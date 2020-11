Olympiakomitean puheenjohtajaehdokkaat yksimielisiä: Suomen ei pitäisi boikotoida Pekingin olympialaisia

Olympiakomitean puheenjohtajaehdokkaat painottivat järjestöltä suurempaa arvojohtajuutta, kun ehdokkaat esittäytyivät lokakuussa Urheilumuseossa.

Keskiviikkona Yle Urheilun tentissä kysyttiinkin arvojohtajuuteen liittyen tarkennusta kaikilta ehdokkailta Jan Vapaavuorelta, Susanna Rahkamolta, Sari Multalalta ja Ilkka Kanervalta.

Jos Olympiakomitea haluaa tosiaan olla arvojohtaja, kysytään eettinen kysymys. Kiina polkee ihmisoikeuksia. Käynnissä on miljoonia uiguureja koskeva vaino. Toisinajattelijoita hiljennetään. Sananvapaustilanne on erittäin huono. Pitäisikö Olympiakomitean boikotoida Pekingin talviolympialaisia 2022?

Kaikki puheenjohtajaehdokkaat vastasivat yksimielisesti ei.

– Päätös talviolympialaisten järjestämisestä Pekingissä on tehty jo ajat sitten. Nyt ei ole tietysti mahdollista laittaa peruutusvaihdetta päälle, kun homma etenee. Pitää tietysti muistaa, että valintatilanteessa asioita pitäisi punnita nykyistä paremmin. Muuten löydämme itsemme kohta tilanteesta, jossa vain autoritääriset maat voivat isännöidä kisoja, Ilkka Kanerva sanoo.

– Kun meillä on Kiinan kanssa diplomaattisuhteet ja taloudelliset suhteet, miksi urheilu tekisi siitä poikkeuksen? Nyt matkalaukut valmiiksi, kunto huippuunsa ja mitalit kotiin.

– Tilanne pitää käyttää hyödyksi vaikuttamalla vallitseviin epäkohtiin. Mutta olen samaa mieltä, että pitää lähteä liikkeelle tilanteesta, jossa kisoista päätetään, Sari Multala sanoo.

– Ei pitäisi boikotoida kisoja. Se on väärä hetki. Eikä olisi sellaista vaikutusta. Urheilijat ovat satsanneet elämänsä päästäkseen olympiakisoihin. Boikotointi olisi aika epäreilua urheilijoita kohtaan. Vaikuttamisen hetki on aikaisemmin. Se on silloin, kun kisoja valitaan. Kuten muut ovat sanoneet, meillä on diplomaattiset suhteet Kiinan kanssa. Pitää ylipäätänsä siis tarkastella, mihin maihin Suomi tekee yhteistyötä, Susanna Rahkamo sanoo.

– Urheilun yksi hienous on siinä, että se opettaa lapsille ja nuorille pelisääntöjä, yhdessä tekemisen mekanismeja sekä joukkuehenkeä. Tähän viitaten olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, että arviointi tehdään lähtökohtaisesti kisaisännästä päätettäessä. Niiden pelisääntöjen mukaan sitten mennään. Toki on mahdollista, että olosuhteet muuttuvat valintojen jälkeen. Silloin tilannetta saattaa joutua arvioimaan uudelleen, Jan Vapaavuori vastaa.

– Mutta lähtisin siitä, että Suomi ei tee yksin tällaisia peliliikkeitä. Jos syntyy laajempi liikehdintä ja esimerkiksi meidän kaltaiset EU-maat rupeavat pohtimaan boikottia, sitä pohditaan heidän kanssa yhdessä. Tässä Kiinan tapauksessa näin ei varmasti ole.

Olympiakomitean uusi puheenjohtaja valitaan 21. marraskuuta.

