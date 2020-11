Miten ihmeessä 39-vuotias Zlatan Ibrahimovic pystyy yhä takomaan maaleja liukuhihnalta Euroopan huipulla? Perparim Hetemaj huomasi ruotsalaistykissä olennaisen muutoksen

Zlatan Ibrahimovicin paluu Serie A:han on onnistunut. Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Perparim Hetemaj'n mukaan AC Milan on Serie A:n kärjessä Zlatanin tuoman kovemman vaatimustason ansiosta.

Zlatan Ibrahimovic on koko uransa ajan ihmetyttänyt jalkapallomaailmaa upeilla ja näyttävillä maaleillaan, eikä loppua näy.

Viimeisin taidonnäyte AC Milanin 39-vuotiaan ruotsalaistähden osaamisesta nähtiin Udinesea vastaan kuun alussa, kun tyylikäs puolittainen saksipotku toi voittomaalin.

Ibrahimovicin koneisto ei ole muutenkaan osoittanut hyytymisen merkkejä. Edellisellä kaudella Serie A:han ja AC Milanin riveihin palannut ruotsalainen on ollut tällä kaudella huippuvireessä ja hurjastellut viidessä edellisessä Serie A:n ottelussa peräti kahdeksan maalia.

Maalitehtailu on yllättänyt monet, myös Serie A:ssa pelaavan Beneventon suomalaispelaajan Perparim Hetemaj'n.

– Onhan se vähän ihmetyttänyt, että Zlatan on tehnyt niin paljon maaleja tällä kaudella ja ollut näinkin dominoiva, kertoo Hetemaj.

"Hän on todistanut päinvastaista"

Hetemaj ja Suomen miesten A-maajoukkueen valmennustiimiin kuuluva Toni Korkeakunnas löytävät selvän syyn sille, miksi Ibrahimovic pystyy pelaamaan edelleen näin kovalla tasolla, vaikka ikää on kohta jo 40 vuotta.

– Zlatan on vielä fyysisesti erittäin hyvässä kunnossa. Hän pitää itsestään huolta. Intoa sekä halua löytyy tehdä vaadittavaa työtä. Tuossa iässä se ei ole helppoa, pohtii 33-vuotias Hetemaj.

– Zlatanilla on äärimmäinen liikunnallinen lahjakkuus ja hän on huoltanut kehoaan aina äärimmäisen hyvin. Hänellä on lisäksi hurja voitontahto, mikä vie häntä eteenpäin. Zlatan tekee edelleen kaiken sen eteen, että on paras, sanoo Korkeakunnas.

Ennen paluutaan Serie A:han Ibrahimovic pelasi Pohjois-Amerikan MLS-sarjassa Los Angeles Galaxyssa. Moni uskoi, ettei ruotsalainen palaa enää eurooppalaisiin huippusarjoihin.

MLS:ää on luonnehdittu vuosien varrella niin sanottuna jäähdyttelysarjana entisille Euroopan huippusarjoissa pelanneille pelaajille. Tästä ovat esimerkkeinä vaikkapa Andrea Pirlo, David Villa ja Thierry Henry, jotka pelasivat huippuvuosiensa jälkeen MLS:ssä, eivätkä enää palanneet kovempiin sarjoihin.

– Kaikki odottelivat, että Los Angelesin keikan jälkeen tahti hiipuisi. Zlatan on todistanut päinvastaista, Korkeakunnas alleviivaa.

Ibrahimovicin maalitehtailu on ollut alkukaudella hurjaa. AOP

Koko joukkue menestyy paremmin

Vaikka Ibrahimovic on soittanut verkkoja tällä kaudella hurjaa tahtia, kentällä nähdään kuitenkin hieman erilainen Zlatan kuin aiemmin. Ikä vaikuttaa myös Ibrahimovicin pelaamiseen.

– Hän juoksee kentällä nykyään vähemmän ja keskittyy vain olennaisiin juttuihin. Ja hän tekee ne todella hyvin. Zlatanin aura huokuu kentällä. Hän haluaa olla dominoiva, eikä pelkää kontaktia. Häntä kohtaan on iso arvostus Serie A:ssa, Hetemaj sanoo.

Saman on huomannut myös Korkeakunnas.

– Zlatan on taktisella puolella vielä älykkäämpi kuin ennen. Hän vetää välillä vähän happea eikä prässää tai säntäile kentällä turhaan. Hän osallistuu vain sellaisiin tilanteisiin, joissa hän tietää olevansa vahvoilla.

Perinteisen menestysseuran AC Milanin taso Serie A:ssa on laahannut 2010-luvulla. Edellisillä kausilla joukkueen sijoitus sarjassa on painunut päälle viiden. Nyt AC Milan on seitsemän ottelun jälkeen sarjakärjessä. Edellisen mestaruutensa seura on voittanut kaudella 2010–2011, jolloin Ibrahimovic pelasi joukkueessa.

Hetemaj'n mukaan Ibrahimovic on tuonut Milanin harjoitteluun ja pukuhuoneeseen uutta meininkiä, joka näkyy kentällä.

– Vaatimustaso on noussut joukkueessa, kun hän palasi joukkueeseen, ja Milan on pärjännyt paremmin.

Ruotsalaistähdellä on harvemmin ollut kuivia kausia Serie A:ssa. Ennen AC Milania Ibrahimovic on edustanut liigassa Juventusta sekä Interiä ja voittanut sarjan mestaruuden neljä kertaa.

Korkeakunnaksen mukaan Serie A sopii pelityyliltään ja kulttuuriltaan hyvin Ibrahimovicille. Esimerkiksi Espanjan La Ligassa Barcelonassa ja Englannin Valioliigassa Manchester Unitedissa Ibrahimovic ei saanut maalihanojaan samalla tavalla auki.

– Valioliiga on vauhdikkaampaa ja siellä mennään enemmän päästä päähän. Serie A on taktisempi liiga ja roolitukset pelaajilla ovat selkeämmät. Peli on kontrolloidumpaa Serie A:ssa.

Perparim Hetemaj'n edustama Benevento nousi täksi kaudeksi Serie A:han. Hetemaj on toistaiseksi jäänyt kuluvalla kaudella vähälle vastuulle. Getty Images

"Miksi ei 42-vuotias Zlatan voisi pelata?"

Jalkapallomaailma pohtii tällä hetkellä, kuinka kauan Ibrahimovic pystyy vielä pelaamaan korkealla tasolla. Hetemaj'n mukaan Serie A:ssa Ibrahimovicille saatetaan avata ovi pidemmäksi aikaa, jos ruotsalainen niin haluaa.

– Tunnetusti Italiassa hyökkääjät ovat saaneet pelata tosi pitkään, kuten esimerkiksi Sergio Pellissier Chievossa ja Francesco Totti AS Romassa. Miksi ei 42-vuotias Zlatan voisi pelata? Mutta jossain vaiheessa ikä alkaa kuitenkin näkyä, Hetemaj pohtii.

Korkeakunnas ei näe Ibrahimovicia enää kärkipelaajien joukossa parin vuoden päästä.

– Jos hän pelaa näin hyvin, seuraava kausi menee vielä, hän on sen verran arvaamaton kaveri. Ei hän enää parin vuoden päästä pelaa huipulla.

Korkeakunnas kuitenkin painottaa, että Ibrahimovic ei tyydy rivimiehen rooliin ja pyrkinee lopettamaan huipulla.

– Sitten kun Zlatanin kroppa ei kestä, hän ei jää roikkumaan kokoonpanoon.

AC Milan kohtaa sunnuntaina 22. marraskuuta Serie A:ssa vieraskentällä Napolin.

Lue myös:

Zlatan Ibrahimovic vihjaili paluusta Ruotsin maajoukkueeseen, sai täystyrmäyksen – selitti nyt, että halusi vain ärsyttää ruotsalaisia

AC Milan ja Hellas Verona tasapeliin – Ibrahimović tasoitti viime hetkellä

Huippuvireinen Zlatan Ibrahimovic vihjaili palaavansa Ruotsin maajoukkueeseen – joukkueenjohtaja hylkäsi ajatuksen

Ronaldo palasi näyttävästi – Zlatan loisti Milanin ratkaisijana