajaa muihin hommiin, ja jos työpaikkojen määrä on pysynyt samana, niin joillekin pelaajille on silloin tosi iso kysyntä. Mutta tuossakin on jo monta hypoteesia. Yksi iso pelko on tietysti myös se, ettei ole samaa määrää työpaikkoja, jos seuroja kaatuu, Kerttula miettii.

Janne Ritamäki ja Juhamatti Aaltonen jaksavat kaikesta huolimatta pitää yllä positiivista ajattelua. Arki sujuu totutusti harjoittelun ja palautumisen ympärillä. Vain pelit puuttuvat. He kertovat, että työmahdollisuuksiin uskoo yhä joukkueellinen yhdessä treenaavia suomalaispelaajia.

– Kaikki uskovat siihen, että kyllä se pelipaikka sieltä tulee, tämä on vain ohimenevää. Niin kuin pitääkin uskoa. Mutta onhan tämä haastavaa aikaa. Ja varmaan kaikilla pyörii monenlaista mielessä. Päivä kerrallaan mennään, Ritamäki sanoo.

