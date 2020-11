Pitäisikö suomalaisen urheilun luopua Veikkauksen tuotoista ja siirtää rahat jaettavaksi valtion budjetista? Olympiakomitean puheenjohtajaehdokkaat eri linjoilla

Olympiakomitean puheenjohtaja valitaan 21. marraskuuta. Puheenjohtajavaalissa on etenkin puhuttanut etukäteen urheilun rahoitus ja siinä Veikkauksen asema.

Urheiluväki on yleensä puolustellut Veikkauksen monopoliasemaa. Olympiakomitean väistyvä puheenjohtaja Timo Ritakallio sanoi kuitenkin Urheilulehden haastattelussa pitävänsä hankalana ajatuksena (siirryt toiseen palveluun), että urheilun pitäisi puolustaa rahapelejä, jotka aiheuttavat yhteiskunnallisia ongelmia. THL:n tutkimuksen mukaan peliongelmaisia Suomessa on parisataa tuhatta.

Tänä vuonna Suomen valtio on tukenut suomalaista liikuntaa ja urheilua Veikkauksen tuotoista noin 150 miljoonaa eurolla ja valtion budjetista noin 15 miljoonalla eurolla. Urheilujärjestöille Veikkauksen tuottoihin perustuneet valtionavustukset ovat olleet erityisen tärkeitä.

Esimerkiksi Olympiakomitean kuluvan vuoden reilun kymmenen miljoonan euron budjetista tulee 6,6 miljoonaa euroa valtion yleisavustuksesta. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö saa myös erityisavustuksena erikseen jaettavaksi lajiliittojen toimintaan, valmennuksen tehostamiseen ja paraurheilun kehittämiseen 6,7 miljoonaa euroa.

Liikunnan ja urheilun valtionavustukset ovat perustuneet vuosikausia Veikkauksen tuottoihin. Koronaviruspandemia on kuitenkin syönyt Veikkauksen tuottoja ja tuottojen uskotaan laskevan myös tulevina vuosina..

Valtio kuittaa kymmenien miljoonien pudotuksen vielä ensi vuonna budjettivaroista, mutta tulevaisuus on auki. Urheilusta vastaava ministeri Annika Saarikko on kehottanut urheilua varautumaan rahamäärän laskuun.

Olympiakomitea ei tee sitä ratkaisua, mistä valtionavustusrahat tulevat, mutta komitea on varmasti iso vaikuttaja sekä politiikan taustoissa että julkisessa keskustelussa. Aihe puhutti myös sen verran paljon, että Veikkauksesta tuli myös useammalta katsojalta etukäteen kysymys puheenjohtajaehdokkaille.

Urheilun valtionavustukset tulevat siis monopolin eli Veikkauksen tuotoista. Ylen puheenjohtajatentissä kysyttiinkin keskiviikkona, pitäisikö tästä luopua ja siirtää rahat jaettavaksi valtion budjetista?

– Jos on pakko valita, valitsen kyllä. Mielestäni tämä ei ole kuitenkaan kyllä tai ei -kysymys ainakaan lyhyellä aikavälillä. On kuitenkin pään pistämistä pensaaseen, jos kuvitellaan, että turvataan tämä etenkin pienille lajeille hyvin tärkeä valtionavustus suojelemalla vain monopolia. Pitää pohtia etenkin lakisääteisiä menoja. On esimerkiksi liikuntapaikkarakentaminen. Mielestäni myös valtionosuudet kunnille pitää laittaa ehdottomasti saman tien valtion budjettiin. Kulttuurissa toimitaan jo nyt näin, Sari Multala sanoo.

– Mielestäni tämä ei ole myöskään kyllä tai ei -vastaus. Jos pitää valita, säilytetään vielä tällä hetkellä Veikkauksen rahoitus. Mutta täydennetään budjettirahoituksella. On hyvä investoida liikuntaan ja urheiluun sekä suomalaisten terveyteen. Siinä mielessä ei kannata sitten lähteä. Mutta meidän pitäisi laajentaa rahoitustamme. Meidän pitäisi lähteä kehittämään kokonaisvaltaista mallia, Susanna Rahkamo sanoo.

– Molemmat vaihtoehdot ovat varmasti mahdollisia. Viime kädessä siitä päättää valtakunnan hallitus. On hyvä myös ymmärtää, että ei puhuta pelkästään liikunnan ja urheilun rahoituksesta. Puhutaan kaikista Veikkauksen edunsaajista. Tätä pitää sen takia katsoa laajempana kansallisena kysymyksenä, Jan Vapaavuori sanoo.

– Jos pitää vastata kyllä tai ei, vastaan tässä tapauksessa ei. Itse uskon siihen, että pitkällä aikavälillä on turvallisempaa sitoa suomalaisen liikunnan ja urheilun rahoitus Veikkauksen kehitykseen kuin Suomen valtion julkisen talouden kehitykseen.

Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä aikanaan toiminut Ilkka Kanerva puhuu vastauksessaan siitä, mistä urheilun resurssit olisivat hänen mukaansa turvallisimmin hoidettavissa.

– Jokaiselle yhteiskunnallisen päätöksenteon mekanismit ymmärtävälle on täysin selvää, että Veikkauksen tuotosta on saatava rahat urheilulle. Jos rahat ovat budjetissa, ne joutuvat miljoonien muiden momenttien merkeissä kilpailemaan. On kansanterveys, koulutus, sotaveteraanit ja monia muita menoluokkia, joihin ihmisillä on sydäntä, Kanerva sanoo.

– Veikkauksella on yli 90 prosentin kannatus sen vuoksi, että rahat menevät hyvään tarkoitukseen. Veikkauksen rahoilla turvataan urheilun rahoitus moninkertaisesti varmemmin kuin sillä, että urheilu joutuisi kilpailemaan muiden intressien kanssa.

