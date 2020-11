18-vuotias Janette Aarnio on koripallomaajoukkueen poikkeusyksilö, joka tykkää piirtää vapaa-ajallaan koiria: "Jäätävän kova urheilija"

Suomen naisten koripallomaajoukkue tavoittelee yhä pääsyä vuoden 2021 EM-lopputurnaukseen. Karsinnat alkoivat melko tarkalleen vuosi sitten, ja Susiladyille jäi paljon petrattavaa. Vierasottelussa Portugalissa emännät olivat parempia 71-48 ja kotiottelussa Espoossa lohkon ennakkosuosikki Belgia kävi hakemassa voiton koriluvuin 85-58.

Tällä viikolla palloillaan Portugalin karsintakuplassa, ja Suomi saa vastaansa torstaina Ukrainan ja lauantaina jälleen Portugalin.

– Toivottavasti valmennusjohto on ainakin terävällä päällä. Portugali yllätti meidät viimeksi täysin. Aiemmin joukkue oli ollut todella passiivinen, ja tukkinut korinalustan. Meitä vastaan se sitten prässäsi puolesta kentästä ja haki ahnaasti riistoja. Tällä kertaa ollaan valmiita mihin vaan. Taitotasoltaan tai fysiikaltaan joukkue ei ole varmasti meitä parempi, kertoo naisten päävalmentaja Pekka Salminen.

Naisten maajoukkueella on takanaan todella hyvä harjoituskesä. Koronan takia kaikki maajoukkuepelaajat ehtivät olla pitkän pätkän Suomessa, ja oikeastaan Helsingin maajoukkuekupla oli monelle ammattilaiselle ainoa paikka harjoitella.

– Pystyttiin harjoittelemaan poikkeusoloissa erittäin hyvin, ja ollaan menty eteenpäin niissä asioissa, missä aiemmin on oltu vähän heikkoja. Siitä kertovat muun muassa Latvia-maaottelut, Salminen vahvistaa.

Suomi kohtasi Latvian kahdesti elokuussa. Ensimmäisen ottelun Suomi voitti viidellä pisteellä, toisen kahdeksalla. Vielä pari vuotta sitten Suomi kävi kärsimässä samassa paikassa 50 pisteen tappion emännille.

Erityisesti naisten maajoukkueen urheilullisuus on mennyt viime vuosina eteenpäin. Fysiikkatreeniä korostetaankin lajiharjoittelun ohella yhä enemmän. 18-vuotias Janette Aarnio on hyvä esimerkki nykykoriksen mallipelaajasta. Pituutta yli 180 senttiä, mutta ketteryyttä ja nopeutta riittää.

– Tänään aamulla viimeksi fysiikkatestit kertoivat millaisesta pelaajasta on kyse. Harjoituksen päälle hyppytestissä menee reilusti yli 50 senttiä. Hän on aivan jäätävän kova urheilija. Nopea, pitkäraajainen, erittäin taitava pallon kanssa ja poikkeuksellinen yksilö liikkumaan. Näitä hyvin liikkuvia pelaajia on haettu, ja Janette on prototyyppi siitä. Samoin kuin Awak Kuier on prototyyppi isoista pelaajista; Salminen kehuu.

Janette Aarnio on Awak Kuierin ohella Suomen kirkkaimpia koripallolupauksia. Jorge Gonzalez / Yle

Aarnio pelaa naisten Korisliigassa HBA-Märskyn riveissä. Tällä kaudella pistekeskiarvo on 15 luokkaa per peli, riistoja lähes kolme ja syöttösarake näyttää neljää hyvää. Juniorimaajoukkueessa yhdessä Kuierin kanssa loistanut Aarnio pelasi ensimmäisen aikuisten maaottelunsa melko tarkalleen vuosi sitten, lohkon ennakkosuosikkia Belgiaa vastaan.

– Silloin kyllä jännitti tosi paljon, mutta olen tosi kiitollinen siitä mahdollisuudesta, joka minulle annettiin.

Aarnio todisti heti debyytissään, ettei turhia ujostele. Hän pääsi sisään viimeisellä kympillä ja saldona neljä pistettä, sekä muutama komea riisto. Tänä kesänä Latviaa vastaan Aarnio nakutti 11 ja 14 pistettä.

– Meillä on tosi hyvä joukkuehenki. Melkein kaikki pelaajat ovat jo entuudestaan tuttuja ja me treenattiin koko kesä tiiviisti yhdessä, joten on ollut helppo tulla mukaan aikuisten tasolle. Tosi innoissani odotan, että päästään taas pelaamaan, Aarnio nauraa.

Janette Aarnio debytoi aikuisten maajoukkueessa vuosi sitten Belgiaa vastaan EM-karsinnoissa. Martti Kainulainen/Lehtikuva

Aarnio on päässyt juhlimaan muun muassa Awak Kuierin kanssa koululaisten maailmanmestaruutta, ja hän on ollut tiiviisti yhteyksissä Kuieriin, joka pelaa ensimmäistä vuottaan ammattilaisena Italiassa.

– No mä tähtään ammattilaiseksi Eurooppaan, mutta sitä ennen yliopistoon Yhdysvaltoihin, Aarnio kertoo.

Se on tuttu polku monelle tämän päivän maajoukkuepelaajalle. Aarniolla on aikaa kehittyä vielä ainakin seuraava vuosi kotimaassa, sillä hän kirjoittaa ylioppilaaksi ensi vuoden keväällä ja syksyllä.

– Mä haluisin kehittyä kokonaisvaltaisesti kaikessa. Saada lisää kokemusta, oppia lukemaan tilanteita paremmin ja ihan perusasioissakin on vielä hiomista, kuten heittämisessä, Aarnio luettelee.

Koripallo tuli Aarnion elämään ala-asteikäisenä, hyvän ystävän kannustamana. Nyt hän kantaa innolla ja suurella ylpeydellä susipaitaa yllään. Sudet ovat kuitenkin olleet Aarnion sydäntä lähellä jo pienestä pitäen. Tai ainakin susien sukulaiset.

– Olen harrastanut kuvataiteita pienestä pitäen. Piirtäminen on kivaa ajanvietettä. Tosin nykyään sille jää vain tosi vähän aikaa, kun on sekä koulu, että koripallo. Erityisesti tykkään piirtää koiria, Aarnio paljastaa ja lupaa lähettää muutaman piirroksen sähköpostilla.

Janette Aarnion kotialbumi

Janette Aarnion kotialbumi

Mutta mitkä odotukset Aarniolla on Portugalin EM-karsintakuplan suhteen?

– Lähdetään tekemään parhaamme ja katsotaan mihin se riittää, Aarnio lopettaa ja repeää saman tien nauramaan.

– Miks mä sanoin noin? Ei mun pitänyt sanoa noin, voidaanko ottaa uusiksi, hän kysyy.

Urheilijoiden kliseet ovat siis ainakin tulleet tutuiksi. Mutta mitä odottaa päävalmentaja Salminen?

– No kuten sanoin, Portugalilta en uskalla odottaa mitään. Mutta Ukrainaa vastaan meillä on todennäköisesti vastassa myös Euroopan paras takapelaaja, Alina Iakupova. 185-senttinen, vahva ja tehnyt pisteitä noin 30 per ottelu. Hän on iso testi meille.

Janette Aarnio osaa jo urheilijoiden kliseet. Jorge Gonzalez / Yle

– Paperilla meillä on yllättävänkin pitkä joukkue tässä karsinnassa, mutta Ukraina on fyysisesti vahvempi. Siellä on odotettavissa melkoista myllyä korin alla, ja siihen täytyy pystyä vastaamaan. Me ollaan puolestaan nopeita. Kyllä meillä on tavoitteena voittaa molemmat pelit ja pitää EM-haave elossa, Salminen päättää.

Suomi kohtaa torstaina Ukrainan kello 17. Ottelun voi katsoa suorana lähetyksenä Yle Areenassa kello 17 ja koosteena TV2:ssa kello 18.55. Lauantain Portugali-ottelu pelataan kello 23 alkaen ja se on nähtävissä suorana TV2:ssa ja Yle Areenassa.

