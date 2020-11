Suomalainen Matilda Castren olisi voinut äänestää Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa – kertoo, kuinka Donald Trumpin kannattajien "maailma on nyt kaatumassa"

Tämän vuoden suomalaisella golfsensaation Matilda Castrenin elämässä Yhdysvaltojen vaalihumina ei ole juurikaan näkynyt, vaikka Castren asuukin demokraattien vahvalla alueella Kaliforniassa San Diegossa.

Castren asuu sen verran syrjässä kaupungin keskusta-alueelta, että hän ei nähnyt lauantaina Joe Bidenin kannattajien juhlia. Demokraattien ehdokas Biden julistettiin vaalien voittajaksi, kun hän sai kasaan 270 valitsijamiestä maan eri osavaltioista.

– En ole hirveästi nähnyt mitään tavallisesta poikkeavaa. Joillain ihmisillä on saattanut olla Biden-paitoja tai muuta, Castren toteaa viime viikonlopusta.

Kun Castren pelasi pari viikkoa sitten Georgiassa, vaalit osuivat silmille. Golfista tykkäävän istuvan presidentin Donald Trumpin kannattajat olivat esillä.

– Georgiassa näkyi todella paljon Trumpin kannattajia. Koko vuotena on näkynyt ihan hirveästi Trumpin tai Bidenin lippuja riippuen siitä, missä päin on ollut, Castren sanoo.

San Diegossa Joe Bidenin kannattajat juhlivat voittoa ja samalla heiluttivat myös Donald Trumpin vastaisia julisteitaan. AKM Images / GSI Media / All Over Press

Ei saanut käsiinsä äänestyslipuketta

25-vuotias Castren on sekä Suomen että Yhdysvaltojen kansalainen. Castren syntyi New Yorkissa, kun perhe asui Yhdysvalloissa isän työn takia. Castren muutti vanhempiensa mukana jo lapsena Suomeen ja on varttunut Suomessa.

Yhdysvaltojen kansalaisuuden myötä suomalaisgolfarilla oli myös oikeus äänestää presidentinvaaleissa. Castren seurasi tarkasti myös vaaleja. Hän ei kuitenkaan ehtinyt käyttää äänestysmahdollisuuttaan. Castrenilla päättyi viime viikonloppuna hurja kuuden viikon turnausputki ympäri Yhdysvaltoja.

– Olin melkein kaksi kuukautta pois kotoa. Minulle oli tullut sinä aikana postissa äänestyslipuke, jolla olisin voinut äänestää, jos en olisi kotona. En päässyt siihen kuitenkaan mitenkään käsiksi. En pystynyt siis äänestämään, Castren sanoo.

– Olen kuitenkin tyytyväinen tulokseen. Uskon, että Yhdysvallat on parempi paikka tämän tuloksen takia.

Matilda Castren on ollut hyvässä vireessä tällä kaudella. Getty Images

Castrenin ystäväpiiristä löytyy sekä Trumpin että Bidenin kannattajia.

– On ollut keskustelua molemmilta kanteilta. Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä ja erilaiset näkökulmat riippuen siitä, missä asuu tai mistä on kotoisin. Se on ollut ihan ymmärrettävää, Castren avaa.

– Kaveripiirissäni moni on aika keskellä. Ei ole äärivasemmistoa tai äärioikeistoa. Monet ovat toivoneet sitä, että olisi presidenttiehdokas, joka olisi enemmän keskellä. Ei tarvitsisi valita ääripäätä.

Donald Trump ei ole toistaiseksi hyväksynyt vaalitappiotaan. Trump on nostanut oikeusjuttuja vaalituloksen muuttamiseksi ja näyttänyt pyrkivän estämään Bidenin nousua valtaan. Tällä hetkellä ei kuitenkaan näytä siltä, että Trumpin temput voisivat onnistua. Mediassa onkin jo paljon puhuttu, miten Bidenin valinta muuttaa Yhdysvaltoja.

Castren ei usko, että Biden muuttaisi hänen päivittäistä arkeaan.

– Monet Trumpin kannattajat ovat ilmeisesti todella huolissaan, että nyt koko maailma kaatuu. Olen huomannut sellaista sosiaalisesta mediasta ja muutenkin uutisista. En usko itse kuitenkaan siihen. Uskon, että Biden oli oikea valinta Amerikan kansalaisilta.

Kausi huipentumassa tavoitteen mukaisesti

Castrenin kuusiviikkoinen peliputki sisälsi upeita sijoituksia: Castren oli aiemmin mainitussa Georgian kilpailussa LPGA-kiertueella yhdeksäs. Ennen Castrenia suomalaisista kärkikymmenikköön oli LPGA-kilpailussa yltänyt vain Minea Blomqvist-Kakko. Castren oli myös aiemmin major-turnausdebyytissään komeasti 23:s Philadelphiassa. Lokakuussa Castren nappasi uransa ensimmäisen ammattilaisvoiton, kun hän oli ykkönen Yhdysvaltojen naisten kakkoskiertueella Symetra-tourilla Floridassa.

Tänä vuonna Castren pelaa todennäköisesti vielä kaksi kilpailua. Ensi viikolla hän kisaa Floridassa LPGA-kiertueella. Kausi on huipentumassa näillä näkymin LPGA-kiertueen finaalikilpailuun vielä ennen joulua. Virtaa pienen huilin jälkeen vielä suomalaisgolfarilla riittää.

– Olen todella tyytyväinen kauteen. Yksi tavoitteeni oli päästä kiertueen finaalikisaan. Olen todennäköisesti pääsemässä sinne. Täytyy olla tyytyväinen, että pääsee tavoitteeseen, Castren sanoo.

– Muutenkin on ollut helpotus, että kausi on mennyt hyvin taloudellisesti ja pelillisesti. Tietää, että on oikeassa paikassa.

Lue lisää:

Donald Trumpin valinta itketti yliopistolla neljä vuotta sitten – nyt suomalaiset koripallonuoret todistivat ennätyksellisiä vaaleja: “Kaikki halusivat ottaa asioista selvää”