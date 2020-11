Ranskan päävalmentaja pettyi omiensa esitykseen shokkitappiossa – Huuhkajien yllätysvoitosta nousi kansainvälinen uutisaihe: "Jättipommi!"

Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Didier Deschamps ei suostunut suoraan myöntämään, että Ranskan 0–2-tappio Suomelle johtui hallitsevien maailmanmestareiden motivaation puutteesta.

Ranskaa vuodesta 2012 asti luotsannut Deschamps kuitenkin totesi pettyneenä, että ottelu oli hyvä muistutus kansainvälisten ottelujen vaatimustasosta, oli vastustaja kuka tahansa.

– Tiedämme, ettei tilanne ole suotuisa, mutta emme etsi selityksiä tai tekosyitä. Emme laittaneet riittävästi likoon, vaikka vastassamme oli joukkue, jolle tämä oli enemmän kuin ystävyysottelu. Hieno peli Suomelta, Deschamps totesi Ranskan jalkapalloliiton verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Häviäminen on kokemus, joka on osunut Deschampsin kohdalle harvakseltaan. Ranskan edellisestä tappiosta on kulunut liki puolitoista vuotta, kotitappiosta yli kaksi ja puoli vuotta. Siinä välissä "Les Bleus" juhli maailmanmestaruutta kesällä 2018.

Keskiviikon mittelö on Suomen ja Ranskan kymmenes keskinäinen kohtaaminen. Aiemmin Huuhkajat on yltänyt yhteen tasapeliin vuonna 1967. Edellisen kerran Suomi oli tehnyt Ranskaa vastaan maalin vuonna 1992.

– Olimme huonompia kuin odotimme. Peli alkoi osaltamme hyvin, mutta päästimme vältettävissä olleita maaleja. Annoimme vastustajalle itseluottamusta. Toinen puoliaika oli parempi, mutta olimme jo antaneet tasoitusta. Sellaista se valitettavasti on huipputasolla, Deschamps sanoi.

– Tämä tulos oli looginen. Opetuksen saaminen ei satu, jos unohdat perusasiat. En jää pettymykseen rypeämään, vaan käännetään katseet jo Portugaliin. Siihen otteluun täytyy lähteä uusin eväin, Deschamps totesi.

Griezmann: "Emme pystyneet luomaan vaarallisia tilanteita"

Ranskan nimekkääseen avainpelaajistoon lukeutuva Antoine Griezmann oli päävalmentajan kanssa yhtä mieltä siitä, ettei Ranska pelannut sata lasissa.

FC Barcelonan hyökkääjän mukaan peli olisi voinut olla hyvinkin erilainen, mikäli Marcus Thuram olisi onnistunut saamissaan maalipaikoissa. Maailmanmestari Lilian Thuramin 23-vuotias poika pelasi keskiviikkona uransa ensimmäisen A-maaottelun Ranskan paidassa.

– Marcuksella oli kaksi tai kolme hyvää paikkaa. Jos hän olisi osunut, olisi tämä ollut ihan eri matsi. Joka tapauksessa Suomi puolusti hyvin järjestelmällisesti, ja vaikka yritimme, emme pystyneet luomaan vaarallisia tilanteita. Nyt meidän täytyy miettiä, mitä teimme väärin, ja vasta sen jälkeen ajatella lauantaita, Griezmann arvioi ranskalaismedia RMC Sportin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Antoine Griezmann kehui Suomen puolustusta hyvin järjestelmälliseksi. Getty Images

Ranskalaislehti Le Parisien (siirryt toiseen palveluun) kysyi Deschampsilta, menettivätkö jotkut pelaajat päävalmentajan silmissä pisteitä heikon esityksen takia.

– Yksikään pelaajistani ei voittanut tänään, Deschamps tokaisi.

Ranska pelaa seuraavaksi Kansojen liigan ottelun vieraissa Portugalia vastaan. Suomi puolestaan kohtaa sunnuntaina omassa lohkossaan Bulgarian vieraskentällä.

Pohjoismaissa hämmästeltiin lopputulosta: "Jättipommi"

Suomen sensaatiomainen voitto noteraattiin isosti erityisesti pohjoismaisessa mediassa.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun) ja iltapäivälehti Aftonbladet (siirryt toiseen palveluun) kuvailivat suomalaissuoritusta "jalkapalloshokiksi". Expressen (siirryt toiseen palveluun) puolestaan totesi, että Suomi näyttää olevan hyvässä vedossa vuosi EM-kisapaikan varmistamisen jälkeenkin.

– Loistopamaus, jättipommi, hämmästeli Expressen.

Norjalaislehti VG (siirryt toiseen palveluun) hehkutti Suomen toisen maalin laukonutta Onni Valakaria, 21, joka pelasi Norjan pääsarjaa Tromsö IL:n riveissä syksystä 2018 tämän vuoden tammikuuhun saakka. Joukkuetta valmensi tuolloin hänen isänsä Simo Valakari.

– Unelmamaali, norjalaislehti kuvaili.

Keskiviikkoiltana Onni Valakarin korvasi 75 minuutin pelin jälkeen Robert Taylor, joka edustaa seuratasolla norjalaista SK Brannia. Suomalaispelaaja kuvaili iltaa "uskomattomaksi"

– En usko, että kukaan osasi ennustaa tätä. Me päätimme ennen peliä, ettemme saa olla liian nöyriä. Halusimme olla rohkeita ja tehdä parhaamme, Taylor kertaili VG:lle.

